Elon Musk से भिड़ने के लिए तैयार Amazon, स्टारलिंक पर करने जा रही सैटेलाइट इंटरनेट का वार, जानें पूरी प्लानिंग

भारत में इंटरनेट को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है. पिछले काफी वक्त से चर्चा है कि Elon Musk की कंपनी Starlink जल्द ही भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने जा रही है. इसके लिए भारत की सरकार की तरफ से भी मस्क को मंजूरी मिल चुकी है. हालांकि, इसी बीच अब Amazon भी मस्क की इंटरनेट सर्विस को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है. अमेजन ने अपने अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को Kuiper नाम दिया है. बताया जा रहा है कि कंपनी अगले तक भारतीय मार्केट में एंट्री के लिए जोर-शोर से तैयारी कर रही है.

Amazon का भारत में तगड़ा मुकाबला

Amazon का मुकाबला भारत में सबसे पहले तो मस्क की स्टारलिंक के साथ होने वाला है. इसके अलावा कंपनी जियो सैटेलाइट और वनवेब से भी टकराने के लिए तैयार है. यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बाकी कंपनियों ने पहले ही भारत में अपनी धाक जमा ली है.

इसलिए लग रहा Amazon को वक्त

दूसरी ओर कहा जा रहा है कि अमेजन को भारत में अपनी सैटेलाइट सर्विस शुरू करने में थोड़ा वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि अब भी कंपनी के पास भारत में कमर्शियल सर्विस लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट नेवर्क नहीं हैं. इसके अलावा भारत सरकार की सिक्योरिटी और लाइसेंस से जुड़ी शर्तों को पूरा कर पाना अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अमेजन अब भी सरकार के साथ लाइसेंस के मुद्दों और कम्प्लायंस पर बात कर रही है. हालांकि, इस साल के अंत तक सभी फॉर्मेलिटी पूरी होने की उम्मीद की जा रही है.

भारत सरकार से इन्हें मिली मंजूरी

फिलहाल तो भारत सरकार ने सिर्फ ऑपरेटर्स- वनवेब, जियो SES जॉइंट वेंचर और एलन मस्क के स्टारलिंक को ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस शुरू करने की परमिशन दी है. लेकिन यूजर्स तक यह सर्विस सिर्फ तभी पहुंच पाएंगी जब सरकार की ओर से स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिए जाएंगे और कंपनियां अपने प्राइज तय कर लेंगी.

भारत का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर हो सकता है बड़ा

मीडियो रिपोर्ट की मानें तो उम्मीद की जा रही है कि भारत का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर 2028 तक 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है. ये मार्केट इतना बड़ा है कि इसमें कई कंपनियों को जगह मिल सकती है. मई में TRAI ने DoT से सिफारिश करते हुए कहा था कि सैटेलाइट कंपनियों को अपने AGR (Adjusted Gross Revenue) का 4% सरकार को स्पेक्ट्रम चार्ज के तौर पर देना होगा. इतना ही नहीं, शहरों में सैटेलाइट सर्विस ग्राहकों से हर यूजर पर 500 रुपये का एक्स्ट्रा सालाना चार्ज भी लिया जा सकता है.

अमेजन की प्लानिंग

Kuiper ने अक्टूबर, 2023 में GMPCS (Global Mobile Personal Communication by Satellite) लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. इसके अलावा IN-SPACe से भी परमिशन मांगी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेजन अपने इस प्रोजेक्ट पर अब तक 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा निवेश करने का वादा कर चुकी है. कंपनी करीब 3,200 सैटेलाइट्स का एक बड़ा नेटवर्क बनाने की प्लानिंग कर रही है. हालांकि, वनवेब के पास 648 सैटेलाइट हैं, जबकि स्टारलिंक के पास 6,700 से भी ज्यादा सैटेलाइट हैं.