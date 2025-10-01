Advertisement
छोटे शहर वालों ने पलटा शॉपिंग का Game! देखते रह गए मेट्रो वाले... देखें Amazon से क्या खरीदा सबसे ज्यादा

कहा जाता था कि मेट्रो शहरों के लोग ही महंगे प्रोडक्ट्स जैसे प्रीमियम फोन, हाई-एंड टीवी या लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, जबकि छोटे शहर बजट में ही खरीदारी करते हैं. लेकिन इस साल ये सोच पूरी तरह बदल गई है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:00 AM IST
भारत में त्योहारों के सीजन में शॉपिंग का ट्रेंड हमेशा मेट्रो शहरों से जुड़ा माना जाता था. कहा जाता था कि मेट्रो शहरों के लोग ही महंगे प्रोडक्ट्स जैसे प्रीमियम फोन, हाई-एंड टीवी या लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, जबकि छोटे शहर बजट में ही खरीदारी करते हैं. लेकिन इस साल ये सोच पूरी तरह बदल गई है.

क्या वजह है छोटे शहरों में प्रीमियम शॉपिंग की तेजी की?
अमेजन के GST बचत उत्सव के नए आंकड़े बताते हैं कि टियर 2 और टियर 3 शहर अब प्रीमियम खरीदारी की नई धुरी बन चुके हैं. लैपटॉप, iPads से लेकर डिशवॉशर और हेल्थ सप्लीमेंट्स तक, छोटे शहरों के खरीदार अब ऐसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं जो उनकी बेहतर लाइफस्टाइल की चाहत को दर्शाते हैं.

छोटे शहरों में प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स की बढ़ती मांग
सबसे खास बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा बदलाव आया है. ₹20,000 से ऊपर के स्मार्टफोन्स की बिक्री में 50% की वृद्धि हुई है, और QLED तथा Mini-LED टीवी की बिक्री में भी डबल डिजिट बढ़ोतरी देखी गई है. पहले ये प्रोडक्ट्स मेट्रो शहरों तक सीमित थे, लेकिन अब छोटे शहरों में भी इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है. MacBooks, iPads, और लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी छोटे शहरों में लोकप्रिय हो रहे हैं.

त्योहारों में लाइफस्टाइल अपग्रेड क्यों जरूरी है?
छोटे शहरों के परिवार अब अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए त्योहारों पर निवेश कर रहे हैं. डिशवॉशर की बिक्री 120% बढ़ी है, इन्वर्टर बैटरी की मांग दोगुनी हो गई है और किचन अप्लायंसेज की बिक्री में 50% की वृद्धि हुई है. पहले ये चीजें 'अच्छी होती' थीं, अब इन्हें 'जरूरी' माना जा रहा है. घर के कामों में बचा समय अब काम, आराम या मनोरंजन में लगाया जा सकता है.

क्या स्वास्थ्य भी त्योहारों का हिस्सा बन गया है?
हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में भी भारी बढ़ोतरी हुई है. व्हे प्रोटीन की बिक्री 180%, विटामिन और सप्लीमेंट्स में 250% और ट्रेडमिल की बिक्री में 66% की वृद्धि देखी गई है. मिठाइयों और स्नैक्स के साथ अब हेल्थ प्रोडक्ट्स भी त्योहारों के खरीदी की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ तक ही सीमित है ये बदलाव?
ऑनलाइन दोपहिया वाहनों की बिक्री में 150% की तेजी देखी गई है, जो ये दिखाता है कि वाहन खरीदारी भी अब डिजिटल हो रही है. स्मार्ट होम किट्स जैसे स्पीकर, बल्ब, प्लग और कैमरा सेट भी लोकप्रिय हो रहे हैं. इसके अलावा, अमेजन लाइव जैसे प्लेटफॉर्म पर खरीदारी अब मनोरंजन का हिस्सा बन गई है, खासकर छोटे शहरों में.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

GSTAmazonGST Bachat Utsav

;