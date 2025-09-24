Amazon Festive Sale 2025: वाटरप्रूफ स्मार्टफोन खरीदने का गोल्डन चांस, यहां मिल रहा बंपर डिस्काउंट
Hindi Newsटेक

Amazon Festive Sale 2025: वाटरप्रूफ स्मार्टफोन खरीदने का गोल्डन चांस, यहां मिल रहा बंपर डिस्काउंट

WaterProof Smartphones in Amazon Sale: अगर आप वाटरप्रूफ स्मार्टफोन की तलाश कर रहे हैं, तो अमेजन फेस्टिव सेल में उपलब्ध फोन्स आपके लिए परफेक्ट डील्स हो सकती है. साथ ही अतिरिक्त डिस्काउंट का फायदा भी मिलेगा. चलिए जानते है ऐसे ही कुछ स्मार्टफोन के बारे में.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:55 PM IST
Amazon Sale 2025: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 लाइव हो चुकी है. सेल के चलते ग्राहको को स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, टैबलेट, ईयरबड्स समेत कई डिवाइसों पर तगड़ी छूट मिल रही है. अगर आप भी त्योहारों से सीजन में एक बेहतरीन वॉटरप्रूफ स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए 5 फोन्स की लिस्ट दी गई है जो आपके लिए फायदे की डील साबित हो सकती हैं. आइए डिटेल में जानते हैं इन फोन्स के बारे में....

यह भी पढ़ें: गेमिंग लवर्स के लिए परफेक्ट डील, Realme GT 7 Pro पर जबरदस्त डिस्काउंट, ऐसे होगी सीधे ₹10,000 से ज्यादा की बचत 

Amazon Festive Sale में डिस्काउंट पर मिल रहे Waterproof स्मार्टफोन

Redmi Note 14 Pro 5G
Redmi Note 14 Pro 5G में 8GB रैम+128GB स्टोरेज मॉडल अमेजन पर 21,998 रुपये में उपलब्ध है. बैंक ऑफर का इस्तेमाल करने पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट का लाभ मिल सकता है. इन ऑफर्स के बाद फोन की कीमत सिर्फ 20,748 रुपये रह जाएगी. रेडमी Note 14 Pro में धूल और पानी से बचाव के लिअ IP68 रेटिंग दी गई है. डिवाइस में 50MP प्राइमरी कैमरा और 1.5K 3D कर्व्ड Amoled डिस्प्ले मिलता है.

Vivo V60 5G
अमेजन पर Vivo V60 5G के 8GB रैम+128GB स्टोरेज वेरिएंट 36,999 रुपये में मिल रहा है. बैंक ऑफर्स का यूज करने पर SBI क्रेडिट कार्ड पर सीधे 2450 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं. जिसके बाद फोन की कीमत 34,549 रुपये रह जाएगी. साथ ही एक्सचेंज ऑफर में पुराना डिवाइस देने पर 35,149 रुपये तक की बचत का मौका मिल सकता है. इस स्मार्टफोन में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर शामिल है. डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट के लिए IP68/IP69 रेटिंग शामिल है.  

Motorola Edge 60 Fusion 5G
Motorola Edge 60 Fusion 5G फोन में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल अमेजन सेल में 22,344 रुपये में उपलब्ध है. बैंक और SBI क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन पर 10% इंस्टेंट ऑफ मिल सकता है. जिसके बाद फोन का दाम घटकर 21,094 रुपये रह जाएगा. मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में धूल और पानी रेजिस्टेंट के लिए IP68 रेटिंग दी गई है. डिवाइस में 6.67 इंच के डिस्प्ले के साथ 5500mAh बैटरी शामिल है.

यह भी पढ़े: Amazon-Flipkart पर धमाकेदार ऑफर से बढ़ी कंफ्यूजन! iPhone 15 और iPhone 16 में से कौन है बेस्ट डील? यहां जानें

Oppo Reno 13 5G

Amazon पर ओप्पो के Reno 13 5G का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 26,999 रुपये है. साथ ही बैंक ऑफर का लाभ उठाकर SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10% का इंस्टेंट ऑफ भी शामिल है. जिससे फोन की कीमत 25,749 रुपये पड़ जाएगी. साथ ही इस स्मार्टफोन में डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट के लिए IP66+IP68+IP69 रेटिंग मिलती है. इसके अलावा Oppo Reno 13 5G में 5800mAh बैटरी और MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेस दिया गया है. 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Amazon Festival SaleWaterproof smartphones Discounts

