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Amazon-Flipkart सेल में शॉपिंग करने वाले सावधान! डिलीवरी बॉक्स से खाली होगा आपका अकाउंट, हैकर्स ने मचाया कोहराम

ऑनलाइन शॉपिंग सेल के दौरान खाली डिलीवरी बॉक्स को बिना लेबल हटाए फेंकना आपके बैंक खाते के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि स्कैमर्स उस पर लिखी आपकी निजी जानकारी का इस्तेमाल ठगी के लिए करते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 07, 2026, 06:50 AM IST
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इसके जरिए स्कैमर्स आपकी निजी जानकारी चुरा सकते हैं और बैंक अकाउंट तक खाली कर सकते हैं.
इसके जरिए स्कैमर्स आपकी निजी जानकारी चुरा सकते हैं और बैंक अकाउंट तक खाली कर सकते हैं.

ऑनलाइन शॉपिंग आज हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है. खासकर जब Amazon India  और Flipkart  की बड़ी सेल शुरू होती है, तब लोग जमकर खरीदारी करते हैं. सेल सीजन में हर दिन घर पर कई डिलीवरी बॉक्स पहुंचते हैं और लोग खुशी-खुशी उन्हें खोलकर फेंक देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही डिलीवरी बॉक्स आपके लिए बड़ा साइबर खतरा बन सकता है? आजकल “Delivery Box Scam” तेजी से बढ़ रहा है. यह स्कैम सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसके जरिए स्कैमर्स आपकी निजी जानकारी चुरा सकते हैं और बैंक अकाउंट तक खाली कर सकते हैं.

क्या है Delivery Box Scam?

जब भी कोई ऑनलाइन ऑर्डर आपके घर पहुंचता है, तो उसके ऊपर एक शिपिंग लेबल लगा होता है. इस लेबल पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, घर का पता और कई बार ऑर्डर से जुड़ी जानकारी भी लिखी होती है. ज्यादातर लोग पैकेज खोलने के बाद उस बॉक्स को सीधे कूड़े में फेंक देते हैं. यहीं से स्कैम की शुरुआत होती है. साइबर ठग इन फेंके गए बॉक्स को इकट्ठा करते हैं और उन पर लिखी जानकारी निकाल लेते हैं. यानी जिस बॉक्स को आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही स्कैमर्स के लिए आपकी पर्सनल जानकारी का खजाना बन जाता है.

कैसे काम करता है यह स्कैम?

इस स्कैम का तरीका बेहद आसान है और यही इसकी सबसे बड़ी चालाकी भी है. सबसे पहले आप Amazon या Flipkart से कोई सामान ऑर्डर करते हैं. डिलीवरी मिलने के बाद आप बॉक्स को बिना लेबल हटाए बाहर फेंक देते हैं. इसके बाद स्कैमर्स उस बॉक्स से आपका नाम और फोन नंबर निकाल लेते हैं. फिर वे खुद को कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव या फीडबैक टीम का सदस्य बताकर आपको कॉल करते हैं. क्योंकि उनके पास पहले से आपकी सही जानकारी होती है, इसलिए उनकी बात असली लगती है. वे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट, कैशबैक या गिफ्ट वाउचर का लालच देते हैं और कहते हैं कि इसके लिए एक लिंक पर क्लिक करना होगा. जैसे ही यूज़र उस लिंक पर क्लिक करता है, फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो सकता है या फिर फिशिंग वेबसाइट खुल सकती है. इसके बाद स्कैमर्स बैंक डिटेल्स, OTP, पासवर्ड और लॉगिन जानकारी चुरा सकते हैं.

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सेल सीजन में क्यों बढ़ जाता है खतरा?

सेल के दौरान लाखों लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. इसका मतलब है ज्यादा डिलीवरी बॉक्स और ज्यादा पर्सनल डेटा खुले में उपलब्ध होना. इसके अलावा, सेल सीजन में लोग ऑफर्स, फीडबैक कॉल और कैशबैक मैसेज की उम्मीद भी करते हैं. यही वजह है कि कई लोग आसानी से स्कैमर्स की बातों पर भरोसा कर लेते हैं. साइबर अपराधी इसी मौके का फायदा उठाते हैं और लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं.

खुद को कैसे रखें सुरक्षित?

इस तरह के स्कैम से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि डिलीवरी बॉक्स को सीधे कूड़े में न फेंकें. बॉक्स पर लगे शिपिंग लेबल को पहले फाड़ दें या मार्कर से पूरी जानकारी मिटा दें. अगर संभव हो तो लेबल को काटकर अलग कर दें ताकि कोई भी आपकी जानकारी पढ़ न सके. यह छोटी सी आदत आपकी प्राइवेसी को काफी हद तक सुरक्षित रख सकती है. इसके अलावा, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें. Amazon या Flipkart कभी भी कैशबैक देने के लिए अलग ऐप डाउनलोड करने या OTP शेयर करने के लिए नहीं कहते. अगर कोई कॉल करके डिस्काउंट या रिवॉर्ड का लालच दे, तो तुरंत सतर्क हो जाएं. भले ही सामने वाले के पास आपकी सही जानकारी हो, फिर भी बिना जांचे किसी लिंक पर क्लिक न करें.

छोटी सी सावधानी बचा सकती है बड़ा नुकसान

ऑनलाइन शॉपिंग जितनी आसान हुई है, साइबर फ्रॉड के तरीके भी उतने ही स्मार्ट हो गए हैं. Delivery Box Scam दिखने में मामूली लग सकता है, लेकिन यह आपकी निजी जानकारी और पैसों दोनों के लिए खतरा बन सकता है. इस सेल सीजन में अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे और डिलीवरी बॉक्स को सही तरीके से डिस्पोज करेंगे, तो खुद को बड़े साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं.

About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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