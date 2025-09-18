Amazon फेस्टिव सेल का धमाका! OnePlus स्मार्टफोन पर मिलेगा जबरदस्त डिस्काउंट, कीमत देख खरीदने का करेगा मन
Amazon फेस्टिव सेल का धमाका! OnePlus स्मार्टफोन पर मिलेगा जबरदस्त डिस्काउंट, कीमत देख खरीदने का करेगा मन

OnePlus 13R Amazon Sale Offers: जल्द ही अमेजन की फेस्टिवल सेल शुरू होने वाली है. इसमें वनप्लस 13R पर भारी छूट देखने को मिलेगी. बैंक ऑफर्स का फायदा उठा कर डिवाइस को और भी सस्ते में खरीदने का सुनहरा मौका मिलेगा. आइए डिस्काउंट ऑफर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 18, 2025, 05:09 PM IST
Amazon Festival Sale Discounts Deals: 23 सिंतबर को अमेजन की धमाकेदार ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू हो रही है. सेल के दौरान अलग-अलग स्मार्टफोन्स पर बेहतरीन डील्स दी जाएंगी. अमेजन फेस्टिव सेल में वनप्लस के फ्लैगशिप फोन्स भी उपलब्ध होंगे. बता दें कि इसके चलते Oneplus 13R पर जबरदस्त छूट मिलेगी, जो ग्राहकों के लिए बजट फ्रेंडली रेंज स्मार्टफोन खरीदने का गोल्डन चांस होगा. इस डिवाइस में 6000mAh की बड़ी बैटरी और Snapdragon का पावरफुल प्रोसेसर मिलता है.

Oneplus 13R पर मिलेंगा धमाकेदार डिस्काउंट 

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में Oneplus 13R पर भारी छटू मिलने वाली है. कंपनी ने इस स्मार्टफोन को 42,999 रुपये में लॉन्च किया था, लेकिन इस बार सेल में यह स्मार्टफोन केवल 35,999 रुपये में लिस्ट किया गया है. साथ ही Amazon सेल में एडिशनल बैंक ऑफर्स को भी शामिल किया जाएगा, जिसके बाद फोन का प्राइस और कम हो जाएगा. 

Oneplus 13R के स्पेसिफिकेशन
वनप्लस 13R में 6.78 इंच का LTPO 4.1 Amoled डिस्प्ले दिया गया है. साथ ही फोन में 120Hz का रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स तक का पीक ब्राइट्नेस मिलती है. इसके अलावा स्मार्टफोन के पैनल में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन दिया गया है. वनप्लस 13R में पावरफुल Snapdragon क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 प्रोसेसर मिलता है. इसमें Ultra HDR इमेज का सपोर्ट भी मिलता है. 

वनप्लस 13R के कैमरा और बैटरी फीचर्स
कैमरा सेटअप की बात करें तो, Oneplus 13R में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 50MP टेलीफोटो कैमरा और 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है. सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 16MP का कैमरा मिलता है. वनप्लस 13R में 6000mAh की पावरफुल बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी शामिल है. 

Amazon Festival SaleOnePlus 13R Discount

