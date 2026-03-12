AI ने डुबोई Amazon की लुटिया! एक गलती से हुआ करोड़ों का नुकसान, अब इंजीनियरों पर कसी गई लगाम

Amazon अपने सिस्टम में बार-बार आने वाली तकनीकी गड़बड़ियों के बाद अब कोडिंग से जुड़े नियमों को और सख्त करने की योजना बना रही है. इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि हाल के कुछ बड़े आउटेज ऐसे भी थे जिनका संबंध कंपनी के AI कोडिंग टूल से था. इन घटनाओं के बाद Amazon ने तय किया है कि इंजीनियरों द्वारा किए जाने वाले कोड बदलावों पर अब ज्यादा निगरानी रखी जाएगी और उन्हें लागू करने से पहले कई स्तर की जांच की जाएगी. इससे कंपनी का लक्ष्य भविष्य में होने वाली तकनीकी गड़बड़ियों को कम करना है.

AI कोडिंग असिस्टेंट से जुड़ा बताया जा रहा एक बड़ा मामला

रिपोर्ट के अनुसार हाल की एक बड़ी तकनीकी समस्या का संबंध Amazon के AI कोडिंग असिस्टेंट Amazon Q AI coding assistant से बताया जा रहा है. Amazon के ई-कॉमर्स सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट Dave Treadwell ने कर्मचारियों से कहा कि कंपनी फिलहाल कुछ अस्थायी सुरक्षा उपाय लागू कर रही है. इन उपायों के जरिए रिटेल प्लेटफॉर्म के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में बदलाव करना थोड़ा कठिन बनाया जाएगा, ताकि बिना जांच के कोई बड़ा बदलाव सिस्टम को प्रभावित न कर सके. उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी भविष्य में और मजबूत तकनीकी सुरक्षा उपायों पर निवेश करेगी, जिनमें ऐसे सिस्टम शामिल होंगे जो अपने आप संभावित जोखिमों को पहचान सकें.

2025 से बढ़ रही हैं तकनीकी घटनाएं

बताया गया है कि 10 मार्च को कंपनी के अंदर एक बैठक हुई थी जिसमें पिछले कुछ महीनों से बढ़ रही तकनीकी घटनाओं पर चर्चा की गई. रिपोर्ट के अनुसार 2025 की तीसरी तिमाही के बाद से कई बार सिस्टम में गड़बड़ियां सामने आई हैं. खासतौर पर पिछले कुछ हफ्तों में कई बड़े आउटेज देखने को मिले, जिससे Amazon की ई-कॉमर्स सेवाएं प्रभावित हुईं. इसी वजह से कंपनी अब कोड बदलाव से जुड़ी प्रक्रिया को और सख्त बनाने की दिशा में काम कर रही है.

इंजीनियरों को अब ज्यादा डिटेल में बताने होंगे कोड बदलाव

नए नियमों के तहत Amazon के इंजीनियरों को अब अपने कोड में किए गए हर बदलाव को विस्तार से डॉक्यूमेंट करना होगा. इसके साथ ही किसी भी बदलाव को लागू करने से पहले अतिरिक्त मंजूरी लेनी होगी. कंपनी कोड रिव्यू प्रक्रिया में भी नए सुरक्षा उपाय लागू करने की तैयारी कर रही है ताकि किसी भी संभावित गलती को पहले ही पकड़ लिया जाए.

अमेरिका में आउटेज से लाखों ऑर्डर प्रभावित

पिछले हफ्ते Amazon के प्लेटफॉर्म पर अमेरिका में बड़ी तकनीकी गड़बड़ी देखने को मिली थी. रिपोर्ट के अनुसार 2 मार्च 2026 को कई यूजर्स को वेबसाइट और ऐप पर गलत डिलीवरी टाइम दिखाई दे रहे थे. कई ग्राहकों ने यह भी शिकायत की कि वे ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे थे या फिर अकाउंट डिटेल और प्रोडक्ट की कीमत जैसी जानकारी नहीं देख पा रहे थे. लगभग छह घंटे तक चली इस समस्या के कारण करीब 1.2 लाख ऑर्डर खो गए और वेबसाइट पर करीब 16 लाख एरर दर्ज किए गए. कंपनी की आंतरिक जांच में पाया गया कि इस गड़बड़ी में AI कोडिंग टूल की भूमिका भी थी.

कुछ ही दिनों बाद फिर हुआ बड़ा सिस्टम फेल

इसके कुछ दिन बाद 5 मार्च 2026 को Amazon के प्लेटफॉर्म पर एक और बड़ा आउटेज हुआ. इस घटना के दौरान अमेरिका में ऑर्डर लगभग 99 प्रतिशत तक गिर गए और करीब 63 लाख ऑर्डर प्रभावित हुए. रिपोर्ट में बताया गया कि इस समस्या की एक वजह ऐसा कोड बदलाव था जिसे बिना मंजूरी के ही सिस्टम में लागू कर दिया गया था.

AWS क्लाउड में भी सामने आए AI से जुड़े आउटेज

Amazon की क्लाउड सर्विस Amazon Web Services में भी AI कोडिंग टूल से जुड़ी कुछ गड़बड़ियां सामने आईं. एक मामले में करीब 13 घंटे तक सर्विस प्रभावित रही, जिससे ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक कॉस्ट कैलकुलेटर काम नहीं कर पाया. जांच में पता चला कि इंजीनियरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे Amazon के AI टूल Kiro AI coding tool ने सिस्टम एनवायरमेंट को डिलीट कर दोबारा बनाने का फैसला लिया था, जिससे समस्या पैदा हुई.

नए नियमों में कई स्तर की जांच अनिवार्य

नई नीति के तहत अब Amazon के इंजीनियरों को कोई भी कोड बदलाव लागू करने से पहले कम से कम दो अन्य इंजीनियरों से उसका रिव्यू करवाना होगा. इसके अलावा उन्हें कंपनी के आंतरिक डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल टूल का उपयोग करना होगा. साथ ही एक ऑटोमेटेड कोडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा जो Amazon के सेंट्रल इंजीनियरिंग नियमों का पालन करता है.

महत्वपूर्ण सिस्टम की भी होगी पूरी जांच

Amazon ने अपने 335 Tier-1 सिस्टम के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने सिस्टम में होने वाले सभी कोड बदलावों की जांच करें. Tier-1 सिस्टम वे होते हैं जिनका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ता है. इसलिए कंपनी चाहती है कि इन सिस्टम में होने वाला हर बदलाव पूरी तरह सुरक्षित और जांचा-परखा हो.