/iPhone खरीदने का बड़ा मौका! पहली 17 Pro पर मिल रही ₹14,000 की बंपर छूट, जानें कहां चल रहा ऑफर

Amazon Prime Day Sale: अगर आप भी लेटेस्ट आईफोन लेना चाह रहे थे, लेकिन बजट के कारण कदम पीछे हटा रहे थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है! Apple के सबसे प्रीमियम और महंगे स्मार्टफोन्स को सस्ते में अपना बनाने का इससे बेहतरीन मौका शायद फिर नहीं मिलेगा. आमतौर पर लॉन्च के तुरंत बाद आईफोन की Pro सीरीज पर बड़ी छूट देखने को नहीं मिलती, लेकिन इस बार Amazon Prime Day Sale में आईफोन प्रो सीरीज पर भी बड़ी छूट मिल रही है.
Amazon Prime Day Sale में iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max पर बंपर ऑफर दिया जा रहा है. इस सेल में फ्लैट डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स को मिलाकर आप पूरे ₹14,000 तक की बचत कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि यह डील कैसे काम कर रही है और आपको कौन सा मॉडल खरीदना चाहिए.
अमेजन इस सेल में फ्लैट डिस्काउंट के साथ-साथ कुछ चुने हुए बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर एडिशनल ऑफर दे रहा है. जिसके तहत-
iPhone 17 Pro Max
यह फोन ₹1,49,900 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था. सेल में इस पर ₹10,000 का फ्लैट डिस्काउंट अमेजन की इस सेल में मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत ₹1,39,900 हो गई है. वहीं अगर आप SBI या Axis Bank के कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो ₹4,000 की अतिरिक्त छूट भी मिल रही है. इस तरह फोन की नई कीमत ₹1,35,900 हो जाएगी.
iPhone 17 Pro
आइफोन 17 फ्रो ब्लू वेरिएंट ₹1,34,900 में लॉन्च हुआ था. अमेजन पर ₹10,000 के फ्लैट डिस्काउंट के बाद यह ₹1,24,900 में मिल रहा है. SBI या Axis Bank कार्ड से पेमेंट करने पर ₹4,000 का अलग से डिस्काउंट मिलेगा, जिससे इसकी कीमत ₹1,20,900 हो जाएगी.
परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फोन बहुत ही दमदार हैं. इन दोनों आईफोन में Apple का लेटेस्ट A19 Pro चिप दिया गया है. मुख्य अंतर साइज और बैटरी का है:
iPhone 17 Pro Max
ऐप्पल का यह फोन उन लोगों के लिए बेस्ट है, जिन्हें बड़ी स्कीन और लंबी बैटरी चाहिए. इसमें 6.9-इंच का डिस्प्ले, 4,823mAh की बैटरी, 12GB रैम, 40W फास्ट चार्जिंग और 48-मेगापिक्सल के तीन रियर कैमरे मिलते हैं. फोन को ठंडा रखने के लिए इसमें वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, जो कंटेंट क्रिएटर्स और गेमर्स के लिए बेहतरीन है.
iPhone 17 Pro
यह उन यूजर्स के लिए है परफेक्ट है, जो कॉम्पैक्ट और हल्के फोन पसंद करते हैं. इसमें Pro Max जैसी ही परफॉर्मेंस और कैमरा क्वालिटी मिलती है, लेकिन कम कीमत में. सेल के दौरान यह वैल्यू-फॉर-मनी डील साबित हो सकता है.
आमतौर पर लोग नए आईफोन के आने का इंतजार करते हैं, जिससे पुराना मॉडल सस्ता हो सके, लेकिन इस बार कहानी अलग है. Apple के CEO टिम कुक ने हाल ही में इशारा दिया है कि पार्ट्स की बढ़ती लागत के कारण आने वाले समय में आईफोन्स की कीमतें बढ़ सकती हैं.