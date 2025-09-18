 Jeff Bezos की कितनी थी Amazon में सैलरी? खुद खोले सारे राज, बोले- कभी नहीं लिए...
Jeff Bezos की कितनी थी Amazon में सैलरी? खुद खोले सारे राज, बोले- कभी नहीं लिए...

Amazon Founder Jeff Bezos: दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली बिजनेस मैन में से एक अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने अपने CEO के पद पर रहते हुए एक अनोखा फैसला लिया था. उन्होंने न तो कभी कोई अतिरिक्त बोनस लिया और न ही स्टॉक ग्रांट्स की मांग की. बेजोस का मानना है कि पैसा सफलता का सही पैमाना नहीं हो सकता. उनकी सोच दौलत की परिभाषा को ही बदल देने वाली है...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:10 AM IST
Jeff Bezos की कितनी थी Amazon में सैलरी? खुद खोले सारे राज, बोले- कभी नहीं लिए...

Amazon Founder Jeff Bezos: अमेजन के फाउंडर और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल जेफ बेजोस ने अपने सीईओ के समय लिए गए सैलरी पैकेज को लेकर बड़ी बात कह दी है. अमेजन के पूर्व सीईओ जेफ बेजोस ने कहा है कि उन्होंने अपनी सीईओ की नौकरी के दौरान कोई भी एक्स्ट्रा सैलरी, बोनस या स्टॉक ग्रांट नहीं लिया. उन्होंने यह फैसला खुद लिया था और वे इस पर गर्व महसूस करते हैं.  बेजोस के मुताबिक असली सफलता केवल व्यक्तिगत धन से नहीं, बल्कि दूसरों के लिए बनाई गई संपत्ति से मापी जानी चाहिए.
दुन‍िया के सबसे अमीर लोगों में शुमार जेफ बेजोस (Jeff Bezos) की सैलरी क‍ितनी है, ये बात बहुत से लोगों को नहीं पता है. लेकिन लोग जानना जरूर चाहते हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में आपके हर सवाल का जवाब जानते हैं.

बेजोस ने बताया कि उन्होंने अमेजन बोर्ड से साफ कहा था कि उन्हें कोई अतिरिक्त compensation न दिया जाए. इसकी वजह भी उन्होंने बताई. उन्होने कहा कि मेरे पास अमेजन की काफी हिस्सेदारी पहले से थी, और मुझे नहीं लगा कि मुझे और किसी इनसेंटिव की जरूरत है. मैं खुद को और पैसे लेते हुए ठीक महसूस नहीं करता.

ये भी पढ़ेंः AI अब छीनेगा रिसर्च और कंटेंट क्रिएटर्स  की नौकरी, Cloudflare CEO बोले; AI का बढ़ता दबदबा इंटरनेट कर रहा बर्बाद

जानिए कितनी मिलती थी सैलरी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेजोस ने बताया कि उन्होंने सीईओ रहते हुए सिर्फ 80,000 डॉलर (लगभग 67 लाख रुपये) सालाना सैलरी मिलती थी. उन्हें कोई स्टॉक बोनस या अलग से कोई बोनस नहीं मिलता था. उन्होंने खुद को एक owner-operator यानी मालिक की तरह बताया, जो कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ाकर अपनी संपत्ति बढ़ाता है न कि ज्यादा सैलरी लेकर.

बेजोस ने कहा कि अगर मैं बोनस लेता, तो मुझे अजीब लगता. मैं इस फैसले पर गर्व करता हूं.

दौलत का सही पैमाना क्या है?

इस दौरान बेजोस ने संपत्ति को नापने का एक नया पैमाना भी बताया. उन्होंने कहा कि इंसान की असली सफलता उसकी खुद की नेट वर्थ से नहीं बल्कि दूसरों के लिए बनाई गई दौलत से मापी जानी चाहिए. बेजोस ने कहा कि किसी को ऐसी लिस्ट बनानी चाहिए जो यह दिखाए कि किसने दूसरों के लिए कितनी दौलत बनाई है. अमेजन की मार्केट वैल्यू $2.3 ट्रिलियन है, यानी मैंने लगभग $2.1 ट्रिलियन की दौलत दूसरों के लिए बनाई है.

सिलीकॉन वैली में है ऐसा चलन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जेफ बेजोस के जैसे कई और टेक लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत कम सैलरी लेते हैं. मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग (Mark Zuckerberg) 2013 से हर साल सिर्फ $1 सैलरी ले रहे हैं. एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स (Steve Jobs) भी ऐसा ही कुछ करते हैं. वहीं बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन वॉरेन बफेट भी लंबे समय तक सिर्फ $100,000 की सैलरी लेते रहे.

ये भी पढ़ेंः फोन-कार्ड को भूल जाइए! अब अंगूठे से होगा तुरंत पेमेंट, इस कंपनी ने बनाया ThumbPay, जानिए कैसे करता काम

 

 

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

Jeff BezosAmazonAmazon CEO Salary

