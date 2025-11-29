Amazon और Flipkart ने खोला 'खजाना'! ग्राहकों और कारोबारियों को मिलेगा सीधा लोन, सिर्फ इतना देगा होगा ब्याज

Advertisement
Amazon Flipkart Loans: ई-कॉमर्स के दो बड़े खिलाड़ी Amazon और Flipkart अब सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग तक ही सीमित नहीं रहेंगे. दोनों कंपनियां अब लोन और पे-लेटर जैसी फाइनेंसिंग सर्विस लेकर डिजिटल क्रेडिट मार्केट में कदम रखने जा रही हैं. फ्लिपकार्ट और अमेजन के इस कदम के साथ भारतीय डिजिटल लेंडिंग मार्केट में मुकाबला और तेज होने की संभावना है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:42 AM IST
Amazon Flipkart Loans: ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी Amazon और Flipkart अब सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग तक ही सीमित नहीं रहना चाहती है. ये शॉपिंग कंपनियां अब ग्राहकों और छोटे कारोबारियों के लिए लोन सर्विस में भी बड़ा कदम बढ़ाने जा रही हैं. दोनों प्लेटफॉर्म नए क्रेडिट मॉडल के तहत आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध कराएंगे, हालांकि इसके लिए तय ब्याज देना होगा. यह कदम त्योहारी सीज़न और बढ़ती ऑनलाइन खरीदारी की मांग के बीच डिजिटल लेंडिंग बाजार में नई प्रतिस्पर्धा पैदा कर सकता है.

टीओआई की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दोनों प्लेटफॉर्म अब लोन देने की तैयारी में है. Amazon देशभर में छोटे बिजनेस को शुरू करने के लिए लोने देने की तैयारी कर रहा है तो वहीं Flipkart अभी खरीदें, बाद में पैसा दें(BNPL) जैसे प्रोडक्ट्स लाने पर विचार कर रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2025 की शुरुआत में ही Amazon ने बेंगलुरु की नॉन-बैंक लेंडर Axio को खरीदा था. अभी BNPL और पर्सनल लोन को ध्यान देने दे रही Axio, छोटे बिजनेस को फिर से क्रेडिट देना शुरू करेगी और कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन देना शुरू करेगी.

Amazon में उभरते बाजारों के लिए पेमेंट्स के वाइस प्रेसिडेंट महेंद्र नेरुरकर ने रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि भारत में क्रेडिट को बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं, खासकर उन ग्राहकों और छोटे कारोबारियों के लिए जो डिजिटल रूप से एक्टिव हैं और बड़े शहरों से बाहर काम करते हैं. नेरुरकर के मुताबिक कंपनी छोटे व्यापारियों के लिए ऐसे खास लोन मॉडल तैयार करने की प्लानिंग कर रही है जो उनके कैश फ्लो को संभालने और कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी जुटाने में मदद करेंगे. Amazon की यह रणनीति अब तक सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आई थी.

Flipkart की ये है प्लानिंग
Flipkart जिसमें वॉलमार्ट की करीब 80% हिस्सेदारी है ने मार्च में अपनी नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल यूनिट Flipkart Finance को रजिस्टर्ड कराया था और अब वह आरबीआई से आखिरी मंजूरी मिलने का इंतजार कर रही है. कंपनी द्वारा जमा किए गए दस्तावेज बताते हैं कि वह दो तरह की ‘पे-लेटर’ सुविधाएं लाने की तैयारी में है.

पहली सुविधा के तहत ऑनलाइन खरीदारी करने वाले यूजर्स को 3 से 2 साल तक बिना किसी अतिरिक्त चार्ज वाली ईएमआई उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं दूसरी कैटेगरी में यूजर्स इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्यूरेबल्स के लिए लोन होंगे जिन पर 18% से 26% तक सालाना ब्याज लगाया जाएगा.  

दिन रात बढ़ रहा है कंज्यूमर लोन मार्केट 
भारत में कंज्यूमर लोन का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है. क्रेडिट ब्यूरो CRIF हाई मार्क के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 के मार्च में जहां यह मार्केट करीब 80 अरब डॉलर का था तो वहीं साल 2025 के मार्च तक यह बढ़कर लगभग 212 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. हालांकि हाल की कुछ तिमाहियों में इस ग्रोथ में थोड़ी सुस्ती देखने को भी मिली है. कंज्यूमर लोन की इस कैटेगरी में बिना गारंटी वाले पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड बकाया और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर मिलने वाले लोन शामिल होते हैं.

खास बात यह है कि Amazon और Flipkart—दोनों ही ऐसे पेमेंट ऐप चलाते हैं जो भारत के UPI सिस्टम पर लेनदेन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टॉप 10 प्लेटफॉर्म में गिने जाते हैं. 

