Amazon के सुपर-डुपर मौके पर मारें चौका, इन आसान सवालों का दें जवाब और पाएं OnePlus का मस्त Smart TV

नई दिल्ली. Amazon अपने यूजर्स को खुश करना जानता है. ऑफर और डिस्काउंट्स के साथ अमेजन समय-समय पर कई सारे खेल और क्विज भी आयोजित करता रहता है जिससे लोग अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स बिना खरीदे ही अपने घर लेकर जा सकें. ऐसी ही एक क्विज, OnePlus Smart TV Quiz फिलकल अमेजन पर लाइव है. पांच आसान सवालों के सही जवाब देकर आपको OnePlus Y Series का 43-इंच का फुल एचडी स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी जीतने का मौका मिल सकता है. आइए जानते हैं कैसे.

अमेजन पर क्विज खेलकर जीतें OnePlus Smart TV

अमेजन पर यह क्विज 18 अक्टूबर तक चलेगी और 4 अक्टूबर को विजेताओं की लिस्ट जारी कर दी जाएगी. आपको बटे दें कि इस क्विज में कुल तीन विजेताओं को लकी ड्रॉ के माध्यम से चुना जाएगा. इस लकी ड्रॉ का हिस्सा बनने के लिए आपको इस क्विज के पांचों सवालों का सही जवाब देना होगा. इस क्विज में तीन प्राइजेज होंगे और विजेताओं को ये 30 नवंबर तक मिल जाएंगे.

ऐसे खेलें क्विज

इस क्विज को खेलने के लिए आपको सबसे पहले अमेजन मोबाइल एप को डाउनलोड करना होगा क्योंकि यह क्विज केवल एप पर खेली जा सकती है, अमेजन की वेबसाइट पर नहीं. फिर एप में साइन-इन करें और अगर अकाउंट नहीं है तो अपनी डीटेल्स डालकर साइन-अप करें. अमेजन के होम पेज पर मेनू दिया होगा, उसमें जाकर प्रोग्रॉम्स और फीचर्स पर जाएं और फिर फन जोन के ऑप्शन पर क्लिक करें. ‘क्विजेज ऑन प्रोडक्ट्स यू नीड’ के सेक्शन में आपको OnePlus Smart TV Quiz का ऑप्शन दिख जाएगा. उस पर क्लिक करें, क्विज खेलें और स्मार्ट टीवी जीतने के अपने चांसेज को बढ़ाएं.

क्विज के सवाल

Q1. What is the Android Version used in OnePlus TV U1S?

प्रश्न 1. OnePlus TV U1S में कौन सा एंड्रॉयड वर्जन इस्तेमाल किया जाता है?

A1. Android 10

उत्तर 1. एंड्रॉयड 10

Q2. OnePlus TV 65U1S comes with how many speakers?

प्रश्न 2. OnePlus TV 65U1S कितने स्पीकर्स के साथ आता है?

A2. 4

उत्तर 2. चार

Q3. This feature enables you to directly speak to the OnePlus TV U1S. What is the name of this feature?

प्रश्न 3. इस फीचर की मदद से आप OnePlus TV U1S से बात कर सकते हैं. इस फीचर का नाम क्या है?

A3. SpeakNow (TM)

उत्तर 3. स्पीक नॉव (टीएम)

Q4. Which of the following activities can be done once you connect your OnePlus Watch with the OnePlus TV U1S?

प्रश्न 4. OnePlus TV U1S को अपनी OnePlus Smart Watch से कनेक्ट करने के बाद आप क्या-क्या कर सकते हैं?

A4. All of the Above

उत्तर 4. सभी कुछ

Q5. What is the RAM and ROM Capacity of OnePlus TV U1S?

प्रश्न 5. OnePlus TV U1S कितने RAM और ROM के साथ आता है?

A5. 2GB RAM, 16GM ROM

उत्तर 5. 2GB RAM, 16GM ROM

तुरंत से भी पहले अमेजन एप पर जाएं और इस क्विज को खेलें. लेकिन ध्यान रहे कि इस खेल में हिस्सा लेने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष या उससे ज्यादा होनी चाहिए और आपके पास एक मान्य आइडी प्रूफ भी होना चाहिए. विजेताओं के मेल या एसएमएस से भी सूचना दी जाएगी.