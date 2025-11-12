Advertisement
trendingNow12998479
Hindi Newsटेक

Amazon पर जैसे ही कीमत गिरेगी, तुरंत आपके लिए सामान खरीदेगा AI; जानिए नए फीचर के बारे में सबकुछ

Amazon ने एक नया AI असिस्टेंट “Rufus” लॉन्च किया है, जो न केवल प्राइस ड्रॉप ट्रैक करेगा बल्कि आपकी पसंदीदा कीमत पर अपने आप प्रोडक्ट्स खरीद भी लेगा. यह फीचर 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलने वाले Black Friday Week का हिस्सा है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 12, 2025, 08:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Amazon पर जैसे ही कीमत गिरेगी, तुरंत आपके लिए सामान खरीदेगा AI; जानिए नए फीचर के बारे में सबकुछ

Amazon Black Friday 2025 deals: इस साल का Black Friday शॉपिंग सीजन अब और भी स्मार्ट होने जा रहा है. Amazon ने एक नया AI असिस्टेंट “Rufus” लॉन्च किया है, जो न केवल प्राइस ड्रॉप ट्रैक करेगा बल्कि आपकी पसंदीदा कीमत पर अपने आप प्रोडक्ट्स खरीद भी लेगा. यह फीचर 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक चलने वाले Black Friday Week का हिस्सा है, जिससे यूजर्स को बेहतर डील्स और आसान शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा.

Rufus: आपकी निजी शॉपिंग मशीन
Amazon ने रविवार को एक प्रेस रिलीज में बताया कि Rufus इस हॉलिडे सीजन की शॉपिंग को आसान और पर्सनल बनाएगा. यह सीधे Amazon की शॉपिंग सिस्टम में इंटीग्रेट किया गया है. Rufus न केवल प्रोडक्ट्स की कीमतें मॉनिटर करता है, बल्कि यूजर के बजट और पसंद के हिसाब से पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन और ऑटोमेटिक खरीदारी भी करता है. अब बार-बार ऐप खोलकर कीमत चेक करने की जरूरत नहीं. यूजर बस Rufus से पूछ सकते हैं, “What’s trending this week?” या “What fits my budget?” तब Rufus आपकी सर्च हिस्ट्री, विश लिस्ट और ब्राउजिंग पैटर्न के आधार पर बेहतरीन डील्स सुझाता है.

ऑटोमेटिक प्राइस ट्रैकिंग और परफेक्ट टाइम पर खरीदारी
Rufus की सबसे उपयोगी खासियत है इसकी ऑटोमेटिक प्राइस ट्रैकिंग. अगर आपने किसी प्रोडक्ट के लिए एक टारगेट प्राइस सेट की है, तो Rufus उस पर लगातार नजर रखेगा. जैसे ही वह कीमत आपकी सेट लिमिट तक आती है, Rufus अपने आप खरीदारी पूरी कर देगा. इस तरह आप किसी लिमिटेड टाइम डिस्काउंट या लाइटनिंग डील को मिस नहीं करेंगे. इसके अलावा, Rufus प्रोडक्ट डिस्कवरी में भी मदद करता है. यह समान प्रोडक्ट्स की तुलना, गिफ्ट आइडियाज या कस्टमाइज्ड सिफारिशें देता है. चूंकि यह Amazon के इंटरफेस के अंदर काम करता है, इसलिए यूजर बिना किसी परेशानी के कैटेगरी बदल सकते हैं या प्रेफरेंस अपडेट कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Black Friday Week में बचत के लिए आसान टिप्स
Amazon ने इस ब्लैक फ्राइडे वीक के दौरान बचत के लिए कुछ आसान टिप्स भी साझा किए हैं. सबसे पहले, अपनी खरीदारी पहले से प्लान करें ताकि आप अनावश्यक खर्च से बच सकें. जिन प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी है, उन्हें Wish List में जोड़ लें ताकि Rufus उनकी कीमतों पर नजर रख सके. Amazon Prime Members को अतिरिक्त डिस्काउंट और तेज डिलीवरी का फायदा भी मिलेगा. Amazon ने यह भी कहा है कि डेली रोटेटिंग डील्स पर ध्यान देना बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि कई बड़े डिस्काउंट केवल कुछ घंटों के लिए ही एक्टिव रहते हैं और सबसे जरूरी बात, शॉपिंग से पहले अपना बजट तय करें, क्योंकि सबसे अच्छा डील वही है जो आपकी जेब पर बोझ न डाले.

AI से बदल रहा है शॉपिंग का तरीका
Amazon का Rufus फीचर दिखाता है कि AI अब सिर्फ चैट करने या सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहा. अब यह खरीदारी का पूरा अनुभव स्मार्ट और समय बचाने वाला बना रहा है. Black Friday 2025 में यह फीचर उन यूजर्स के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है जो कम समय में ज्यादा बचत करना चाहते हैं. भविष्य में, Rufus जैसे AI फीचर्स के साथ शॉपिंग सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक पर्सनलाइज्ड और ऑटोमेटेड अनुभव बन जाएगी.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

AmazonRufus AIBlack Friday 2025

Trending news

क्या अपनी भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी? बिहार में कहां चूक गए चुनावी रणनीतिकार
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
क्या अपनी भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी? बिहार में कहां चूक गए चुनावी रणनीतिकार
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली धमाके में बड़ा खुलासा, 3000 किलो विस्फाेटक से तबाही मचाने का था प्लान, 'पैनिक' होकर कर दिया ब्लास्ट, पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली धमाके में बड़ा खुलासा, 3000 किलो विस्फाेटक से तबाही मचाने का था प्लान, 'पैनिक' होकर कर दिया ब्लास्ट, पल-पल की अपडेट
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
Droupadi Murmu
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
zubeen garg death case
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
red fort blast
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
DNA
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Bihar voting percentage
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़