Amazon फिर कर रहा छंटनी की तैयारी, अब इस टीम से निकाले जा रहे हैं 15% कर्मचारी!

Amazon एक बार फिर से अपनी वर्कफोर्स में छंटनी करने जा रहा है. Fortune की रिपोर्ट के मुताबिक, People eXperience and Technology (PXT) यानी ह्यूमन रिसोर्स टीम (HR) से छंटनी करने जा रही है. बताया जा रहा है कि कंपनी इस टीम से करीब 15% कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है. यह कदम कंपनी की एक बड़ी AI बेस्ड री-स्ट्रक्चरिंग प्लानिंग का हिस्सा है. माना जा रहा है कि Amazon के कंज्यूमर बिजनेस से जुड़े दूसरे डिपार्टमेंट्स पर भी इसका असर पड़ सकता है. हालांकि, फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि कुल कितनी नौकरियां जाने वाली हैं और यह प्रक्रिया कब शुरू होगी.

PXT डिविजन में 10,000 से ज्यादा लोग

बता दें कि PXT डिविजन में दुनियाभर में 10,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं, इसमें भर्ती, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल HR से जुड़े रोल शामिल हैं, जिनका इस बार की छंटनी का सबसे बड़ा असर पड़ सकता है. इससे पहले इस साल की शुरुआत में Amazon ने अपने कंज्यूमर डिवाइसेज यूनिट, Wondery पॉडकास्ट डिविजन और Amazon Web Services (AWS) में भी कुछ कर्मचारियों की छंटनी की थी.

नई टेक्नोलॉजी पर बड़ा दांव

2021 में Jeff Bezos की जगह लेने वाले Amazon के CEO Andy Jassy अब कंपनी का फोकस AI टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा बढ़ा रहे हैं. इस साल कंपनी ने करीब 100 बिलियन डॉलर (लगभग 8 लाख करोड़ रुपये) जैसी बड़ी रकम AI से जुड़े डेटा सेंटर्स को सपोर्ट करने के लिए लगाई है. जून में एक कंपनी-वाइड मेमो में Jassy ने कहा था कि जो कर्मचारी AI में हो रहे बदलावों के साथ खुद को ढाल लेंगे, वे कंपनी में बड़ा असर डाल पाएंगे. हालांकि, उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि जैसे-जैसे AI का इस्तेमाल बढ़ेगा और कामकाज ज्यादा एफिशिएंट होगा, वैसे-वैसे कॉर्पोरेट वर्कफोर्स में कटौती की संभावना भी बढ़ती जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Apple ने लॉन्च किया M5 चिप वाला iPad Pro, जानें कीमत, स्पेसिफिकेशन और फेस्टिव ऑफर्स

क्यों अलग है इस बार की छंटनी

Amazon में अब तक की सबसे बड़ी वर्कफोर्स कटौती 2022-2023 में हुई थी. उस वक्त कंपनी ने करीब 27,000 कॉर्पोरेट नौकरियां खत्म कर दी थीं, जिसका कारण था महामारी के बाद जरूरत से ज्यादा विस्तार और बदलते कंज्यूमर ट्रेंड्स. लेकिन इस बार की छंटनी थोड़ी अलग है, इसे एक स्ट्रैटेजिक बदलाव माना जा रहा है, जिसमें कंपनी ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह Amazon के आम 'unregretted attrition' प्रोसेस से अलग है, जिसमें मैनेजर्स कुछ प्रतिशत कर्मचारियों को स्वेच्छा से या मैनेज तरीके से बाहर निकलने के लिए टारगेट करते हैं.

MacBook Pro का इंतजार हुआ खत्म, Apple ने कमाल के फीचर्स के साथ किया लॉन्च, लेकिन...

अमेरिका के Amazon में हो रही हायरिंग

इसके उलट, Amazon ने अमेरिका में छुट्टियों के सीजन की मांग को पूरा करने के लिए अपने वेयरहाउस और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में 2,50,000 सीजनल वर्कर्स को हायर करने की योजना बनाई है. इससे यह तो स्पष्ट होता है कि कंपनी कॉर्पोरेट और ऑपरेशनल स्टाफिंग में अलग-अलग रणनीति अपना रही है. पिछले 12 महीनों में Amazon के शेयरों में 15% की बढ़त देखी गई है, हालांकि इस साल की शुरुआत से अब तक इसमें थोड़ी गिरावट आई है. कंपनी इस महीने के अंत में अपने तिमाही नतीजे जारी करने वाली है.