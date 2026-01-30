सावधान! क्या अगला नंबर आपका है? Amazon के 16,000 कर्मचारियों को AI ने किया रिप्लेस, इंटरनेट पर मचा बवाल

Amazon के अमेरिका स्थित ऑफिस में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हुआ, जब टेक दिग्गज कंपनी ने करीब 16,000 कर्मचारियों की छंटनी कर दी. इस फैसले के बाद एक स्प्रेडशीट सामने आई, जिसमें उन डिपार्टमेंट्स के नाम बताए गए, जहां से लोगों को हटाया गया. यह खबर सिर्फ नौकरी जाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इससे जुड़े जज्बाती किस्से भी सोशल मीडिया पर सामने आने लगे.

नौकरी जाना सिर्फ आंकड़ा नहीं, एक गहरा सदमा

किसी भी नौकरी से अलग होना आसान नहीं होता, लेकिन जिन लोगों को अचानक बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, उनके लिए यह झटका और भी गहरा होता है. इसी छंटनी के दौरान Amazon की एक महिला कर्मचारी, जो करीब 11 साल से कंपनी के साथ जुड़ी थीं, ने अपनी नौकरी खो दी. यह उनके लिए और भी ज्यादा दर्दनाक था, क्योंकि इससे पहले भी वह एक बार छंटनी का सामना कर चुकी थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

Roles impacted at @amazon skew heavily technical & managerial. Affected job titles include:

• Software Development Engineers (I–III)

• Product & Program Managers

• Applied / Research Scientists

• UX Designers

• Recruiting, HR, Finance, Legal,… pic.twitter.com/p5juDpigjk — WhatLayoff (@WhatLayoff) January 28, 2026

LinkedIn पोस्ट में छलका दर्द

इस महिला कर्मचारी ने LinkedIn पर अपनी कहानी शेयर की और बताया कि वह अंदर से कैसा महसूस कर रही हैं. उन्होंने लिखा कि सालों की मेहनत, प्रमोशन और अच्छे परफॉर्मेंस रिव्यू के बावजूद उन्हें आसानी से हटा दिया गया. सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उन्होंने कई साल तक अपनी टीम के सिस्टम को बेहतर बनाने में काम किया, लेकिन बाद में वही काम AI और ऑटोमेशन के जरिए मशीनों को सौंप दिया गया.

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि Amazon में उन्हें दूसरी बार नौकरी से निकाला गया है. उनका काम धीरे-धीरे खत्म हो गया, क्योंकि ऑटोमेशन ने उनकी बनाई हर चीज को संभाल लिया. गुस्सा जाहिर करने के बजाय उन्होंने शांत अंदाज में अपनी पोस्ट खत्म की और कहा कि वह नई नौकरी के लिए तैयार हैं, चाहे वह रिमोट हो या ऑफिस में.

अकेली कहानी नहीं, हजारों की सच्चाई

यह महिला कर्मचारी अकेली नहीं हैं. वह उन लगभग 16,000 लोगों में से एक हैं, जिनकी आमदनी Amazon की ताजा छंटनी की वजह से रुक गई. इस फैसले का असर कंपनी की अलग-अलग टीमों पर पड़ा है. सोशल मीडिया पर सामने आ रही कहानियां यह दिखाती हैं कि यह सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं, बल्कि पूरे टेक सेक्टर की हकीकत बनती जा रही है.

AI को ठहराया जा रहा है जिम्मेदार

कई कर्मचारी इस छंटनी के लिए सीधे तौर पर AI को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. Amazon के एक और पुराने कर्मचारी Nick Plumb ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखी. उन्होंने कंपनी में आठ साल तक काम किया और ग्लोबल AI प्रोजेक्ट्स को लीड किया. उनके मुताबिक, उनकी छंटनी न तो परफॉर्मेंस की वजह से हुई और न ही सीधे तौर पर AI की वजह से.

Well this isn’t exactly how I hoped my day would start. After 8 years, I just got laid off - as did 16k of my peers. But before anyone rushes in with explanations that make them feel better, let me be clear about what this wasn’t. It wasn’t performance and it wasn’t AI. It… pic.twitter.com/121XxJhFMa — N. Lee Plumb for TX-2 (@PlumbNick) January 28, 2026

Nick Plumb का मानना है कि असली वजह कुछ और है. उनके अनुसार, कंपनियां अब अनुभवी और महंगे कर्मचारियों को हटाकर खर्च कम करना चाहती हैं. AI को बस एक आसान बहाना बना दिया जाता है, जबकि असल कारण कॉस्ट-कटिंग, ग्लोबल आउटसोर्सिंग और कमजोर वर्कर प्रोटेक्शन हैं.

Amazon का पक्ष: री-स्ट्रक्चरिंग का हिस्सा

Amazon का कहना है कि यह छंटनी कंपनी के बड़े री-स्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा है. इंटरनल नोट्स में कंपनी के लीडर्स ने बताया कि प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है. कंपनी का लक्ष्य मैनेजमेंट लेयर्स को कम करना, बेवजह की प्रक्रियाओं को हटाना और कर्मचारियों को ज्यादा जिम्मेदारी देना है.

Large layoff at Amazon - I see discussions on Reddit. And the H1B thing is coming up again. [It's funny how the poster does not blame H1Bs but then does.] pic.twitter.com/4wJerX1SKJ — Charles X Proxy™ (@Charlemagne0814) January 28, 2026

Amazon ने यह भी कहा है कि अमेरिका में जिन कर्मचारियों को निकाला गया है, उन्हें 90 दिनों का समय दिया गया है ताकि वे कंपनी के अंदर ही किसी दूसरी भूमिका के लिए आवेदन कर सकें. अगर ऐसा नहीं हो पाता, तो उन्हें सेवरेंस, हेल्थ बेनिफिट्स और नई नौकरी खोजने में मदद दी जाएगी.

टेक इंडस्ट्री का कड़वा सच

सोशल मीडिया पर सामने आ रही इन कहानियों से यह साफ झलकता है कि टेक इंडस्ट्री इस वक्त किस दौर से गुजर रही है. कभी AI की वजह से नौकरियां चुपचाप खत्म हो जाती हैं, तो कभी सिर्फ खर्च बचाने के लिए अनुभवी लोगों को बाहर कर दिया जाता है. दोनों ही हालात में संदेश साफ है कि चाहे कोई कितना भी अच्छा काम क्यों न कर ले, आज के दौर में नौकरी की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है.