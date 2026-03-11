अब Amazon बनेगा आपका फैमिली डॉक्टर! लॉन्च किया 'Health AI', घर बैठे मिलेगी बीमारी की सलाह और इलाज

Advertisement
इसे इस्तेमाल करने के लिए Prime या One Medical सदस्य होना जरूरी नहीं है. यह AI आपके लैब रिजल्ट्स, डायग्नोसिस और मेडिकल रिकॉर्ड्स को समझकर सलाह दे सकता है. अगर जरूरत पड़ी, तो यह आपको सीधे 'One Medical' के डॉक्टरों से कनेक्ट कर देगा. अमेजन का दावा है कि यह HIPAA-compliant है और डेटा एन्क्रिप्टेड रहता है, हालांकि एक्सपर्ट्स सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Mar 11, 2026, 09:52 AM IST
दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां अब हेल्थ सेक्टर में भी तेजी से AI का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं. इसी दिशा में Amazon ने एक नया हेल्थकेयर आधारित AI टूल लॉन्च किया है, जिसका नाम Health AI है. कंपनी ने मंगलवार को घोषणा की कि अब यह AI असिस्टेंट उसके मुख्य वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा. इससे पहले यह फीचर केवल One Medical के ऐप के अंदर ही मिलता था, जिसे Amazon ने 2023 में लगभग 3.9 अरब डॉलर में खरीदा था. अब इस नए अपडेट के बाद ज्यादा लोग इस हेल्थ AI का इस्तेमाल कर पाएंगे और सीधे Amazon के प्लेटफॉर्म से मेडिकल सवाल पूछ सकेंगे.

हेल्थ से जुड़े कई काम करेगा AI
Amazon का Health AI कई तरह के हेल्थ से जुड़े कामों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है. यूजर्स इससे मेडिकल से जुड़े सामान्य सवाल पूछ सकते हैं, अपनी हेल्थ रिपोर्ट को समझ सकते हैं और दवाइयों से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा यह असिस्टेंट प्रिस्क्रिप्शन रिन्यू करने में मदद कर सकता है और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करने जैसी सुविधाएं भी देता है. खास बात यह है कि इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर का Prime सदस्य होना या One Medical का मेंबर होना जरूरी नहीं है. कंपनी का कहना है कि कोई भी व्यक्ति Amazon के प्लेटफॉर्म पर जाकर इस AI से बातचीत शुरू कर सकता है.

पर्सनल हेल्थ असिस्टेंट की तरह करेगा काम
Amazon के अनुसार Health AI सामान्य हेल्थ सवालों के जवाब देने के लिए किसी व्यक्ति की मेडिकल फाइल को एक्सेस नहीं करता. लेकिन अगर कोई यूजर अपनी हेल्थ से जुड़ी जानकारी साझा करने की अनुमति देता है, तो यह सिस्टम एक पर्सनल हेल्थ असिस्टेंट की तरह काम कर सकता है. इस स्थिति में AI यूजर के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को समझकर ज्यादा सटीक सलाह दे सकता है. साथ ही जरूरत पड़ने पर यह लोगों को डॉक्टर या सही इलाज के विकल्प से भी जोड़ सकता है.

मेडिकल डेटा शेयर करने पर उठे सवाल
हालांकि AI आधारित हेल्थ टूल्स के साथ एक बड़ा सवाल डेटा प्राइवेसी का भी होता है. कई शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यूजर्स को चैटबॉट के साथ अपनी निजी हेल्थ जानकारी साझा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए. विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियां इन बातचीत से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल भविष्य के AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए कर सकती हैं. इसलिए यूजर्स को यह समझना जरूरी है कि वे कौन सी जानकारी साझा कर रहे हैं.

Amazon ने सुरक्षा को लेकर क्या कहा
Amazon का कहना है कि Health AI को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यूजर्स की पहचान सुरक्षित रहे. कंपनी के अनुसार AI मॉडल को सीधे मरीजों के व्यक्तिगत डेटा से नहीं बल्कि “abstracted patterns” से ट्रेन किया गया है. उदाहरण के तौर पर अगर कई यूजर्स दवाइयों के आपसी प्रभाव से जुड़ा सवाल पूछते हैं, तो सिस्टम उन पैटर्न को समझकर भविष्य में बेहतर जवाब देना सीख सकता है. कंपनी ने यह भी कहा कि Health AI से जुड़ी सभी बातचीत एक सुरक्षित वातावरण में होती है, जो हेल्थ डेटा सुरक्षा मानकों का पालन करता है. इसमें डेटा को एन्क्रिप्शन और सख्त एक्सेस कंट्रोल के जरिए सुरक्षित रखा जाता है.

जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से भी जोड़ देगा
अगर किसी यूजर को पेशेवर मेडिकल सलाह की जरूरत होती है, तो Health AI उन्हें One Medical के डॉक्टरों से जोड़ सकता है. अमेरिका में Amazon Prime सदस्यों को 30 से ज्यादा सामान्य बीमारियों के लिए One Medical डॉक्टरों से पांच मुफ्त डायरेक्ट मैसेज कंसल्टेशन भी मिलेंगे. इनमें सर्दी-जुकाम, फ्लू, एलर्जी, एसिड रिफ्लक्स, आंखों का संक्रमण, यूरिन इंफेक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बाल झड़ना और कुछ स्किन से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं. जो लोग Prime सदस्य नहीं हैं, वे भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें हर विजिट के हिसाब से भुगतान करना होगा.

कैसे शुरू करें Health AI का इस्तेमाल
जो लोग इस नए हेल्थ AI असिस्टेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वे Amazon Health पेज पर जाकर साइन-अप कर सकते हैं. जैसे-जैसे यह सेवा अलग-अलग यूजर्स तक पहुंचाई जाएगी, उन्हें ईमेल के जरिए इसकी जानकारी भी दी जाएगी. एक बार एक्सेस मिलने के बाद यूजर्स को Amazon Health प्रोफाइल बनाना होगा या अपने मौजूदा अकाउंट से लॉग-इन करना होगा. इसके बाद वे सीधे Amazon की वेबसाइट या मोबाइल ऐप में सवाल टाइप करके Health AI से चैट शुरू कर सकते हैं. उदाहरण के लिए कोई यूजर कोलेस्ट्रॉल टेस्ट रिपोर्ट का मतलब समझने के लिए AI से पूछ सकता है या सर्दी, गले में खराश और नाक बंद होने जैसे लक्षणों के बारे में सलाह ले सकता है.

