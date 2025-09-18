Amazon Festival Sale में मिलेगा बंपर डिस्काउंट! Oneplus फोन खरीदने का गोल्डन चांस, ऑफर्स देख रह जाएंगे हैरान
Amazon Festival Sale में मिलेगा बंपर डिस्काउंट! Oneplus फोन खरीदने का गोल्डन चांस, ऑफर्स देख रह जाएंगे हैरान

OnePlus 13 Price Drop: Amazon Great Indian Festival Sale 2025 धूमधाम से 23 सितंबर से शुरू होने वाली है. इस बार स्मार्टफोन पर भारी डिस्काउंट देखने को मिलेंगे. खासकर OnePlus फोन्स पर मिलने वाले ऑफर्स ने ग्राहकों को आकर्षित किया है. आइए जानते है चौंकाने वाली डील्स.

 

Sep 18, 2025
Amazon Festival Sale में मिलेगा बंपर डिस्काउंट! Oneplus फोन खरीदने का गोल्डन चांस, ऑफर्स देख रह जाएंगे हैरान

Amazon Great Festival Sale Discounts on OnePlus 13: अमेजन ग्राहकों के लिए 23 सितंबर से साल की सबसे बड़ी सेल Amazon Great Indian Festival Sale 2025 शुरू होने वाली है. प्राइम मेंबर्स के लिए ये सेल 24 घंटे पहले ही लाइव हो जाएगी. इसके चलते आपको स्मार्टफोन, टैबलेट, ईयरबड्स, स्मार्टवॉच, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप आदि प्रोडक्ट् पर धमाकेदार डिस्काउंट देखने को मिलेगा. अगर आप एक पावरफुल और बेहतरीन फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये डील आपके लिए है. साथ ही आपको बता दें कि सेल में OnePlus 13 पर भारी छूट मिल रही है.

OnePlus 13 पर मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट
अमेजन की अपकमिंग सेल में मिलने वाले डिस्काउंट का एलान Oneplus Club के ऑफिशियल अकाउंट ने X प्लेटफॉर्म पर किया है. OnePlus13 फ्लैगशिप पर भारी छूट के साथ मिलेगा. इस फोन के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मॉडल को जनवरी, 2025 में 69,999 रुपये में पेश किया गया था. लेकिन अमेजन सेल में यह स्मार्टफोन 57,999  रुपये में खरीदने का सुनहरा मौका मिलेगा. साथ ही एक्स्ट्रा डिस्काउंट और SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर और भी ऑफर दिए जाएंगे.

दूसरे स्मार्टफोन्स पर भी मिलेगा ऑफर

OnePlus 13 के साथ अमेजन सेल में दूसरे स्मार्टफोन्स पर भी काफी ऑफर्स दिए जाएंगे. OnePlus 13s के 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल को 54,999 रुपये के बजाय अमेजन फेस्टिवल सेल में 47,999 रुपये में लिस्ट होगा. OnePlus Nord 5 की कीमत 28,749 रुपये कर दी है और OnePlus Nord 4 पर डिस्काउंट के बाद 25,499 रुपये में उपलब्ध होगा. साथ ही Nord CE 4 Lite की कीमत 15,999 रुपये और Nord CE 4 सिर्फ 18,499 रुपये में खरीदने का मौका मिलेगा. इन सभी फोन्स पर SBI बैंक कार्ड ऑफर्स दिए जाएंगे.

जानें OnePlus 13 के स्पेशिफिकेशन
OnePlus 13 में 6.82 इंच की क्वाड HD+ LTPO 4.1 ProXDR डिस्प्ले दी गई है. जिसमें 1440x3168 पिक्सल, 120Hz का रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है. इस स्मार्टफोन में ऑक्टा केर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर दिया गया है. OnePlus 13 फोन में 6000mAh बैटरी है, जो 100W वायर्ड SuperVOOC फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है. ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करता है.

कैमरा फीचर्स बताएं तो, OnePlus 13 के रियर में 50MP प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 50MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. साथ ही सेल्फी के लिए 32MP फ्रंट कैमरा शामिल है. वनप्लस 13 का भार 213 ग्राम, लंबाई 162.9mm, चौड़ाई 76.5mm और मोटाई 8.9mm है.

;