Amazon Andy Jassy: अमेजन ने अपने स्टॉफ के लिए किया ऐसा ऐलान, लोग हुए गुस्सा; CEO साहब हो गए Troll

Amazon New Policy: Amazon ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू किया है जिसने कॉर्पोरेट दुनिया में हलचल मचा दी है. अब कंपनी के फोन रिइम्बर्समेंट का फायदा तभी मिलेगा जब कर्मचारी बताएंगे कि उन्होंने कंपनी का दिया हुआ फोन कितना काम के लिए और कितना पर्सनल इस्तेमाल किया है.

नया नियम क्या है?

एक Business Insider रिपोर्ट के मुताबिक, Amazon हर कर्मचारी को कंपनी फोन के लिए 50 डॉलर (लगभग ₹4,100) प्रतिमाह देती है. लेकिन अब यह रिइम्बर्समेंट प्रोपोर्शनल होगा. उदाहरण के लिए, अगर कोई कर्मचारी कहता है कि उसने फोन का 70% इस्तेमाल काम के लिए और 30% निजी इस्तेमाल किया, तो उसे केवल 70% यानी 35 डॉलर ही मिलेंगे. बाकी रकम काट ली जाएगी. यह नियम खासतौर पर Amazon Web Services (AWS) के कर्मचारियों पर लागू किया गया है.

Andy Jassy का “Hardcore Culture Reset

CEO Andy Jassy ने कंपनी में ज्वाइन करने के बाद से एक नई हार्डकोर वर्क कल्चर लागू किया है.

• अब हर खर्चे की डीटेल रिपोर्ट बनानी पड़ती है.

• बिज़नेस ट्रिप के लिए मंजूरी से पहले यह बताना पड़ता है कि यात्रा से क्या फायदा होगा.

• यहां तक कि कर्मचारियों को अब अपने भोजन (meal expenses) का भी पूरा हिसाब देना होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस पॉलिसी के पीछे मकसद है कर्मचारियों में “फ्रूगलिटी” यानी खर्चों में सख्ती लाना. Jassy मीटिंग्स में बार-बार कहते हैं – “सोचो, अगर ये पैसा मेरा होता तो मैं इसे खर्च करता या नहीं.”

कर्मचारियों की नाराजगी

कई कर्मचारियों का मानना है कि यह पॉलिसी अब माइक्रोमैनेजमेंट की हद तक पहुंच गई है.

• फोन यूज़ मॉनिटरिंग से कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है.

• उनका कहना है कि कंपनी फोन तो नौकरी का स्टैंडर्ड बेनिफिट है, इसे अब मापने और काटने का कोई मतलब नहीं है.

कॉर्पोरेट दुनिया में नया ट्रेंड

महामारी के बाद बड़ी कंपनियां खर्चों में कटौती कर रही हैं.

• Meta, Google और Microsoft ने भी कर्मचारियों पर कड़े परफॉर्मेंस रूल्स लागू किए हैं.

• लेकिन Amazon ने सबसे आगे जाकर यह नया Usage-Based Reimbursement System लागू किया है.

Amazon का कहना है कि यह पॉलिसी कंपनी को “परफॉर्मेंस-ड्रिवन और फास्ट-पेस्ड” बनाए रखेगी. वहीं आलोचक मानते हैं कि इससे कर्मचारियों का वर्क-लाइफ बैलेंस और जॉब सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है.

FAQ

Q1. Amazon की नई फोन पॉलिसी क्या है?

कर्मचारियों को बताना होगा कि कंपनी का फोन कितने प्रतिशत काम और कितने प्रतिशत पर्सनल इस्तेमाल हुआ है. उसी हिसाब से उन्हें रिइम्बर्समेंट मिलेगा.

Q2. इस पॉलिसी से कर्मचारियों को कितना पैसा मिलेगा?

Amazon हर महीने 50 डॉलर देती है. लेकिन अब यह राशि उतनी ही मिलेगी जितना फोन काम के लिए इस्तेमाल हुआ है.

Q3. यह पॉलिसी किन कर्मचारियों पर लागू होगी?

फिलहाल यह नियम Amazon Web Services (AWS) के कर्मचारियों पर लागू है.

Q4. कर्मचारी इस पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं?

कई कर्मचारी इसे माइक्रोमैनेजमेंट और अनुचित दबाव मानते हैं.

Q5. Amazon ने यह कदम क्यों उठाया?

CEO Andy Jassy ने खर्चों पर सख्ती और परफॉर्मेंस-ड्रिवन कल्चर के लिए यह कदम उठाया है.