इस दिवाली घर में लगाएं म्यूजिक का तड़का! सिर्फ ₹7,499 में खरीदें JBL-Sony के ये धांसू स्पीकर्स, पड़ोसी भी कहेंगे गर्दा उड़ा दिया!

Amazon Festival Sale Offers: कुछ ही दिनों में अमेजन की फेस्टिव सेल खत्म होने वाली है. अगर आप त्योहारों के सीजन में धूम मचाने और पार्टी का माहौल बनाने के लिए बेहतरीन स्पीकर्स की तलाश कर रहे हैं, तो ये डील्स आपके लिए है...

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 03, 2025, 05:30 PM IST
Party Speakers Deals On Amazon Sale: बस कुछ ही दिनों फिर अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 समाप्त हो जाएगी. सेल के दौरान स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी से लेकर होम अप्लायंसेस आदि प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप इस दिवाली अपने घर में धमाकेदार पार्टी का माहौल बनाने चाहते हैं, तो यहां शानदार पार्टी स्पीकर्स की डिटेल्स दी गई है. जो इन त्योहारों में मस्ती और धमाल का ट्विस्ट एड कर देंगे. आइए जानते हैं ऐसे ही जबरदस्त स्पीकर्स के बारे में.

JBL Partybox 110

अमेजन सेल में इस स्पीकर की कीमत 35,999 रुपये से घटकर 18,999 रुपये रह गई है. बैंक ऑफर्स का फायदा उठाकर कीमत और कम हो जाएगी. JBL Partbox 110 में धूल और पानी से बचाव के लिए IPX4 रेटिंग के साथ 12 घंटे की बैटरी लाइफ दी गई है. इसमें शानदार 160W का साउंड आउटपुट मिलता है. इन स्पीकर्स में गिटार और माइक भी दिया गया है. इसके अलावा इनमें सामने की तरफ RGB लाइट्स लगी हुई है. 

JBL Flip 6 Wirless Portable Bluetooth Speakers
अमेजन फेस्टिव सेल में ये स्पीकर 13,999 रुपये की बजाय सिर्फ 7,499 रुपये में उपलब्ध है. बैंक ऑफर्स का इस्तेमाल करने पर कीमत औऱ भी कम हो जाएगी. JBL स्पीकर को पानी और धूल से सेफ रखने के लिए IP67 रेटिंग दी गई है. कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज होने पर ये 12 घंटे तक गाने बजा सकता है. 

Portronics Iron Beats IV Party Speakers
इन स्पीकर्स की एमआरपी 19,999 रुपये है लेकिन अमेजन सेल के दौरान यह 8,999 रुपये हो गई है. बैंक ऑफर्स के साथ स्पीकर का दाम और कम हो जाएगा. Portronics का यह स्पीकर 250W का साउंड आउटपुट दे सकता है. यह पार्टी और त्योहारों में धमाकेदार म्यूमिक बजा सकता है. कंपनी का कहना है कि एख बार चार्ज होने पर यह 4 घंटे तक गाने प्ले कर सकता है. साथ में रिमोट कंट्रोल और सामने की तरफ RGB लाइट्स शामिल है.

Sony New SRS-XV500 Party Speakers

Amazon Sale में इन स्पीकर्स की कीमत 39,990 रुपये से कम होकर 25,990 हो गई है. बैंक ऑफर्स का यूज करने पर इनका प्राइस और भी कम हो जाता है. इसमें बेहतरीन साउंड क्वालिटी और दावा है कि फुल चार्ज में यह 25 घंटे तक म्यूजिक प्ले कर सकता है. धूल और पानी से बचाव के लिए स्पीकर में IPX4 रेटिंग दी गई है. साथ ही इसमें माइक और गिटार भी मिलता है. 

