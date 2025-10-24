Advertisement
₹10,000 से कम में 5G और 50MP कैमरा फोन, Amazon-Flipkart सेल का आखिरी मौका, टूट पड़ो!

Samsung Smartphone Under 10000: Amazon और Flipkart सेल में Samsung के शानदार फोन्स कम कीमत में खरीदने का आज आखिरी मौका है. आप ये स्मार्टफोन 10,000 रुपये से कम दाम में खरीद पाएंगे. इन फोन में 50MP का बेहतरीन कैमरा और प्रीमियम डिस्प्ले है, जो इस प्राइस में एकदम जबरदस्त डील है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 24, 2025, 06:20 PM IST
₹10,000 से कम में 5G और 50MP कैमरा फोन, Amazon-Flipkart सेल का आखिरी मौका, टूट पड़ो!

Flipkart Amazon Offers On Samsung Phones: अगर आप अपने परिवार के लिए या खुद के लिए एक दमदार और भरोसेमंद 5G फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, वो भी बजट में तो यह सही समय है. Amazon और Flipkart साल आज खत्म हो रही है. Samsung के कुछ ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनकी कीमत 10,000 रुपये से कम है. फीचर्स के मामले में ये फोन किसी प्रीमियम स्मार्टफोन से कम नहीं हैं. ये डिवाइस न केवल सस्ते हैं, बल्कि शानदार सॉफ्टटवेयर सपोर्ट की गारंटी भी देते हैं. आइए जानते हैं 10,000 रुपये से कम के बजट में बेस्ट 5G फोन की लिस्ट.

यह भी पढ़ें: एक क्लिक में 0 बैलेंस...हैकर्स की मास्टर टेक्निक, जानें Cyber Attack का पूरा काला राज

Samsung Galaxy M06 5G 

Samsung Galaxy M06 5G फोन की कीमत 7,499 रुपये है. यह बजट सेगमेंट का सबसे सस्ता 5G फोन है, जो अभी Amazon पर उपलब्ध है. फोन में 6.5 इंच का HD+ PLS LCD डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर मिलता है. कैमरा की बात करें तो 50MP का प्राइमरी सेंसर और 2MP डेप्थ सेंसर दिया गया है. इसमें बैटरी 5000mAh की है.

Samsung Galaxy F07 5G 
सैमसंग के इस फोन की कीमत 8,499 रुपये है. यह फोन Flipkart पर मिल रहा है. इसमें 6.7 इंच HD+ डिस्प्ले और MediaTek Helio G99 चिपसेट है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि सैमसंग ने इस मॉडल के लिए 6 साल का सुरक्षा अपडेट और 6 Android वर्जन अपडेट का ऐलान किया है. यह इस बजट में एक धमाका है. कैमरा सेटअप में 50MP प्राइमरी कैमरा और 2MP का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है. फोन में 5000mAh की बैटरी मिलती है.

Samsung Galaxy M07 
सैमसंग के इस फोन का दाम 6,799 रुपये है. Flipkart पर मिलने वाला यह फोन स्टाइल और बेसिक 5G कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया है. इस डिवाइस में MediaTek Helio G99 चिपसेट, 6.7 इंच HD+ डिस्प्ले और 5000mAh की बैटरी दी गई है. M07 को भी 6 साल के सुरक्षा और OS अपडेट की गारंटी दी गई है. 

यह भी पढ़ें: AI इंसानों के लिए बनेगा 'वरदान'.. Google के जादुई ऐप से बचेंगी लाखों जान, बाढ़-तूफान को देगा मात! 

Samsung Galaxy M17 5G 

सैमसंग के इस बजट फोन की कीमत 12,499 रुपये है. अगर आप 10,000 से थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं, तो यह लेटेस्ट M सीरीज मॉडल सबसे पावरफुल है. इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.7 इंच का Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है. कैमरा सेटअप में 50MP का नो-शेक प्राइमरी कैमरा है. साथ ही 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. 

Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

Amazon Flipkart SaleSamsung 5G phonePhone under 10000

