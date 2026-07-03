/Amazon पर आ गई साल की सबसे बड़ी लूट! Prime Day 2026 की अर्ली डील्स लाइव, आधी कीमत में मिल रहे हैं फोन

शॉपिंग के शौकीनों और गैजेट्स लवर्स के लिए साल का सबसे बड़ा त्योहार शुरू हो चुका है. अमेजन इंडिया अपने मशहूर 'प्राइम डे' (Prime Day 2026) का 10वां एडिशन लेकर आया है. यह महा-सेल 4 जुलाई की रात 12:00 बजे से शुरू होकर 6 जुलाई की रात 11:59 बजे तक यानी पूरे 72 घंटों तक चलेगी. लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि प्राइम मेंबर्स के लिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स पर अर्ली डील्स अभी से लाइव कर दी गई हैं. इस बार सैमसंग, वनप्लस, बोट और सोनी जैसे बड़े ब्रांड्स अपने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं. अगर आप भी नया फोन, लैपटॉप या टीवी खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन ने आपके लिए डिस्काउंट का पिटारा खोल दिया है.
अमेजन भारत में प्राइम डे के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है. इस खास मौके पर नए सदस्यों को सालाना प्राइम मेंबरशिप पर फ्लैट ₹500 की छूट दी जा रही है, जिससे यह अब सिर्फ ₹999 में उपलब्ध है. इसके अलावा बजट यूजर्स के लिए सिर्फ ₹299/वर्ष में शॉपिंग एडिशन और ₹599/वर्ष में प्राइम लाइट प्लान भी मौजूद है. सेल के दौरान अतिरिक्त बचत के लिए एसबीआई और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और अमेजन पे आईसीआईसीआई बैंक कार्ड पर 5% का अनलिमिटेड कैशबैक भी मिल रहा है.
अगर आप एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह बिल्कुल सही समय है. गैलेक्सी एआई और 200MP कैमरे से लैस दमदार Samsung Galaxy S25 Ultra 5G इस सेल में मात्र ₹84,999 में आपका हो सकता है. वहीं हाल ही में लॉन्च हुआ OnePlus N6 सिर्फ ₹19,999 में और दमदार फीचर्स वाला OnePlus 13 सिर्फ ₹49,999 में मिल रहा है. इसके अलावा 6,000mAh बैटरी वाला Samsung Galaxy M47 5G ₹22,999 में और गेमिंग के शौकीनों के लिए iQOO Z11x भी ₹19,999 की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है.
वर्क फ्रॉम होम या गेमिंग के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे लोगों के लिए भी अच्छे ऑफर्स हैं. ASUS Vivobook 16 (i5 13th Gen) को आप ₹62,740 में खरीद सकते हैं, जिसपर ₹12,000 तक का अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस भी है. गेमर्स के लिए HP Victus RTX 4050 लैपटॉप बैंक ऑफर्स के साथ ₹78,990 में मिल रहा है. मनोरंजन के लिए Xiaomi Pad 8 टैबलेट ₹29,999 में लाइव है. शानदार म्यूजिक के लिए Sony HT-A3000 डॉल्बी एटमॉस साउंडबार ₹52,740 में और 80 घंटे की बैटरी वाला JBL 780NC हेडफोन ₹14,749 के लॉन्च ऑफर पर मिल रहा है.
घर को सिनेमाघर बनाने के लिए स्मार्ट टीवी पर बेहतरीन ऑफर्स लाइव हैं. नई लॉन्च हुई Samsung Vision AI Smart Mini TV अपने सबसे कम दाम यानी ₹38,990 में मिल रही है. इसके अलावा Samsung 55-inch Crystal UHD 4K TV केवल ₹35,990 में घर लाई जा सकती है. अगर आप बजट सेगमेंट में जाना चाहते हैं, तो Xiaomi Smart Google LED TV सिर्फ ₹19,999 में उपलब्ध है. प्रीमियम सेगमेंट में Sony BRAVIA 3 Series ₹62,990 में और LG NU87 AI Series टीवी ₹37,990 के सबसे कम दाम पर मिल रहे हैं.
अमेजन इस बार वाशिंग मशीन, फ्रिज और एसी जैसे बड़े अप्लायंसेज पर '₹99/दिन' का नो-कॉस्ट ईएमआई ऑफर लाया है. Samsung 9kg AI फ्रंट लोड वाशिंग मशीन बैंक ऑफर्स के बाद मात्र ₹34,240 में मिल रही है. Samsung 653L AI साइड-बाय-साइड फ्रिज को आप ₹64,990 में खरीद सकते हैं. गर्मियों से राहत पाने के लिए Hitachi 1.5 Ton Inverter AC ऑफर्स के बाद सिर्फ ₹31,450 में और LG 1.5 Ton 5-Star AI AC ₹44,990 में उपलब्ध है. इसके अलावा बॉश और गोदरेज के प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर भी भारी बैंक डिस्काउंट और कूपन ऑफर्स दिए जा रहे हैं.