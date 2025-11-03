Advertisement
Amazon ने निकाला छंटनी का नया तरीका! सुबह-सुबह कर्मचारियों को मैसेज भेजा- ऑफिस आने से पहले मेल चेक कर लेना

Amazon ने एक बार फिर कर्मचारियों को चौंका दिया है. सुबह के वक्त जब ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत की तैयारी में थे, तब कई Amazon कर्मचारियों के मोबाइल पर दो मैसेज आए और कुछ ही मिनटों में उन्होंने जाना कि उनकी नौकरी अब नहीं रही. यह घटना एक और बड़े layoff (छंटनी) का हिस्सा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 03, 2025, 12:11 PM IST
दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक Amazon ने एक बार फिर कर्मचारियों को चौंका दिया है. सुबह के वक्त जब ज्यादातर लोग दिन की शुरुआत की तैयारी में थे, तब कई Amazon कर्मचारियों के मोबाइल पर दो मैसेज आए और कुछ ही मिनटों में उन्होंने जाना कि उनकी नौकरी अब नहीं रही. यह घटना एक और बड़े layoff (छंटनी) का हिस्सा है, जिसमें करीब 14,000 कर्मचारियों को प्रभावित किया गया है.

दो मैसेज जिनसे बदली जिंदगी – Amazon का ‘टेक्स्ट से टर्मिनेशन’ मॉडल
Business Insider की रिपोर्ट के मुताबिक, Amazon ने प्रभावित कर्मचारियों को दो अलग-अलग टेक्स्ट मैसेज भेजे. पहला मैसेज कहता था कि “ऑफिस जाने से पहले कृपया अपनी पर्सनल या वर्क ईमेल चेक करें.” दूसरा मैसेज कुछ मिनट बाद आया, जिसमें एक हेल्प डेस्क नंबर दिया गया था और लिखा था कि अगर “आपको अपने रोल से जुड़ा ईमेल नहीं मिला है,” तो इस नंबर पर संपर्क करें.

यह मैसेज ईमेल भेजने के तुरंत बाद भेजे गए ताकि कर्मचारी ऑफिस न पहुंचें, क्योंकि उनका बैज एक्सेस पहले ही बंद कर दिया गया था. Amazon का कहना है कि यह कदम कन्फ्यूजन से बचने और असहज माहौल रोकने के लिए उठाया गया.

टेक कंपनियों में बढ़ रहा ठंडा व्यवहार – अब मैसेज से होती है छंटनी
Amazon की यह नई नीति अब एक बड़ी बहस का हिस्सा बन गई है- क्योंकि पहले जहां कंपनियां आमने-सामने बैठकर नौकरी से निकालने की बात करती थीं, अब “ऑटोमैटिक नोटिफिकेशन” के जरिए कर्मचारियों को डिजिटल तरीके से टर्मिनेट किया जा रहा है. यह ट्रेंड Google और Tesla जैसी बड़ी कंपनियों में भी देखा गया है, जहां कई कर्मचारियों को बिना किसी चेतावनी के सिस्टम से लॉगआउट कर दिया गया, और अगले दिन पता चला कि उनकी जॉब चली गई.

AI और ऑटोमेशन – छंटनी के पीछे की असली वजह
Amazon की HR हेड Beth Galetti ने अपने इंटरनल मैसेज में कहा कि यह निर्णय आसान नहीं था, लेकिन यह कंपनी को “streamline operations” और “innovate faster” करने में मदद करेगा. उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा- “हम एक ऐसे दौर में हैं जहां Artificial Intelligence (AI) ने काम करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. AI इंटरनेट के बाद की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति है, जो कंपनियों को पहले से कहीं तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर रही है.” यानी यह छंटनी AI-संचालित बदलावों का हिस्सा है, जहां कई पुराने रोल खत्म हो रहे हैं और उनकी जगह ऑटोमेटेड सिस्टम या AI टूल्स ले रहे हैं.

कर्मचारियों को 90 दिन की सैलरी और नई नौकरी की मदद
Galetti ने अपने ईमेल में बताया कि जिन कर्मचारियों की नौकरी गई है, उन्हें 90 दिनों तक पूरी सैलरी और बेनिफिट्स मिलेंगे. इसके अलावा कंपनी ने सेवेरेंस पैकेज और जॉब प्लेसमेंट असिस्टेंस देने का वादा किया है. उन्होंने कहा-  “हम जानते हैं यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन हम हर कर्मचारी के साथ खड़े हैं. अगर किसी को किसी तरह की परेशानी हो, चाहे कनेक्टिविटी से जुड़ी हो या किसी भी तरह का सवाल- वे सीधे हमें रिप्लाई कर सकते हैं. मैं पर्सनली सुनिश्चित करूंगी कि उन्हें हर मदद मिले.”

Amazon का ईमेल सिस्टम – अब सब कुछ डिजिटल
Business Insider को मिले ईमेल में विस्तार से बताया गया कि कर्मचारियों को A to Z ऐप और MyHR पोर्टल के जरिए अपना सपोर्ट, एक्सेस और डिवाइस रिटर्न प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके साथ ही बताया गया कि बैज एक्सेस तुरंत बंद कर दिया गया है और “non-working period” शुरू हो गया है, जिस दौरान कर्मचारियों को सैलरी और बेनिफिट्स मिलते रहेंगे.

छंटनी के बीच Amazon की बढ़ती सेल – त्योहारों में नया रिकॉर्ड
दिलचस्प बात यह है कि ये layoffs ऐसे समय में हो रहे हैं, जब Amazon आने वाले हॉलिडे सीजन में $140 बिलियन की बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहा है. विश्लेषकों का कहना है कि कंपनी अब कम खर्च, ज्यादा ऑटोमेशन और AI-आधारित उत्पादकता की ओर बढ़ रही है.

