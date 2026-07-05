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iPhone खरीदने का बड़ा मौका! पहली 17 Pro पर मिल रही ₹14,000 की बंपर छूट, जानें कहां चल रहा ऑफर

iPhone 17 Pro Max Discount Offer: आईफोन खरीदने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है! अगर भारी कीमत के कारण से आप नया फोन नहीं ले पा रहे थे, तो अमेजन सेल आपके लिए बंपर ऑफर लाई है. अब iPhone 17 Pro सीरीज को आप ₹14,000 की भारी बचत के साथ खरीद सकते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 05, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:40 PM IST
iPhone खरीदने का बड़ा मौका! पहली 17 Pro पर मिल रही ₹14,000 की बंपर छूट, जानें कहां चल रहा ऑफर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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