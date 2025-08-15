जिसने बनाया Amazon को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी! उसके जाने से भावुक हुए Jeff Bezos; बोले- याद आओगे...

अमेजन (Amazon) के फाउंडर Jeff Bezos की मां Jacklyn Gise Bezos का 14 अगस्त को 78 साल की उम्र में निधन हो गया. वह पिछले पांच साल से Lewy Body Dementia नाम की एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिजीज से जूझ रही थीं, जिसका पता उन्हें 2020 में चला था. उनके निधन की पुष्टि Bezos Family Foundation ने की, जो एक परोपकारी संगठन है और जिसे उन्होंने सह-स्थापित किया था. बयान के मुताबिक, Jacklyn का निधन मियामी स्थित अपने घर पर शांति से हुआ.

Bezos Family Foundation का बयान

फाउंडेशन ने उन्हें याद करते हुए कहा, “उनका जाना एक शांत आखिरी अध्याय है, लेकिन उन्होंने हमें असली ‘गृट और डिटरमिनेशन’, दयालुता और दूसरों की सेवा का मतलब सिखाया.”

Jeff Bezos का इमोशनल मैसेज

Jeff Bezos ने अपनी मां को याद करते हुए इंस्टाग्राम पर एक भावुक संदेश लिखा-

• उन्होंने बताया कि उनकी मां 17 साल की उम्र में ही मां बन गईं, जो आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे मजबूती से निभाया.

• उन्होंने अपने बेटे को पूरी ताकत से प्यार दिया और कुछ साल बाद Jeff के पिता Miguel “Mike” Bezos को परिवार में शामिल किया.

• इसके बाद उनकी बहन और भाई आए, और फिर उनका “प्यार करने वालों की लिस्ट” बढ़ती ही गई.

• Bezos ने लिखा कि उनकी मां हमेशा देने में आगे रहीं और बदले में कुछ नहीं मांगा.

• बीमारी से लंबी लड़ाई के बाद, उन्होंने अपने बच्चों, पोते-पोतियों और पति के बीच अंतिम सांस ली.

Jeff Bezos ने लिखा- “हम सब खुशकिस्मत हैं कि वह हमारी जिंदगी में थीं. मैं उन्हें हमेशा अपने दिल में सुरक्षित रखूंगा. I love you, mom.”

जिंदगी और विरासत

Jacklyn का जन्म 29 दिसंबर 1946 को Washington D.C. में हुआ था, लेकिन बचपन Bernalillo और Albuquerque, New Mexico में बीता.

• वह 17 साल की उम्र में मां बनीं और दिन में काम के साथ-साथ रात में पढ़ाई कर पढ़ाई पूरी की.

• 1968 में उन्होंने Miguel “Mike” Bezos से शादी की, जो क्यूबा से आए प्रवासी थे. उन्होंने Jeff को गोद लिया और साथ मिलकर Mark, Christina और Jeff की परवरिश की.

Amazon की शुरुआत में योगदान

1995 में, जब Jeff Bezos ने Amazon शुरू किया, तब Jacklyn और उनके पति ने इसमें $245,573 (करीब 2 करोड़ रुपये) का निवेश किया. यह एक ऐसा फैसला था जिसने न केवल Jeff के करियर, बल्कि ई-कॉमर्स की दुनिया को बदल दिया. आज Amazon दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और इसमें Jacklyn के शुरुआती भरोसे और सहयोग का बड़ा योगदान रहा.

FAQs

Q1: Jacklyn Bezos की मौत किस वजह से हुई?

वह Lewy Body Dementia नामक मस्तिष्क रोग से जूझ रही थीं.

Q2: Jeff Bezos की मां का Amazon में क्या योगदान था?

उन्होंने 1995 में Amazon में शुरुआती निवेश किया, जिससे कंपनी की नींव मजबूत हुई.

Q3: Jacklyn Bezos का जन्म कब हुआ था?

29 दिसंबर 1946 को, Washington D.C. में.

Q4: Jeff Bezos के पिता कौन हैं?

Miguel “Mike” Bezos, जिन्होंने Jeff को गोद लिया था.