Amazon Festival Sale 2025: ₹10,000 से लेकर ₹1 लाख तक के स्मार्टफोन्स पर मिलेगा बंपर डिस्काउंट, देखें बेस्ट डील्स

SmartPhones Deals On Amazon Festival Sale: अमेजन ने अपनी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 23 सितंबर से शुरू करने का एलान कर दिया है. जिसमें छोटे-बड़े सभी प्रोडक्ट्स पर बंपर ऑफर्स मिलते हैं. फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले अमेजन ने प्रीमियम, मिड रेंज और किफायती कैटेगरी के फोन्स पर धमाकेदार डील्स की घोषणा कर दी है. अमेजन सेल में iPhone 15, Samsung Galaxy S24 Ultra, Oneplus 13s, iQOO Z10X, Vivo V60 समेत कई ब्रांडेड स्मार्टफोन्स पर मार्कट प्राइस से बेहद कम कीमत देखने को मिलेगी. Amazon Prime मेंबर्स हमेशा की तरह सेल का अर्ली एक्सेस कर पाएंगे.

एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑप्शन्स

सेल में भारी छूट के अलावा, Amazon ने SBI क्रेडिट-डेबिट कार्ड के साथ क्रेडिट कार्ड से EMI ट्रांजेक्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देने की घोषणा की है. ग्राहक अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करके भी एडिशनल डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं, जो स्मार्टफोन के मॉडल और कंडीशन पर निर्भर करता है. इसके अलावा आपको No Cost EMI का ऑप्शन भी मिलेगा.

Amazon Great Indian Festival Sale में स्मार्टफोन पर बंपर छूट

अमेजन के अनुसार, ग्राहकों को 'Ultra Premium Category' पर भी तगड़े डिस्काउंट मिलेंगे. इसमें 50,000 रुपये या ज्यादा की कीमत वाले हैंडसेट्स शामिल है. Amazon ने Samsung Galaxy S24 Ultra, Oneplus 13, Oneplus 13s, Samsung Galaxy Z Fold 6 और iQOO 13 5G को सबसे टॉप डील्स में लाइमलाइट में लाया गया है. साथ ही अल्ट्रा प्रीमियम कैटेगरी में Vivo X200, Vivo X200 Fe, Realme GT 7 Pro, Motorola Raze 60 Ultra, Phantom V Fold 2 और Xiaomi 15 पर भी धमाकेदार ऑफर्स दिए जाएंगे.

प्रीमियम समार्टफोन कैटेगरी

प्रीमियम रेंज में iPhone 15,iQOO Neo 10, Oneplus 13R, Oppo Reno और Vivo V60 फोन्स शामिल किए है. जिनका प्राइस 30,000 रुपये से 50,000 रुपये होगा और इन्हें सेल में काफी कम दाम में खरीद पाएंगे.

मिड रेंज कैटेगरी

इस कैटेगरी में Oneplus Nord 5, Oneplus Nord CE 5, Samsung Galaxy A55, iQOO Neo 10R, iQOO Z 10R जैसे कई स्मार्टफोन्स पर बेहतरीन ऑफर्स देखने को मिलेंगे. इन फोन्स की कीमत 15,000 से 30,000 रुपये तक के बीच की है.

बजट कैटेगरी

बजट सेगमेंट में 15,000 रुपये से कम कीमत वाले स्मार्टफोन्स शामिल किए गे है. जिसमें Samsung Galaxy M36 5G, iQOO Z10X 5G, Redmi A45G, iQOO Z10 Lite 5G और Realme Narzo 80 Lite 5G समेत कई फोन्स पर भारी छूट मिलेगी.