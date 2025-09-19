पुराने फोन पर बेस्ट वैल्यू चाहिए? Amazon-Flipkart सेल में एक्सचेंज से पहले जान लें ये 5 जरूरी बातें, वरना पछताएंगे!

Amazon & Flipkart Exchange Deals: जल्द ही साल की सबसे बड़ी फेस्टिव सेल शुरू होने वाली है. अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल दोनों ही 23 सितंबर से धमाकेदार एंट्री करेंगी. सेल के चलते ग्राहकों को स्मार्टफोन पर भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा. साथ ही तगड़ी एक्सचेंज डील्स भी मिलेगी. अगर आप भी सेल में अपना पुराना फोन एक्सचेंज करके नया फोन खरीदना चाहते हैं, तो उससे पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. जो आपको एक्सचेंज ऑफर का लाभ उठाने में मदद करेंगे. आइए जानते हैं डिटेल में...

यह भी पढ़े: Video: 'मैं मुस्लिम हूं, लेकिन पसंद आया भगवा कलर वाला iPhone', खरीदकर डिब्बा चूमने लगा शख्स

फोन मॉडल और कंडीशन पर वैल्यू

Add Zee News as a Preferred Source

एक्सचेंज वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल और फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है. अगर आपके फोन की बॉडी डैमेज है या स्क्रीन टूटी हुई है, तो आपको एक्सचेंज वैल्यू कम मिलेगी. लेकिन अगर आपके फोन की हालत अच्छी है और कोई डैमेज नहीं है, तो आपको बदले में ज्यादा कीमत भी मिल सकती है.

डेटा बैकअप और रिसेट का ध्यान रखें

अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करने से पहले सारे जरूरी डेटा को किसी और डिवाइस में ट्रांसफर कर लें. उसके बाद ही फैक्ट्री रिसेट करें, इससे आपके डेटा की सेफ्टी भी हो जाएगी. अपने फोन के डेटा का बैकअप लेने के लिए लैपटॉप का भी यूज कर सकते हैं. जिससे काम आसान हो जाएगा.

डिवाइस का बिल और बॉक्स भी है जरूरी

आप फोन को एक्सचेंज कर रहें है, तो अक्सर देखा गया है कि अगर फोन का बिल, चार्जर और बॉक्स उपलब्ध है तो आपको डिवाइस की कीमत भी ज्यादा मिल सकती है. हो सके तो इन चीजों को पहले से ही ढूंढ कर रखें.

एक्सचेंज वैल्यू चेक करें

आपको ध्यान रखना है कि पुराने फोन को एक्सचेंज करते समय एक ही जगह एक्सचेंज वैल्यू चेक बिलकुल न करें. अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर डिस्काउंट को चेक करें. अक्सर दूसरे प्लेटफॉर्म पर पुराने फोन की कीमत कम या ज्यादा हो सकती है. कई कंपनियां तो डिवाइस को एक्सचेंज करने पर अलग से बोनस भी देती है.

यह भी पढ़े: Gemini Nano Banana: AI से मिनटों में बनाए परफेक्ट नवरात्रि चनिया चोली इमेज, बस फॉलो करें ये 5 प्रॉम्प्ट्स

डिस्काउंट और एक्स्ट्रा ऑफर

अगर आफ पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू के साथ बैंक डिस्काउंट या कोई स्पेशल ऑफर एड करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा छूट का लाभ मिल सकता है. जिससे फोन की कीमत और भी कम हो जाएगी.