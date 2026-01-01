आपके फोन से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे सारे Apps? Amazon के दिग्गज का दावा सुनकर हो जाएंगे हैरान!

Future of Smartphone Apps: आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं. इन स्मार्टफोन में मौजूद ऐप्स न सिर्फ हमारी मदद करते हैं बल्कि हमारे काम को भी आसान बना देते हैं. ऐप्स के ही सहायता से हम अलग-अलग प्रकार के काम मिनटों में आसानी से कर लेते हैं. लेकिन अब ऐप्स को लेकर टेक जगत के दिग्गज ने हैरान कर देने वाली बात कह दी है. Amazon के डिवाइसेस चीफ पैनोस पने ने दावा किया है कि आने वाले समय में ऐप्स का दौर खत्म हो जाएगा. फोन में कोई भी ऐप्स नहीं होगा और यूजर्स पहले के जैसे ही सारे काम आसानी से कर सकेंगे. तो आइए जानते हैं पैनोस पने ने क्या दावा किया है और इस दावे के पीछे की क्या वजह है.

आने वाले समय में फोन में ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत खत्म हो जाएगी? Amazon के डिवाइसेस और सर्विसेज हेड पैनोस पने का फिलहाल तो यही मानना है. हाल ही में हुई एक इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन ऐप्स का युग अब अपने अंतिम चरण में है. उनकी जगह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ले लेगी जो हमारे काम को और भी आसान बना देगी, इतना कि फोन की स्क्रीन पर हमें उंगलियां चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

भविष्य में स्मार्टफोन बिना ऐप्स के भी काम कर सकते हैं. पैनोस का मानना है कि एआई और नए डिजिटल इंटरफेस यूजर्स को सीधे सर्विस देंगे जिससे अलग-अलग ऐप डाउनलोड करने का काम खत्म हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

एम्बिएंट इंटेलिजेंस का आने वाला है जमाना

सिर्फ इतना ही नहीं पैनोस पने ने यह भी कहा कि आने वाला समय एम्बिएंट इंटेलिजेंस का है. एम्बिएंट एंटेलिजेंस का मतलब है टेक्नोलॉजी आपके आसपास के माहौल में इस तरह घुल-मिल जाएगी कि वह नजर ही नहीं आएगी. काम इतना आसान हो जाएगा कि आपको अगर रास्ता खोजना है या फिर किसी कठिन सवाल का जवाब जानना है तो फोन पर ऐप खोलने की जरूरत ही नहीं होगी, यह सब काम AI आपकी जरूरतों को समझकर खुद-ब-खुद कर देगा.

स्क्रॉलिंग से परेशान हो रहे हैं Gen Z

पने ने इस बदलाव के पीछे युवाओं के बदलते व्यवहार को सबसे बड़ी वजह बताया है. उनका मानना है कि आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया फीड देखने से थक चुकी है. खासकर Gen Z की सोच बदल रही है. Amazon का विजन अपनी डिजिटल असिस्टेंट Alexa को एक ऐसे साथी के रूप में तैयार करना है जो केवल एक डिवाइस तक ही सीमित न रहे बल्कि हर वक्त यूजर की मदद के लिए मौजूद रहे.

ये भी पढ़ेंः जनवरी 2026 में मचेगा धूम: Realme 16 Pro से लेकर Oppo Reno 15 तक, ये फोन होंगे लॉन्च

ऐप्स की जगह ले लेगा नेचुरल इंटरैक्शन

पने का मानना है कि AI की कामयाबी ऐप्स बनाना नहीं है. बल्कि ऐप्स की जरूरत को ही पूरी तरह समाप्त कर देना है. भविष्य में लोग मेन्यू नेविगेट करने या ऐप्स के इंटरफेस को सीखने के बजाय सीधे बोलकर या नेचुरल तरीके से टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होंगे. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज है भरोसा. अगर कंपनियां यूजर का भरोसा तोड़ती हैं तो तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, लोग उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे.

ये भी पढ़ेंः Blinkit ने खोला साल भर का कच्चा चिट्ठा; घी और करेले के ऑर्डर देख चकरा जाएगा सिर!