Samsung का लाखों का फोन मिलेगा हजारों में! Flipkart और Amazon में कौन दे रहा सबसे बेस्ट ऑफर? यहां करें चेक

Samsung Galaxy Smartphones: Amazon और Flipkart दोनों प्लेटफॉर्मस की फेस्टिव सेल 22 सितंबर से एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए शुरू हो गई है, जबकि सामान्य ग्राहकों के लिए यह सेल 23 सितंबर से लाइव होगी. इन दोनों सेल के दौरान स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी समेत कई गैजेट्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप भी बेसब्री से सेल में सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदने का इंतजार कर रहे हैं, तो यहां आपको दोनों सेल में फोन की कीमत की तुलना की गई है. जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. इसमें सैमसंग के फ्लैगशिप और फोल्डेबल स्मार्टफोन्स पर तगड़ी छूट मिल रही है.

Samsung Galaxy Z Fold7

सैमसंग का Galaxy Z Fold7 Flipkart सेल में 1,74,999 रुपये में उपलब्ध है. साथ ही अमेजन पर 1,62,999 रुपये की कीमत में लिस्ट किया गया है. यानी अमेजन सेल में फोल्डेबल फोन का दाम ज्यादा सस्ता है. आपको बता दें कि ये प्राइस बैंक कार्ड ऑफर्स लगाने के बाद कम होगा.

Samsung Galaxy Z Flip 7

फ्लिपकार्ट सेल में सैमसंग गैलक्सी Z Flip 7 की कीमत 1,62,999 रुपये है. दूसरी तरफ अमेजन पर यह फोन 97,999 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है. जिसका मतलब है Flipkart की तुलना में Amazon सेल में Samsung Galaxy Z Flip 7 पर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है.

Samsung Galaxy S25 Ultra पर भारी डिस्काउंट

Amazon सेल में Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन का दाम 1,12,499 रुपये है. साथ ही गैलेक्सी S25 को 68,999 रुपये में खरीदने का सुनहरा अवसर मिल रहा है. वहीं, Flipkart सेल में Ultra मॉडल को 1,11,499 रुपये में लिस्ट किया गया है. जिससे क्लियर है कि फ्लिकार्ट पर अल्ट्रा मॉडल पर ज्यादा छूट मिल रही है.

Samsung Galaxy A Series

सैमसंग गैलक्सी A Series में Samsung Galaxy A56 5G फोन अमेजन सेल में 35,999 रुपये में उपलब्ध है. Galaxy A36 5G की कीमत 28,499 रुपये में मिलेगा. साथ ही Galaxy A55 स्मार्टफोन सेल के दौरान 23,999 रुपये में लिस्ट किया गया है.

दूसरी तरफ Flipkart सेल में Galaxy A56 का दाम 35,999 रुपये है. साथ ही Galaxy A36 की कीमत 28,499 रुपये है. यानी इन फोन्स के प्राइस में कोई अंतर नहीं है. आपको बता दें कि अमेजन और फ्लिपकार्ट सेल में एक्सचेंज ऑफर के चलते इन फोनस पर ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा.