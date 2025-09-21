WhatsApp पर दिया जा रहा है Flipkart और Amazon का फेक डिस्काउंट, स्कैमर्स के जाल से ऐसे बचें

त्योहारों के सीजन की शुरुआत होने जा रही है. ऐसे में Amazon Great Indian Festival Sale और Flipkart Big Billion Days Sale को लेकर काफी धमाल मचा हुआ है. लोग बेसब्री से इस डील का इंतजार कर रहे हैं. इस दौरान कई गैजेट्स पर भारी-भरकम डिस्काउंट मिलने की उम्मीद की जा रही है. ऐसे में लोगों ने पहले ही अपनी जरूरत की चीजों की लिस्ट तैयार करके रख ली है. हालांकि, इस दौरान यह भी ध्यान रखें कि त्योहारों की सेल के मौके पर साइटर ठग भी काफी एक्टिव हो गए हैं.

WhatsApp पर आ रहीं फेक डील्स

हाल ही में खबर आई है कि अब WhatsApp और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जरिए भी लोगों के साथ ठगी करने की कोशिश की जा रही है. लोगों के साथ कुछ स्क्रीनशॉट्स और लिंक्स शेयर किए जा रहे हैं, जिनमें लालच देते हुए कहा जा रहा है कि 40-50 हजार रुपये वाले स्मार्टफोन सिर्फ 1 रुपये या कुछ मामूली कीमत में खरीदने का ऑफर मिल रहा है. कई लोग इस लालच में फंसकर बिना कुछ भी सोचे-समझे लिंक्स भी क्लिक भी कर रहे हैं, जिसके बाद उनका प्राइवेट डेटा लीक हो जाता है.

AI की मदद ले रहे ठग

साइबर अटैकर्स ने भी अब ठगी के लिए AI की मदद लेना शुरू कर दिय हैं. हैकर्स अब ऐसे स्क्रीनशॉट्स बनाकर भेज रहे हैं जो दिखने में बिल्कुल Amazon और Flipkart के ऑफिशियल एड्स लगते हैं. ऐसे में आम लोगों के लिए असली और नकली में पहचान कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है.

ऐसे शिकार बनाते हैं ठग

हैकर्स आपको ऐसे लिंक्स भेजते हैं जो दिखने में असली लगते हैं. इस धोखे में आकर लोग इन लिंक्स पर क्लिक करते हैं और सामान खरीदकर पेमेंट भी कर देते हैं. लेकिन पेमेंट करने के कुछ वक्त बाद उन्हें समझ आता है कि उनके पास कोई सामान नहीं आएगा और वह ठगी का शिकार हो गए हैं.

ऐसे रहें सतर्क

1. सबसे पहले तो ध्यान रखें कि डिजिटल फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में किसी भी अनजान नंबर से आए लिंक पर क्लिक न करें.

2. कोई भी ऑफर ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर देखें.

3. अगर ऑफर में ऐसी कोई डील है जो बेहद कम कीमत में मिल रही है तो इस जाल में फंसे ये फेक हो सकती है.

4. WhatsApp और सोशल मीडिया पर दिखने वाले वायरल ऑफर्स से दूर ही रहें.