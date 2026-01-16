Amazon Great Republic Days 2026 sale Live: कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं ये 5G फोन! सेल शुरू होते ही टूट पड़े लोग

Amazon ने भारत में Prime मेंबर्स के लिए Great Republic Days 2026 सेल की शुरुआत कर दी है. इस सेल में खास फोकस स्मार्टफोन्स पर रखा गया है, जिसमें प्रीमियम, मिड-रेंज और बजट सेगमेंट के फोन पर लिमिटेड टाइम डिस्काउंट दिए जा रहे हैं. Amazon की इस सेल में Prime मेंबर्स को एक्स्ट्रा फायदे भी मिल रहे हैं, जिससे डील्स और ज्यादा आकर्षक बन जाती हैं. Apple, Samsung, OnePlus, Redmi, Realme और iQOO जैसे बड़े ब्रांड्स इस सेल का हिस्सा हैं.

Apple iPhone पर खास ऑफर्स

इस सेल में Apple के iPhone मॉडल्स सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. iPhone 15 (128GB) को Amazon पर 51,499 रुपये में लिस्ट किया गया है, जिससे यह हाल के सालों में लॉन्च हुए iPhones में से एक ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन बन जाता है. इसके अलावा नए जनरेशन के मॉडल्स भी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं. iPhone 17 Pro (256GB) की कीमत 1,34,900 रुपये रखी गई है, जबकि iPhone 17 Pro Max (256GB) को 1,49,900 रुपये में खरीदा जा सकता है. वहीं, हल्के और प्रीमियम फोन की तलाश करने वाले यूजर्स के लिए iPhone Air (256GB) 95,499 रुपये में उपलब्ध है.

Samsung के Galaxy फोन पर बड़ी कटौती

Samsung ने भी Great Republic Days सेल में अपने कई Galaxy स्मार्टफोन्स पर कीमतों में कटौती की है. Galaxy A55 5G (8GB RAM और 128GB स्टोरेज) को 23,998 रुपये में खरीदा जा सकता है. वहीं, Galaxy M17 5G (4GB RAM और 128GB स्टोरेज) की कीमत 12,999 रुपये रखी गई है. ये डील्स उन यूजर्स के लिए हैं, जो कम बजट में 5G कनेक्टिविटी वाला भरोसेमंद स्मार्टफोन चाहते हैं.

OnePlus यूजर्स के लिए परफॉर्मेंस फोकस्ड डील्स

OnePlus ने इस सेल में अपने हाई-स्टोरेज और हाई-परफॉर्मेंस वाले वेरिएंट्स पर ऑफर्स दिए हैं. OnePlus 15R (12GB RAM और 256GB स्टोरेज) को 47,998 रुपये में लिस्ट किया गया है. वहीं, OnePlus 13s (12GB RAM और 256GB स्टोरेज) की कीमत 52,999 रुपये है. ये दोनों स्मार्टफोन उन यूजर्स को टारगेट करते हैं, जिन्हें स्मूद परफॉर्मेंस, ज्यादा स्टोरेज और प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए.

Redmi के बजट और मिड-रेंज फोन

Redmi हमेशा की तरह बजट और मिड-रेंज सेगमेंट में मजबूत मौजूदगी दिखा रहा है. Redmi 13 5G (8GB RAM और 128GB स्टोरेज) को 12,499 रुपये में खरीदा जा सकता है. वहीं, ज्यादा पावरफुल ऑप्शन के तौर पर Redmi Note 13 Pro+ (8GB RAM और 256GB स्टोरेज) 26,999 रुपये में उपलब्ध है. एंट्री-लेवल यूजर्स के लिए Redmi A5 (3GB RAM और 64GB स्टोरेज) को 6,999 रुपये की कीमत पर लिस्ट किया गया है.

Realme और iQOO के स्मार्टफोन भी शामिल

Realme ने भी अपनी Narzo सीरीज के फोन इस सेल में शामिल किए हैं. Realme Narzo 90 5G और Narzo 80 Pro 5G दोनों को अलग-अलग कॉन्फिगरेशन में 16,998 रुपये की कीमत पर पेश किया गया है. वहीं, ज्यादा परफॉर्मेंस चाहने वाले यूजर्स के लिए iQOO Neo 10 (8GB RAM और 256GB स्टोरेज) 36,998 रुपये में उपलब्ध है, जो अपर मिड-रेंज सेगमेंट में एक मजबूत ऑप्शन माना जा रहा है.