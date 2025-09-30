Advertisement
Amazon-Flipkart की सेल ने उड़ाया गर्दा! टूटे सारे रिकॉर्ड, सितंबर में ही हो गई 1.2 लाख करोड़ की खरीदारी

Amazon और Flipkart की सेल के दौरान लोगों ने डील्स का खूब फायदा उठाया है. ऐसे में जमकर बड़े-बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स खरीदे गए हैं. वहीं, अब रिपोर्ट्स सामने आ रही है कि इस सेल में सिर्फ सितंबर के महीने मे ही कई रिकॉर्ड्स टूटे हैं.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 30, 2025, 04:35 PM IST
Amazon और Flipkart की सेल ने इस साल खूब बधाई है. इस दौरान लगभग हर बड़े ब्रांड पर भारी डिस्काउंट का लोगों ने काफी फायदा उठाया है. इस सेल को लेकर काफी समय से काफी बज बना हुआ था. वहीं, अब बताया जा रहा है कि इस साल की फेस्टिवल सेल ने सिर्फ शॉपिंग के मामले में ही नहीं, बल्कि पेमेंट के मामले में भी इतिहास रच दिया है. इस बार Amazon Great Indian Festival Sale और Flipkart Big Billion Day Sale के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग का एक नया मुकाम हासिल कर लिया है. ऐसे में इसका नतीजा ये हुआ है कि पहली बार सितंबर में ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से खरीदारी 1.2 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचने वाली है. इसे अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है.

एक ही दिन में हो गया इतना कारोबार
मनीकंट्रोल के मुताबिक, 22 सितंबर को हुई शॉपिंग में पहली बार भारत में ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड का कुल खर्च एक ही दिन में 10,000 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा. बता दें कि इसी दिन से सरकार की  तरफ से घटाए गए GST रेट का असर देखने को मिला और इसी दोनों प्लेटफॉर्म्स पर सेल की शुरुआत हुई थी. मार्केट इंटेलिजेंस फर्म डेटम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार, ऑनलाइन फेस्टिवल सीजन सेल पहले हफ्ते में ही 60,700 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. यह साल-दर-साल 29% की बढ़ोतरी है. इसे भारत के डिजिटल रिटेल सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी शुरुआत मानी जा रही है.

26 सितंबर को ही टूट गए थे रिकॉर्ड
बताया जा रहा है कि 26 सितंबर तक ही क्रेडिट कार्ड से 1.03 लाख करोड़ की खरीदारी हो चुकी था, जबकि अब भी महीने के चार दिन बाकी थे. ऐसे यह अंदाजा लगा पाना तो साफ हो गया कि सितंबर में ही शॉपिंग पेमेंट के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं. हालांकि, जहां एक ओर इस फेस्टिव सीजन में क्रेडिट कार्ड से कमाई के रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं, डेबिट कार्ड से काफी कम खर्च दिख रहा है. सितंबर में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए डेबिट कार्ड खर्च 11,000 करोड़ रुपये में ही सिमटा हुआ दिखा. डेबिट कार्ड का ये आंकड़ा पिछले साल अक्टूबर से 14,300 करोड़ रुपये से कम रहा. 

आपकी शक्ल और आवाज बिक रही DarkWeb पर! देखें पूरी Rate List, बचने का तरीका भी जानिए

क्यों गिरा डेबिट कार्ड का इस्तेमाल
डेबिट कार्ड के कम इस्तेमाल की एक बड़ी वजह हो सकती है क्रेडिट कार्ड में दिए जाने वाले बेनेफिट्स. पिछले कुछ समय से क्रेडिट कार्ड में लोगों को ज्यादा कैशबैक, डिस्काउंट और EMI ऑफर्स दिए जा रहे हैं. इन ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए लोग अब ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान क्रेडिट कार्ड्स का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं और डेबिट कार्ड का ट्रेंड खत्म होता जा रहा है.

YouTube ने भी ट्रंप के सामने टेके घुटने! जानें क्यों देने पड़े $24.5 मिलियन, कैसे

UPI आंकड़ों में भी गिरावट
क्रेडिट कार्ड के अलावा UPI के आंकड़ों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है. सितंबर महीने की शुरुआत में ही 670 मिलियन ट्रांजेक्शन किए जा रहे थे, लेकिन सेल की शुरुआत होने के बाद यह आंकड़े घटकर 640 मिलियन पहुंच गए. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि UPI का नेटवर्क इतना बड़ा हैं इस गिरावट से उसके मार्केट पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

