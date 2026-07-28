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बिना नेटवर्क के चलेगा स्मार्टफोन, Amazon ला रहा D2D सैटेलाइट सर्विस, 2028 तक हो सकती है लॉन्च!

पहाड़ों या दूरदराज इलाकों में फोन नेटवर्क गायब होने की टेंशन अब खत्म होने वाली है. दिग्गज टेक कंपनी Amazon स्पेस से सीधे आपके स्मार्टफोन को जोड़ने वाला D2D सैटेलाइट नेटवर्क ला रही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 28, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:33 PM IST
बिना नेटवर्क के चलेगा स्मार्टफोन, Amazon ला रहा D2D सैटेलाइट सर्विस, 2028 तक हो सकती है लॉन्च!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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