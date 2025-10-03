Amazon सेल नहीं, ये है बचत की 'महा-लूट'! Oneplus से लेकर Samsung के टैबलेट पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

Tablet Deals Amazon Festival Sale: अगर आप जबरदस्त डिस्काउंट के साथ बेहतरीन टैबलेट खरीदने की सोच रहे हैं, जो पढ़ाई और ऑफिस के कामों को आसान और स्मार्ट बनाता है. आप इन टैब को आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं. कई टैबलेट के साथ स्टाइलस पेन भी दिए जाते हैं. इन डिवाइसों की बैटरी लाइफ एक बार चार्ज करने पर काफी लंबे समय तक चलती है. आइए जानते हैं ऐसे ही टैबलेट्स के बारे में...

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 में 11 इंच की 2.5K डिस्प्ले दी गई है, जिससे क्लियर और शार्प विजअुल दिखते हैं. इसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज से मल्टीटास्किंग और बड़ी फाइल्स को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. साथ ही इसमें एक्टिव पेन सपोर्ट दिया गया है. जो नोट्स, डॉक्यूमेंट और ड्रॉइंग एडिट करने में मदद करता है. टैब में 9000mAh की बैटरी शामिल है. रेडमी के इस टैबलेट की कामत 19,999 रुपये हैं से घटकर 14,999 रुपये रह गई है.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

इस टैब का मार्केट प्राइस 36,999 रुपये है, लेकिन अमेजन पर 20% डिस्काउंट के बाद 29,499 रुपये हो गया है. यह एक स्मार्ट और पावरफुल डिवाइस है. इसमें यूजर्स को AI सपोर्ट और S Pen मिलता है. इससे नोट्स, डॉक्यूमेंट एडिटिंग और ड्रॉइंग करना बेहद आसान हो जाता है. साथ ही 6GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज दिया गया है. 10.9 इंच की डिस्प्ले से ब्राइट और क्लियर विजुअल देती है.

Lenovo Idea Tab Smartchoice With Pen

Lenovo Idea Tab में 11 इंच की 2.5K डिस्प्ले और 500 निट्स ब्राइटनेस दी गई है. साथ में S Pen का सपोर्ट और MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है. इसके अलावा टैब में 8GB रैम और 256GB स्टोरेज शामिल है. इस टैबलेट का रियल प्राइस 25,000 रुपये है. लेकिन 36% डिस्काउंट के बाद अब यह 15,990 रुपये रह गई है.

Oneplus Pad Lite

इस टैबलेट की कामत 19,999 रुपये से घटकर अब सिर्फ 13,999 रुपये हो गई है. इस पर आपको सीधे 30% का डिस्काउंट मिल रहा है. वनप्लस पैड लाइट में 11 इंच की बड़ी डिस्प्ले और 500 निट्स का सपोर्ट मिलता है. साथ में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज दिया गया है. टैब में 9340mAh की लंबी बैटरी शामिल है. इसमें WiFi कनेक्टिविटी भी दी गई है.

Samsung Galaxy Tab A9

सैमसंग गैलेक्सी के इस टैबलेट की कीमत 32,999 रुपये है, इस पर 48% की छूट के बाद दाम सिर्फ 17,064 रुपये रह गया है. सैंमसंग टैब में 11 इंच की WUXVGA+ डिस्प्ले और 90Hz का रिफ्रेश रेट शामिल है. इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर दिया गया है. साथ ही 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलता है. इस टैब में एंड्रॉइड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम है. इसके अलावा 7040mAh की लंबी बैटरी दी गई है.