 इतना सस्ता कभी नहीं हुआ iPhone 15, अब 45 हजार से कम में घर लाइए फोन, जानिए पूरा ऑफर
Hindi Newsटेक

इतना सस्ता कभी नहीं हुआ iPhone 15, अब 45 हजार से कम में घर लाइए फोन, जानिए पूरा ऑफर

iPhone 15 Discount Offer:  अगर आप लंबे समय से iPhone 15 खरीदने का इंतजार कर रहे थे तो अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है! Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में कंपनी ऐसा ऑफर लेकर आई है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा. iPhone 15 पर इस बार 36,000 रुपये से भी ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 18, 2025, 01:20 PM IST
इतना सस्ता कभी नहीं हुआ iPhone 15, अब 45 हजार से कम में घर लाइए फोन, जानिए पूरा ऑफर

iPhone 15 Discount Offer: अगर आप भी नया iPhone लेने का सोच रहे हैं और कीमत की वजह से अब तक रुक गए हैं, तो आपके लिए खुश कर देनी वाली खबर है. फेस्टिवल सीजन पर इस बार स्मार्टफोन पर बंपर ऑफर मिलने वाला है. इस फेस्टिव सेल में iPhone 15 अब तक की सबसे कम कीमत में मिलने वाला है. अगर आप नया iPhone 15 लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह अच्छा मौका है. अमेजन की  Great Indian Festival Sale 2025 की शुरुआत इसी महीने की 23 से होने जा रही है. इस सेल में  Apple iPhone 15 पर इतना बड़ा डिस्काउंट मिलने वाला है कि यकीन करना मुश्किल है.

iPhone 15 पर बंपर डिस्काउंट 
एप्पल ने  iPhone 15 को साल 2023 में लॉन्च किया था जो एक शानदार फोन है. कंपनी ने इस फोन को 79,900 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया था लेकिन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान आप इस फोन को 45,000 रुपये से भी कम में खरीद सकते हैं, इसका मतलब है कि खरीदार इस डिवाइस पर सीधे 36,151 रुपये तक की छूट का लाभ ले पाएंगे. कीमतों में कटौती के अलावा, खरीदार बैंक ऑफर्स, कूपन-बेस्ड डील्स और नो-कॉस्ट EMI ऑफर्स के साथ अतिरिक्त बचत भी कर सकते हैं.

 45,000 रुपये से कम में मिलेगा iPhone 15
अब आपका बता दें कि आप भी कैसे 45,000 से कम में iPhone 15 खरीद सकते हैं. अभी अमेजन पर iPhone 15 की कीमत लगभग 59,990 है. वहीं ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान Amazon इस पर एक स्पेशल प्राइस ड्रॉप देगा जिससे इसकी कीमत काफी कम हो जाएगी.

कम हुई कीमत पर आपको SBI डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन पर भी 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है. जब आप इन दोनों ऑफर्स को मिला देंगे तो iPhone 15 की कीमत कमहोकर मात्र 43,749 रुपये रह जाएगी! यह डील iPhone 15 की सबसे कम कीमत वाली डील हो सकती है. तो अगर आपका भी iPhone 15 लेने का सोच रहे हैं तो यह मौका मत जाने दीजिए.

ये भी पढ़ेंः फोन-कार्ड को भूल जाइए! अब अंगूठे से होगा तुरंत पेमेंट, इस कंपनी ने बनाया ThumbPay, जानिए कैसे करता काम

इस ऑफर से और भी सस्ता हो जाएगा iPhone 15

सिर्फ यही नहीं आप चाहें तो इस बचत को और भी बढ़ा सकते हैं. Amazon इस डील पर एक्सचेंज ऑफर भी देगा. अगर आप चाहें तो अपना पुराना स्मार्टफोन ट्रेड-इन करके हजारों रुपये की अतिरिक्त बचत कर सकते हैं. लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि एक्सचेंज की फाइनल वैल्यू आपके पुराने फोन के मॉडल, उसकी कंडीशन और आपके लोकेशन के हिसाब से ही तय की जाएगी.
वहीं अगर आप एक साथ पूरी रकम नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं. अमेजन आपके लिए नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन दे रहा है. इससे आप बिना किसी अतिरिक्त ब्याज के, आसान मासिक किश्तों में फोन को अपना बना सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः कैसे एक मोबाइल की वजह से 30 साल बाद पकड़ा गया भारतीय? कहानी सुनकर घूम जाएगा सिर

 

