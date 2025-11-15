Advertisement
Amazon ने बिना शोर किए कर दिया बड़ा धमाका! इस iPhone पर दे रहा है बंपर छूट, खरीदने का फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका

iPhone 15 Discount Offer: Amazon ने एक बार फिर अपने ग्राहकों को बड़ा सरप्राइज दिया है. बिना किसी शोर या प्रमोशन के कंपनी ने Apple के एक फेमस iPhone मॉडल पर इतनी बड़ी छूट दे दी है कि लोग हैरान रह गए. यह ऑफर iPhone खरीदने की सोच रहे यूज़र्स के लिए यह गोल्डन चांस साबित हो सकता है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 15, 2025, 02:17 PM IST
iPhone 15 Discount Offer: अगर आप भी नया  iPhone खरीदने का सोच रहे हैं तो आपके लिए खुश कर देने वाली खबर है.  iPhone 15 पर इन दिनों बड़ी छूट चल रही है. जिसके तहत आप इस आईफोन को मात्र  ₹50,990 में अपना बना सकते हैं.  यह ऑफर लिमिटेड टाइम का है तो अगर आपको ये डील पसंद होतो जल्दी करें, कहीं ऑफर खत्म न हो जाए! iPhone 15 अपने दमदार फीचर्स की वजह से आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि iPhone 15 पर इतनी बड़ी छूट कहां मिल रहा है और आप कैसे इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. 

iPhone 15 पर सबसे बड़ी छूट इन दिनों Amazon पर मिल रही है. अमेजन इंडिया ने Apple के प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 15 के दाम को चुपचाप काफी कम कर दिया है जिससे यह देश में सबसे बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी प्रीमियम iPhone में से एक बन गया है. आधिकारिक तौर पर ₹59,900 की कीमत वाला यह फोन अब ₹50,990 पर मिल रहा है लेकिन ध्यान रहे कि यह शानदार डील सिर्फ हरे रंग (Green Colour) वाले वेरिएंट पर मिल रही है. अन्य रंग के वेरिएंट थोड़े महंगे हैं.

iPhone 15 के दमदार फीचर्स

ज्यादा प्रीमियम डिजाइन
iPhone 15 अब स्मूथ किनारे और मैट फिनिश के साथ आता है जिससे इसे पकड़ना आसान और आरामदायक हो गया है. इसके रिफाइंड कलर्स इसे एक मॉडर्न लुक देते हैं.

ज्यादा भरोसेमंद फोन
इस फोन में Ceramic Shield ग्लास लगा है जो इस फोन को गिरने या झटके लगने पर स्क्रीन को टूटने से बचाता है. साथ ही यह IP68 रेटिंग के साथ आता है यानी हल्का पानी लग जाए या धूल लगे तो भी फोन को कुछ नहीं होता. लंबे समय तक चलने वाला फोन चाहते हैं तो iPhone 15 टिकाऊपन में काफी आगे है.

शानदार और ब्राइट डिस्प्ले 
iPhone 15 का डिस्प्ले बहुत ही शार्प और ब्राइट है, जिस पर HDR वीडियो, रील्स या मूवी देखना मजेदार एक्सपीरियंस देता है. इसके साथ मिलने वाला Dynamic Island एक छोटा सा स्मार्ट स्पेस है जहां से आप म्यूजिक, टाइमर, नेविगेशन, लाइव अपडेट और कई चीजें रियल टाइम में देख सकते हैं. फोन यूज करना और आसान हो जाता है.
iPhone 15 में 6.1-इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले  दिया गया है, जिसका रिजॉल्यूशन 1179×2556 पिक्सल है. इसकी पिक ब्राइटनेस 2000 निट्स तक है. फोन में डिस्प्ले Dolby Vision और HDR10 का सपोर्ट दिया जाता है. परफॉरमेंस के लिए इसमें A16 Bionic चिपसेट दिया गया है, जो 6GB RAM और 512GB तक स्टोरेज के साथ आता है.

ये भी पढे़ंः WhatsApp की प्राइवेट चैट इस वजह से होती है लीक! कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलती?

कैमरा और बैटरी
iPhone 15 में डुअल रियर कैमरा सिस्टम है. 48MP का मेन सेंसर और 12MP का अल्ट्रावाइड लेंस मिलता है. इसमें 2x ऑप्टिकल जूम फीचर भी है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है. आईफोन 15 में 3349mAh की बैटरी है, जो वायरलेस और रिवर्स वायर्ड चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करती है. Apple का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 20 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकता है. साथ ही यह फोन डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट के लिए IP68 रेटिंग के साथ आता है.

ये भी पढ़ेंः अब Google करेगा आपके लिए मोलभाव! AI खुद लगाएगा फोन Call, कीमत-ऑफर्स की देगा जानकारी

