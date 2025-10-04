इस दिवाली घर को बनाए होम थिएटर! आधे दाम में खरीद लाएं 43 इंच स्मार्ट टीवी, यहां मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट

43 Inch Smart TV Offers On Amazon Sale: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 में स्मार्ट टीवी पर धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहे हैं. सेल के दौरान 43 इंच के बड़े स्मार्ट टीवी भारी छूट के साथ उपलब्ध है. सस्ते दाम और बैंक ऑफर्स का फायदा उठा कर इन टीवी को अपे घर का हिस्सा बना सकते हैं. किफायती कीमत पर इन्हें खरीदने का गोल्डन चांस मिल रहा है. चलिए जानते हैं डिटेल में.

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD

अमेजन सेल में इस टीवी की कीमत 24,999 रुपये से 50% छूट के बाद 12,499 रुपये हो गई है. साथ ही बैंक ऑफर्स का इस्तेमाल करने पर इसकी कीमत और भी कम हो जाएगी. स्मार्ट टीवी में 43 इंच की फुल एचडी QLED पैनल दिया गया है. इसके अलावा टीवी में 24W साउंड आउपुट वाले स्पीकर शामिल है. इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शन के लिए प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स, कई पोर्ट और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल दिया गया है.

Acer 43 inch G Plus Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV

Acer के इस टीवी कीमत 47,999 रुपये से घटकर अब सिर्फ 19,999 रुपये हो गई है. इस पर बैंक ऑफर्स का बेनिफट भी उपलब्ध है जिससे कीमत और भी कम हो जाएगी. स्मार्ट टीवी में 43 इंच 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल मिलता है. साथ में 30W का साउंड आउटपुट स्पीकर दिया गया है. इस टीवी में क्नेकटिविटी के लिए कई प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स, पोर्टस और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल का फीचर मिलता है.

VW 43 Inch Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV

इस स्मार्ट टीवी का प्राइस 49,999 रुपये से अब 16,999 रुपये हो गया है. इतनी सस्ती कीमत में खरीदने का यह बेहतरीन मौका है. बैंक ऑफर्स का यूज करके इस टीवी को और भी कम कीमत में खरीद पाएंगे. इसमें 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल मिलता है. टीवा में 30W साउंड आउटपुट के स्पीकर एड किए गए है. साथ ही कनेक्टिविटी के लिए प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स, कई पोर्ट्स और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल दिया गया है.

Redmi Xiaomi 43 Inch F Series Ultra HD Smart TV

रेडमी के इस स्मार्ट टीवी की कीमत अमेजन सेल के चलते 37,999 रुपये से अब केवल 18,499 रुपये हो गई है. ग्राहक बैंक ऑफर्स का यूज करके इसे और भी सस्ते में खरीद सकते हैं. इस टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी एलईडी पैनल शामिल है. इस डिवाइस में 24W साउंड आउटपुट के स्पीकर है. साथ ही कनेक्टिविटी के लिए कई प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स, पोर्टस और वॉयस इनेबल रिमोट कंट्रोल दिया गया है.