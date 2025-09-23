Amazon-Flipkart Sale 2025: छप्परफाड़ डिस्काउंट पर मिल रहे ये 10 स्मार्टफोन, तेजी से खत्म हो रहा स्टॉक

Top Smartphones Under ₹20,000: अगर आप बजट फ्रेंडली फोन की तलाश में है, तो Amazon और Flipkart सेल में 20,000 रुपये से भी कम में टॉप स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं. इसमें Redmi, Oppo, iQOO समेत ब्रांडेड मॉडल शामिल है.
Amazon-Flipkart Sale Discounts On Smartphones: अमेजन और फ्लिपकार्ट फेस्टिव सेल 2025 में बेहतरीन स्मार्टफोन्स 20,000 रुपये से भी कम कीमत में उपलब्ध है. सेल के दौरान इन फोन्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. इसमें एंट्री लेवल 5G फोन समेत मिड रेंज डिवाइस लिस्ट किए गए है. ग्राहकों के पास शानदार परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ और कैमरा वाले ऑप्शन्स मौजूद है. आइए जानते है टॉप 10 स्मार्टफोन डील्स के बारे में...
Redmi A4 5G
अमेजन सेल में Redmi A4 5G सिर्फ 7,499 रुपये की कीमत वाला कंपनी का 5G-Ready स्मार्टफोन है. ये फोन डेली लाइफ में यूज, हल्की मल्टी टास्किंग और कम दाम में बढ़िया बैटरी लाइफ देता है.
Lava Storm Play 5G
अमेजन पर यह फोन 8,999 रुपये में मिल रहा है, इसमें LPDDR5 रैम और यूएफएस 3.1 स्टोरेज के साथ तेज ऐप परफॉर्मेंस और स्टोरेज स्पीड मिलती है.
iQOO Z10 Lite 5G
यह फोन 8,999 रुपये की कीमत में अमेजन पर उपलब्ध है. इसमें हल्के गेम्स, मल्टी टास्किंग, डेली परफॉर्मेंस और शानदार डिजाइन मिलता है.
Realme Narzo 80 Lite
अमेजन सेल में Realme Narzo 80 Lite केवल 8,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. डिवाइस में शानदार परफॉर्मेंस और साफ-सुथरा डिजाइन दिया गया. यह 10 हजार की रेंज में अच्छा ऑप्शन है.
Oppo K13x
ओप्पो K13x फ्लिपकार्ट पर 9,499 रुपये के बजट में पेश किया गया है. ग्राहकों को इस डिवाइस में स्टाइलिश डिजाइन, कैमरा और बैटरी लाइफ आदि दिया गया है.
Poco M7 Plus
फ्लिपकार्ट सेल में Poco M7 Plus मात्र 10,999 रुपये में उपलब्ध है. फोन में एक्स्ट्रा पावर, स्मूथ परफॉर्मेंस के साथ बड़ी बैटरी दी गई है. ये डिवाइस कैजुअल गैमर्स और बजट फ्रेंडली रेंज में ज्यादा फीचर्स के लिए अच्छा ऑप्शन है.
Vivo T4x
Vivo T4x स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर 14,999 रुपये के दाम में खरीदने का मौका मिल रहा है. यह डिवाइस स्टाइलिश मिड रेंज में डेली लाइफ के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी बैकअप का परफेक्ट कॉम्बो है.
iQOO Z10x
यह फोन फ्लिपकार्ट पर 12,249 रुपये में खरीदने का सुनहरा मौका मिल रहा है. गेमिंग और मल्टी टास्किंग के लिए इस फोन में दमदार स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, वो भी बजट फ्रेंडली दाम में.
Oppo K13
ओप्पो का यह फोन फ्लिपकार्ट पर 14,999 रुपये में उपलब्ध है. Oppo K13 स्टाइलिश के साथ एक मिड रेंज फोन है, जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस, बैटरी और कैमरा फीचर्स दिए गए है.
Realme P4 & CMF Phone 2 Pro
Flipkart पर इन दोनों फोन्स की कीमत 14,999 रुपये है. Realme P4 में मॉर्डन डिजाइन के साथ शानदार परफॉर्मेंस एड किया गया है. वहीं CMF Phone 2 Pro डेली लाइफ के इस्तेमाल के लिए दमदार हार्डवेयर और नया स्टाइल मिलता है.