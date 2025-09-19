Amazon Festive Sale 2025: iPad समेत टॉप ब्रांड Tablets पर बंपर छूट! होगी हजारों की बचत, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका
Advertisement
trendingNow12928599
Hindi Newsटेक

Amazon Festive Sale 2025: iPad समेत टॉप ब्रांड Tablets पर बंपर छूट! होगी हजारों की बचत, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका

Amazon Deals on Tablets: 23 सितंबर से अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 शुरू होने जा रही है. इसमें अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर धमाकेदार डिस्काउंट देखने को मिलेगा. सेल के दौरान iPad से लेकर Oneplus के टैबलेट पर भारी ऑफर मिलेंगा. जानिए अमेजन सेल में क्या डील्स मिलने वाली है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 19, 2025, 02:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amazon Festive Sale 2025: iPad समेत टॉप ब्रांड Tablets पर बंपर छूट! होगी हजारों की बचत, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका

Bumper Discount on Tablets: Amazon Great Indian Festival Sale 2025 जल्द ही 23 सितंबर से शुरू होने वाली है. सेल में सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर तगड़ी छूट मिलेगी. अमेजन सेल में स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप, टैब समेत होम अप्लायंसेस पर भी भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा. अगर आप ऑफिस या कॉलेज वर्क के लिए एक शानदार टैबलेट की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन टैब की डिटेल्स दी गई है.

यह भी पढ़े: AI और इंसानों की जबरदस्त टक्कर, दुनिया की टॉप टीमों के बीच Coding मुकाबला, जानें किसने मारी बाजी

Apple iPad Air 11

Add Zee News as a Preferred Source

सेल के दौरान ये iPad 50,000 रुपये से भी कम में लिस्ट किया जाएगा. कंपनी का कहना है कि आईपैड की कीमत 40,999 रुपये तक की हो सकती है. डिवाइस में 11 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और M3 चिप दी गई है. साथ ही पैड में 12MP का रियर और फ्रंट कैमरा मिलता है. 

Oneplus Pad 3 
अमेजन सेल 2025 में यह टैबलेट 42,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध होगा. टैब में 13.2 इंच का डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलता है. साथ ही 8 स्पीकर सेटअप और 12140mAh दी गई है. इसके अलावा AI फीचर्स, 8MP का फ्रंट कैमरा और 13MP का मेन रियर कैमरा दिया गया है. 

Samsung Galaxy Tab S9 FE
सेल में सैमसंग का यह टैब 19,999 रुपये की कीमत में मिलेगा. टैबलेट में 10.9 इंच की डिस्प्ले के साथ एक्सीनॉस 1380 प्रोसेसर दिया गया है. इसके अलावा 8000mAh की बैटरी और डुअल स्पीकर सेटअप मिलता है. सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE में 8MP का मेन रियर कैमरा और 12MP का फ्रंट कैमरा शामिल है. 

Redmi Pad 2 
रेडमी पैड 12 अमेजन फेस्टिव सेल में 12,599 रुपये में लिस्ट किया गया है. टैबलेट के साथ एक्टिव पेन सपोर्ट मिलता है. डिवाइस में 11 इंच का डिस्प्ले और MediaTek Helio G100 प्रोसेसर है. इसके अलावा क्वाड स्पीकर सेटअप और 9000mAh की बैटरी मिलती है. 

यह भी पढ़े: Google Pixel 9 खरीदने का बेस्ट मौका, Flipkart की सेल में ₹79,999 वाला फोन ₹35,000 से भी सस्ता

Lenovo Yoga Tab Plus 

यह टैब अमेजन की धमाकेदार सेल में 44,499 रुपये के प्राइस में उपलब्ध होगा. इसमें पैन और कीबोर्ड सपोर्ट दिया गया है. लेनेवो टैबलेट में 12.7 इंच की डिस्प्ले के साथ Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसेर मिलता है. इसके अलावा  6 स्पीकर सेटअप और 10200mAh की बैटरी शामिल है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Amazon Festival SaleTablets Price Drop

Trending news

आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
Rahul Gandhi
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
PM Modi
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
Katra Banihal special train
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
PM Modi Birthday Gifts E-Auction
पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स को कर सकते हैं हासिल, ऑनलाइन ई-नीलामी में लगाइए बोली
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
durga puja
टेंशन के बीच दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश से आई Hilsa Fish की पहली खेप
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
;