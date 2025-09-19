Amazon Festive Sale 2025: iPad समेत टॉप ब्रांड Tablets पर बंपर छूट! होगी हजारों की बचत, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका

Bumper Discount on Tablets: Amazon Great Indian Festival Sale 2025 जल्द ही 23 सितंबर से शुरू होने वाली है. सेल में सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर तगड़ी छूट मिलेगी. अमेजन सेल में स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप, टैब समेत होम अप्लायंसेस पर भी भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा. अगर आप ऑफिस या कॉलेज वर्क के लिए एक शानदार टैबलेट की तलाश कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन टैब की डिटेल्स दी गई है.

Apple iPad Air 11

सेल के दौरान ये iPad 50,000 रुपये से भी कम में लिस्ट किया जाएगा. कंपनी का कहना है कि आईपैड की कीमत 40,999 रुपये तक की हो सकती है. डिवाइस में 11 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले और M3 चिप दी गई है. साथ ही पैड में 12MP का रियर और फ्रंट कैमरा मिलता है.

Oneplus Pad 3

अमेजन सेल 2025 में यह टैबलेट 42,999 रुपये की कीमत में उपलब्ध होगा. टैब में 13.2 इंच का डिस्प्ले और Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलता है. साथ ही 8 स्पीकर सेटअप और 12140mAh दी गई है. इसके अलावा AI फीचर्स, 8MP का फ्रंट कैमरा और 13MP का मेन रियर कैमरा दिया गया है.

Samsung Galaxy Tab S9 FE

सेल में सैमसंग का यह टैब 19,999 रुपये की कीमत में मिलेगा. टैबलेट में 10.9 इंच की डिस्प्ले के साथ एक्सीनॉस 1380 प्रोसेसर दिया गया है. इसके अलावा 8000mAh की बैटरी और डुअल स्पीकर सेटअप मिलता है. सैमसंग गैलेक्सी टैब S9 FE में 8MP का मेन रियर कैमरा और 12MP का फ्रंट कैमरा शामिल है.

Redmi Pad 2

रेडमी पैड 12 अमेजन फेस्टिव सेल में 12,599 रुपये में लिस्ट किया गया है. टैबलेट के साथ एक्टिव पेन सपोर्ट मिलता है. डिवाइस में 11 इंच का डिस्प्ले और MediaTek Helio G100 प्रोसेसर है. इसके अलावा क्वाड स्पीकर सेटअप और 9000mAh की बैटरी मिलती है.

Lenovo Yoga Tab Plus

यह टैब अमेजन की धमाकेदार सेल में 44,499 रुपये के प्राइस में उपलब्ध होगा. इसमें पैन और कीबोर्ड सपोर्ट दिया गया है. लेनेवो टैबलेट में 12.7 इंच की डिस्प्ले के साथ Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसेर मिलता है. इसके अलावा 6 स्पीकर सेटअप और 10200mAh की बैटरी शामिल है.