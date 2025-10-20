Amazon Sale में मची लूट! 32 से 75 इंच तक के Smart TV पर तगड़ी छूट, सेल खत्म होने में बस कुछ घंटे

Best TV Deals On Amazon Sale: अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 20 अक्टूबर को खत्म हो रही है. इस सेल में अलग-अलग कैटेगरी के स्मार्ट टीवी पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है. अगर आप भी अपने घर में एक शानदार टीवी लगाने की सोच रहे हैं, तो ये मौका आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. आपके पास फेस्टिव सेल में खरीदारी का ये आखिरी मौका है. इसमें 32 इंच से लेकर 75 इंच तक के टीवी पर भारी छूट मिल रही है. कम कीमत में आपको स्मार्ट टीवी के बेहतरीन ऑप्शन दिए जा रहे हैं. आइए जानते हैं सभी ऑफर्स के बारे में.

VW 32 inches Optimax Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black)

इस स्मार्ट टीवी की कीमत 18,999 रुपये से घटकर अब सिर्फ 7,499 रुपये हो गई है. इसमें 32 इंच का एचडी रेडी स्मार्ट QLED पैनल दिया गया है. साथ ही 24W साउंड आउटपुट और कनेक्टिविटी के लिए कई पोर्ट मिलते हैं. इसके अलावा पहले से इंस्टॉल ढेरों ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट शामिल है.

Kodak 43 inch 9XPRO Series Full HD Certified Android LED TV 439X5081 (Black)

इस शानदार टीवी का प्राइस 29,999 रुपये की बजाय 15,299 रुपये हो गया है. अमेजन पर चल रही सेल में इस पर 49% की छूट मिल रही है. इस टीवी में 30W का साउंड आउटपुट और 43 इंच का फुल एचडी LED पैनल है. साथ ही कई कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है.

VW 55 inch Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1

अमेजन फेस्टिव सेल में यह टीवी 59,999 रुपये की बजाय अब 24,999 रुपये में उपलब्ध है. इसमें 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल दिया गया है. साथ में 30W साउंड आउटपुट और कई सारे कनेक्टिविटी पोर्ट ऑप्शन्स मिलते है. इस स्मार्ट टीवी में प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट शामिल है.

TCL 75 inch Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 75V6B (Black)

Amazon सेल में इस टीवी का प्राइस 2,54,990 रुपये से गिरकर 52,990 रुपये रह गया है. इस स्मार्ट टीवी में 75 इंच अल्ट्रा HD LED पैनल शामिल है. टीवी में 30W साउंड आउटपुट के साथ-साथ कई सारे कनेक्टिविटी पोर्ट के विकल्प दिए गए है. इसके अलावा ढेरों प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है.