बड़ी खुशखबरी! Amazon Sale 23 सितंबर से शुरू, स्मार्टफोन...टीवी पर मिलेगी 80% तक की तगड़ी छूट

Amazon Biggest Festive Sale Starts Sept 23: अमेजन की धमाकेदार ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 के लिए तैयार हो जाइए. इस बड़ी सेल की शुरूआत 23 सितंबर से होगी. सेल के दौरान ग्राहकों को स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों पर भारी डिस्काउंट्स और ऑफर्स मिलेंगे. एप्पल से लेकर सैमसेंग, रियलमी तक कई ब्रैंड्स पर शानदार छूट दी जाएगी. हालांकि यह सेल कब तक चलेगी इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. लेकिन हमेशा की तरह अमेजन सेल नवरात्रों से दिवाली तक लाइव रहने की संभावना है.

रिपोर्ट्स ने किया खुलासा

गैजेट्स 360 की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 को 23 सितंबर से शुरू किया जाएगा, यह सेल सभी ग्राहकों के लिए जारी की जाएगी. खबर सामने आई है कि अमेजन ने अपने पेज को अपडेट कर दिया है. Prime Members सेल को 24 घंटे पहले से ही एक्सेस कर पाएंगे और ऑफर्स का लाभ भी पहले उठाएंगे. अमेजन काफी जोर-शोर से अपनी सेल का एलान कर रहा है. अमेजन सेल में 8pm Deals, Top 100 Deals और Trending Deals जैसे धमाकेदार डिस्काउंट्स का जिक्र किया गया है.

बैंक कार्ड पर मिलेगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट

हर सेल क तरह इसमें भी ग्राहकों को बैंक डिस्काउंट्स और ऑफर्स का लाभ मिलेगा. अमेजन फेस्टिवल सेल में एप्पल, सैमसंग, वनप्लस और आईक्यू जैसे कई ब्रैड्स पर के डिवाइसों पर 40% तक के ऑफर्स का फायदा मिल सकता है. साथ ही SBI डेबिट और ब्रेडिट कार्ड पर 10% का एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जाएगा. इसमें ग्राहकों को EMI ट्रांजेक्शन पर छूट मिलेगा.

मिलेगा 80% तक का भारी डिस्काउंट

खबर में सामने आया है कि ग्रेट फेस्टिवल सेल में कई इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रैंड अपने प्रोडक्ट्स पर 80% तक का डिस्काउंट देने वाले है. सेल में सैमसंग, एलजी, सोनी और एचपी जैसे बड़े ब्रैंड्स शामिल है. अमेजन सेल में कई होम अप्लायंसेज ब्रैंड्स ने तो कन्फर्म भी कर दिया है कि वे 65% तक का ऑफर लाएंगे. इसके अलावा अमेजन की सेल में स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट मिलेगा. सेल में एप्पल और सैमसंग के स्मार्टफोन्स पर जबरदस्त छूट दी जाएगी. अमेजन सेल से जुड़े अपकमिंग अपडेट्स से आपको जल्द रूबरू कराया जाएगा.