Amazon के ₹4000 करोड़ स्वाहा! लग्जरी ब्रांड पर भड़की जेफ बेजोस की कंपनी, दी 'बर्बादी' की चेतावनी

लग्जरी रिटेल की दुनिया में बड़ा नाम माने जाने वाले Saks Global की मुश्किलें अब उसके बड़े निवेशकों के लिए भी सिरदर्द बन गई हैं. ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन Saks Global के बैंकरप्सी और उसकी नई   फंडिंग योजना से बेहद नाराज है. कंपनी ने साफ कह दिया है कि अगर उसकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो वह इस मामले में और भी सख्त कदम उठा सकती है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 20, 2026, 10:00 AM IST
दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी Amazon इस समय लग्जरी रिटेल की दुनिया में बड़ा नाम माने जाने वाले Saks Global से बेहद नराज हैं. इसके पीछे Saks Global कंपनी की बैंकरप्सी और फंडिंग वजह बताई जा रही है. अमेजन ने अब साफ शब्दों में कहा है कि अगर उसकी आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया तो वह और कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है. मामला अब सीधे फेडरल कोर्ट तक पहुंच गया है.  

क्या है पूरा मामला?
Saks Global को लग्जरी रिटेल की दुनिया में बड़ा नाम माना जाता है. इसके अंदर सैक्स फिफ्थ एवेन्यू, नीमन मार्कस और बर्गडॉर्फ गुडमैन जैसे नामी डिपार्टमेंट स्टोर्स आते हैं. कंपनी ने हाल ही में चैप्टर 11 के तहत बैंकरप्सी के लिए आवेदन किया था. इसके साथ ही कंपनी ने 1.75 अरब डॉलर के नए फाइनेंसिंग पैकेज की भी योजना पेश की है. इसी योजना पर अमेजन ने कड़ा विरोध जताया है. इसको लेकर Amazon का मानना है कि यह कंपनी को संभालने के बजाय उस पर और बोझ डाल सकती है. अमेजन का कहना है कि Saks में उसकी हिस्सेदारी अब लगभग किसी काम की नहीं रह गई है. कंपनी ने बताया कि उसने दिसंबर 2025 में सैक्स ग्लोबल में 475 मिलियन डॉलर का निवेश किया था. कंपनी ने यह निवेश एक बड़े सौदे के तौर पर किया था जिसके तहत सैक्स ने नीमन मार्कस ग्रुप को लगभग 2.7 अरब डॉलर में एक्वायर किया था. लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि इस निवेश से किसी भी तरह की वापसी की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है. 

फेडरल कोर्ट तक पहुंचा मामला
Amazon और Saks Global का यह मामला अब फेडरल कोर्ट तक पहुंच गया है. कोर्ट में दाखिल याचिका में अमेजन ने आरोप लगाया है कि Saks लगातार अपने खर्चों को काबू कतने में नाकाम रहा है. कंपनी ने एक साल से भी कम समय में भारी रकम खर्च कर दी, जबकि कई रिटेल पार्टनर्स के करोड़ों डॉलर के बिल अभी तक तक बकाया है. अमेजन का कहना है कि इस तरह की लापरवाही ने उसके निवेश की कीमत लगभग खत्म कर दी है. इसके साथ ही अमेजन ने टेक्सास की फेडरल कोर्ट से सैक्स की मौजूदा फंडिंग योजना को खारिज करने की मांग की है.  

सेल्सफोर्स कंपनी पर भी हुआ है असर
इस पूरे घटनाक्रम का असर अन्य निवेशकों पर भी पड़ा है. सॉफ्टवेयर कंपनी सेल्सफोर्स ने भी नीमन मार्कस के एक्विजिशन में Saks से एक छोटी हिस्सेदारी ली थी. हालांकि सेल्सफोर्स हिस्सेदारी अमेजन के मुकाबले काफी कम थी. लेकिन Saks के बैंकरप्सी की मार उस पर भी पड़ी है. 

Saks के साथ क्या गलत हुआ?
जानकारों का मानना है कि सैक्स ग्लोबल की परेशानी की जड़ नीमन मार्कस का एक्विजिशन हैं. कंपनी ने यह सौदा 2024 में 2.7 बिलियन डॉलर में किया था. यह सौदा बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर किया गया था. इसके बाद से कंपनी में नकदी की कमी होने लगी. कंपनी समय के साथ अपने कुठ बिल चुकाने में भी असफल रही. यही हालात सैक्स ग्लोबल बैंकरप्सी की ओर ले आए हैं. अब हालात ऐसे बन गए हैं कि सैक्स ने खुद को बचाने के लिए अदालत का सहारा लिया है. जबकि उसके बड़े निवेशक खुले तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं. 

