Elon Musk से भिड़ने के लिए तैयार Amazon, स्टारलिंक पर करने जा रही सैटेलाइट इंटरनेट का वार, जानें पूरी प्लानिंग
Advertisement
trendingNow12905031
Hindi Newsटेक

Elon Musk से भिड़ने के लिए तैयार Amazon, स्टारलिंक पर करने जा रही सैटेलाइट इंटरनेट का वार, जानें पूरी प्लानिंग

Elon Musk की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस Starlink को लेकर लंबे वक्त से चर्चा बनी हुई है. इसी के साथ अब Amazon ने मस्क को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है. ऐसे में चलिए जानते हैं क्या है पूरी प्लानिंग.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 01, 2025, 06:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Elon Musk से भिड़ने के लिए तैयार Amazon, स्टारलिंक पर करने जा रही सैटेलाइट इंटरनेट का वार, जानें पूरी प्लानिंग

भारत में इंटरनेट को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाने की तैयारी की जा रही है. पिछले काफी वक्त से चर्चा है कि Elon Musk की कंपनी Starlink जल्द ही भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने जा रही है. इसके लिए भारत की सरकार की तरफ से भी मस्क को मंजूरी मिल चुकी है. हालांकि, इसी बीच अब Amazon भी मस्क की इंटरनेट सर्विस को टक्कर देने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है. अमेजन ने अपने अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को Kuiper नाम दिया है. बताया जा रहा है कि कंपनी अगले तक भारतीय मार्केट में एंट्री के लिए जोर-शोर से तैयारी कर रही है.

Amazon का भारत में तगड़ा मुकाबला 
Amazon का मुकाबला भारत में सबसे पहले तो मस्क की स्टारलिंक के साथ होने वाला है. इसके अलावा कंपनी जियो सैटेलाइट और वनवेब से भी टकराने के लिए तैयार है. यह मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बाकी कंपनियों ने पहले ही भारत में अपनी धाक जमा ली है.

इसलिए लग रहा Amazon को वक्त
दूसरी ओर कहा जा रहा है कि अमेजन को भारत में अपनी सैटेलाइट सर्विस शुरू करने में थोड़ा वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि अब भी कंपनी के पास भारत में कमर्शियल सर्विस लॉन्च करने के लिए सैटेलाइट नेवर्क नहीं हैं. इसके अलावा भारत सरकार की सिक्योरिटी और लाइसेंस से जुड़ी शर्तों को पूरा कर पाना अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अमेजन अब भी सरकार के साथ लाइसेंस के मुद्दों और कम्प्लायंस पर बात कर रही है. हालांकि, इस साल के अंत तक सभी फॉर्मेलिटी पूरी होने की उम्मीद की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब कोई नहीं देख पाएगा आपकी Transaction हिस्ट्री, एक क्लिक में मिटाएं Paytm और GPay..

भारत सरकार से इन्हें मिली मंजूरी
फिलहाल तो भारत सरकार ने सिर्फ ऑपरेटर्स- वनवेब, जियो SES जॉइंट वेंचर और एलन मस्क के स्टारलिंक को ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस शुरू करने की परमिशन दी है. लेकिन यूजर्स तक यह सर्विस सिर्फ तभी पहुंच पाएंगी जब सरकार की ओर से स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिए जाएंगे और कंपनियां अपने प्राइज तय कर लेंगी.

भारत का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर हो सकता है बड़ा
मीडियो रिपोर्ट की मानें तो उम्मीद की जा रही है कि भारत का सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेक्टर 2028 तक 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है. ये मार्केट इतना बड़ा है कि इसमें कई कंपनियों को जगह मिल सकती है. मई में TRAI ने DoT से सिफारिश करते हुए कहा था कि सैटेलाइट कंपनियों को अपने AGR (Adjusted Gross Revenue) का 4% सरकार को स्पेक्ट्रम चार्ज के तौर पर देना होगा. इतना ही नहीं, शहरों में सैटेलाइट सर्विस ग्राहकों से हर यूजर पर 500 रुपये का एक्स्ट्रा सालाना चार्ज भी लिया जा सकता है.

OnePlus Pad 3 की कीमत का हुआ ऐलान, जानें कब मिलेगा बंपर डिस्काउंट और FREE गिफ्ट्स

अमेजन की प्लानिंग
Kuiper ने अक्टूबर, 2023 में GMPCS (Global Mobile Personal Communication by Satellite) लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. इसके अलावा IN-SPACe से भी परमिशन मांगी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेजन अपने इस प्रोजेक्ट पर अब तक 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा निवेश करने का वादा कर चुकी है. कंपनी करीब 3,200 सैटेलाइट्स का एक बड़ा नेटवर्क बनाने की प्लानिंग कर रही है. हालांकि, वनवेब के पास 648 सैटेलाइट हैं, जबकि स्टारलिंक के पास 6,700 से भी ज्यादा सैटेलाइट हैं.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

AmazonElon Musk

Trending news

'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
Maratha Reservation Movement
'मंगलवार शाम तक सड़कों से हटें प्रदर्शनकारी', मराठा आंदोलन में मनमानी पर भड़का कोर्ट
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
Ludhiana
मोबाइल छीनकर भाग रहा था स्नैचर, BSF जवान ने की पकड़ने की कोशिश, गंवा दिए दोनों पैर
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
india
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर, अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
इस नेता के फार्म हाउस में रहे हैं जगदीप धनखड़? मानते हैं अपना 'राजनीति गुरु'
Jagdeep Dhankhar
इस नेता के फार्म हाउस में रहे हैं जगदीप धनखड़? मानते हैं अपना 'राजनीति गुरु'
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
Rahul Gandhi
कम से कम कुर्सी की गरिमा बनाए रखिए... राहुल के 'बम' वाले बयान पर भाजपा का पलटवार
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
Supreme Court News
'क्या अब कोई बाहरी तय करेगा...', SC ने खारिज की इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर अर्जी
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
West Bengal
जावेद अख्तर ने दीदी पर साधा निशाना तो उर्दू एकेडमी ने कैंसिल कर दिया प्रोग्राम
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
BJP
बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व बंगाल के पार्टी नेताओं के साथ 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक करेगा
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Voter Adhikari Yatra
वोटर अधिकार यात्रा पर अमित मालवीय ने ली राहुल गांधी की चुटकी, कांग्रेस पर लगाया आरोप
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
Bombay High Court
Maratha Movement: मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में स्पेशल सुनवाई
;