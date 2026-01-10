शॉपिंग के लिए तैयार! Amazon पर इस दिन शुरू हो रही साल की पहली सेल, बड़ी छूट के साथ करें भारी बचत

Amazon Great Republic day sale 2026: ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल Amazon ने अपने सबसे बड़े ग्रेट रिपब्लिक डे सेल 2026 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. कंपनी की यह सेल 16 जनवरी (शुक्रवार) से शुरू होने जा रही है. इसके लिए अमेजन पर एक डेडीकेटेड माइक्रोसाइट लाइव दी है.इस माइक्रोसाइट पर आपको सेल में मिलने वाले बैंक डिस्काउंट और डील्स के बारे में बताया गया है. सेल में आप स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी और होम अप्लायंसेज के साथ कई इलेक्ट्रोनिक आइट्म्स पर भारी छूट का लाभ उठा सकते हैं. सेल में इन प्रोडक्ट्स को आ काफी कम कीमत में अपना बना सकते हैं.

सेल में मिलेगा 10 परसेंट का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट

Amazon पर चलने वाली इस सेल में आपको 10 परसेंट का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट मिलने वाला है. यह डिस्काउंट SBI क्रेडिट कार्ड से समान खरीदने वाले ग्राहकों को मिलेगी. इसके साथ ही SBI कार्ड होल्डर्स को ईएमआई ट्रांजेक्शन्स पर भी सेम डिस्काउंट मिलेगा.

सेल में मिलेंगी कई डील्स

Amazon सेल के दौरान कंपनी आपको कई तरह की डील्स भी ऑफर कर रही है. इसमें 8PM डील्स, ट्रेंडिंग डील्स, ब्लॉकबस्टर डील्स, ब्लॉकबस्टर डील विद एक्सचेंज और टॉप 100 डील्स पर आपको बंपर डिस्काउंट मिलने वाला है. इसके अलावा सेल में आपको Price Crash Store, Freebie Central, Exchange Fair और Sample Mania जैसे इवेंट भी देखने को मिलेंगे. डिस्काउंट के साथ कंपनी सेल के दौरान अपने ग्राहकों को अमेजन कूपन भी ऑफर कर रही है.

फ्लिपकार्ट सेल 17 जनवरी से शुरू

अमेजन का कहना है कि ग्राहक ट्रांजैक्शन शुरू करते समय फास्ट चेकआउट के लिए अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड की डिटेल अपनी प्रोफाइल में एड कर लें. इसके अलावा यूजर्स अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्टिवेट करें और साथ ही अपना डिलीवरी एड्रेस सेव या अपडेट कर लें. आपको बता दें कि अमेजन ने अपने इस की घोषणा फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल 2026 के बाद की है. फ्लिपकार्ट की रिपब्लिक डे सेल 17 जनवरी से शुरू हो रही है.

