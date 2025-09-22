इतना सस्ता कभी नहीं मिलेगा iPhone 15! आज यहां से पहली फुरसत में खरीदें, भरा पड़ा है स्टॉक
Apple iPhone 15 का 128GB वाला ब्लैक वेरिएंट अब सिर्फ ₹46,999 में मिल रहा है, जो कि इसके लॉन्च प्राइस ₹69,900 से करीब 33% सस्ता है. यह अब तक की सबसे बड़ी छूटों में से एक मानी जा रही है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 22, 2025, 06:46 AM IST
Amazon Great Indian Festival में इस बार ग्राहकों को एक शानदार मौका मिल रहा है. अगर आप भी लंबे समय से iPhone खरीदने का मन बना रहे थे, तो अब समय आ गया है. Apple iPhone 15 का 128GB वाला ब्लैक वेरिएंट अब सिर्फ ₹46,999 में मिल रहा है, जो कि इसके लॉन्च प्राइस ₹69,900 से करीब 33% सस्ता है. यह अब तक की सबसे बड़ी छूटों में से एक मानी जा रही है.

बैंक ऑफर और कैशबैक से और सस्ती हो सकती है कीमत
सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं, बल्कि आप इस कीमत को और भी कम कर सकते हैं. अगर आप SBI के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको ₹1,250 की अतिरिक्त छूट मिल सकती है. इसके अलावा, Amazon Pay के जरिए पेमेंट करने पर ₹2,349 तक का कैशबैक भी मिल सकता है. यानी कुल मिलाकर फोन की इफेक्टिव कीमत ₹43,000 से भी कम हो सकती है. अगर आप एक साथ इतनी बड़ी रकम नहीं देना चाहते तो भी चिंता की बात नहीं है. Amazon इस डील में नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी दे रहा है, जिसमें आप हर महीने सिर्फ ₹7,833 की किश्त देकर 6 महीनों में फोन खरीद सकते हैं, वो भी बिना किसी ब्याज के.

सेल की शुरुआत और डिलीवरी डिटेल्स
यह ऑफर अभी Amazon Prime मेंबर्स के लिए Prime Early Deal के तहत लाइव है. यानी अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप है तो आप इस डील का फायदा अभी से उठा सकते हैं. बाकी सभी ग्राहकों के लिए यह सेल 23 सितंबर से शुरू होगी. कुछ शहरों में आपको फोन की सेम-डे या नेक्स्ट-डे डिलीवरी भी मिल सकती है, जिससे आपको फोन जल्दी मिल जाएगा.

बिजनेस यूजर्स के लिए खास फायदा
अगर आप किसी बिजनेस या ऑफिस यूज के लिए iPhone खरीदना चाहते हैं, तो यह डील और भी फायदेमंद है. Amazon आपको GST इनवॉइस देने का विकल्प भी देता है, जिससे आप अपने बिज़नेस के नाम पर खरीदारी करके 18% तक की टैक्स छूट ले सकते हैं. यानी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह के खरीदारों के लिए यह एक बेहतरीन मौका है.

iPhone 15 की दमदार खूबियां
iPhone 15 सिर्फ कीमत में ही नहीं, बल्कि फीचर्स में भी काफी शानदार है. इसमें आपको मिलता है 6.1 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले, जो ब्राइट और शार्प क्वालिटी देता है. इसके कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें है 48MP का मेन कैमरा जो प्रो-लेवल फोटोग्राफी देता है. इसके साथ एक और एडवांस कैमरा भी है, जिससे आपकी फोटो और वीडियो की क्वालिटी शानदार होगी.

फोन में लगा है Apple का पावरफुल A16 Bionic चिप, जो न सिर्फ तेज है बल्कि बैटरी को भी बेहतर तरीके से मैनेज करता है. यह फोन iOS 17 पर चलता है, जिसमें आपको Apple की लेटेस्ट सुविधाएं मिलती हैं. साथ ही यह फोन 5G कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है, जिससे आपका इंटरनेट एक्सपीरियंस और भी तेज हो जाएगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

iPhone 15AmazonGreat Indian Festival

