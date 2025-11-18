क्या है Amazon Leo? जिसने दिखाई Elon Musk को टेढ़ी आंख, अब शुरू होगी अंतरिक्ष में सबसे बड़ी जंग

Amazon Leo अमेजन की एक बड़ी global internet योजना है, जिसे पहले Project Kuiper के नाम से जाना जाता था. इसका लक्ष्य है विश्वभर के उन इलाकों में तेज और भरोसेमंद इंटरनेट पहुंचाना, जहां आज भी नेटवर्क कमजोर है या बिल्कुल नहीं है. इसके लिए Amazon हजारों Low-Earth-Orbit यानी LEO satellites लॉन्च कर रहा है, जो पूरी दुनिया को कवर करेंगे. यह तकनीक उन जगहों तक इंटरनेट पहुंचाने का समाधान है जहां केबल बिछाना मुश्किल या बहुत महंगा पड़ता है- जैसे पहाड़ी, जंगल, रेगिस्तानी या बेहद दूर-दराज के इलाके. अमेजन का यह मिशन दुनिया भर के अरबों लोगों और लाखों छोटे-बड़े बिजनेस को मजबूत इंटरनेट से जोड़ने का प्रयास है ताकि डिजिटल गैप खत्म हो सके. यह पहल Elon Musk की Starlink को सीधी चुनौती देती है, जो पहले से ही LEO satellites के जरिए ग्लोबल इंटरनेट दे रही है.

Starlink से मुकाबला: Amazon Leo कितना बड़ा खिलाड़ी बनेगा?

Starlink पहले से ही सैटेलाइट इंटरनेट मार्केट में बड़ा नाम है. SpaceX के हजारों satellites पहले से LEO orbit में काम कर रहे हैं और हाई-स्पीड इंटरनेट दे रहे हैं. यह कमजोर नेटवर्क वाले इलाकों में स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो कॉल जैसे काम आसानी से करने में मदद देता है. Amazon Leo की एंट्री इस बाजार को और चुनौतीपूर्ण बनाने वाली है. अमेजन अपने विशाल scale, ई-कॉमर्स अनुभव और ग्लोबल पहुंच का फायदा उठाकर इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति बनाना चाहता है.

Amazon Leo नाम क्यों रखा गया?

Project Kuiper का नया नाम Amazon Leo LEO यानी Low-Earth Orbit को दर्शाता है, जिसमें ये सैटेलाइट चलते हैं. Kuiper Belt से जुड़ा इसका पुराना नाम अब एक सरल ब्रांड में बदला गया है ताकि लोग आसानी से पहचान सकें कि यह LEO satellites पर आधारित इंटरनेट सर्विस है. वर्तमान में Amazon के 153 satellites LEO orbit में लगभग 1,200 मील (2,000 किलोमीटर) की ऊंचाई तक काम कर रहे हैं. इसका लक्ष्य है दुनिया भर के underserved और remote क्षेत्रों को तेज, स्थिर और भरोसेमंद इंटरनेट देना.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां बनते हैं Amazon Leo के satellites?

Amazon Leo का मुख्यालय Redmond, Washington में है. Kirkland में इसकी satellite factory है, जहां हर दिन पांच satellites बनाने की क्षमता है. इसके अलावा, Florida के Kennedy Space Center में एक satellite processing centre है, जहां से Blue Origin, SpaceX और United Launch Alliance जैसे पार्टनर कंपनियों के जरिए लॉन्च किए जाते हैं.

Amazon Leo कैसे काम करेगा? पूरा सिस्टम समझिए

इस इंटरनेट सिस्टम के तीन मुख्य हिस्से हैं-

1. ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर (Gateway Antennas + TT&C Stations)

2. सैटेलाइट्स (LEO Orbit में)

3. कस्टमर टर्मिनल्स (Nano, Pro, Ultra)

ग्राउंड स्टेशन secure data भेजते और प्राप्त करते हैं. सैटेलाइट्स यूजर और ग्राउंड स्टेशन के बीच ब्रिज की तरह काम करते हैं.

कस्टमर टर्मिनल तीन टाइप के होंगे:

• Leo Nano – 100 Mbps तक

• Leo Pro – 400 Mbps तक

• Leo Ultra – 1 Gbps तक

ये स्पीड स्ट्रीमिंग, वीडियो कॉल, ऑफ़िस वर्क, गेमिंग और भारी डेटा वाले कामों के लिए पर्याप्त है.

कितने satellites लॉन्च होंगे?

Amazon 3,000 से अधिक satellites लॉन्च करेगा, जो LEO orbit में 590–630 km ऊंचाई पर काम करेंगे. कंपनी ने 80 से ज्यादा लॉन्च बुक कर लिए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा commercial launch procurement माना जा रहा है.

कब शुरू होगी Amazon Leo की सर्विस?

Amazon Leo का पहला enterprise rollout 2025 के अंत में शुरू होगा. फिर 2026 में इसकी availability को दुनिया भर में expand किया जाएगा.