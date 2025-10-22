AI का हमला शुरू! इस कंपनी में इंसानों की जगह लेंगे रोबोट्स! Elon Musk ने दी चेतावनी

AI के आने के बाद जहां एक ओर लोगों की जिंदगी काफी आसान हुई है, वहीं इस नई टेक्नोलॉजी के कारण कई क्षेत्रों के लोगों की नौकरियों पर खतरा भी मंडराने लगा है. इसी बीच अब फिर से एक परेशान करने वाली खबर आई है, जिसके कहा जा रहा है कि ई-कॉमर्स कंपनी Amazon में भी काम करने वाली लोगों की नौकरियां मुश्किल में पड़ सकती हैं. हाल ही में आई न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि Amazon आने वाले कुछ वक्त में 5 लाख से ज्यादा नौकरियों को रोबोट्स से बदलने की योजना बना रही है. इस खबर के सामने आने के बाद अब सोशल मीडिया पर काफी हड़कंप मच गया है.

Amazon 6 लाख नौकरियां कर सकता है रिप्लेस

इस रिपोर्ट को लेकर अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X एक यूजर Jason ने लिखा, 'Amazon करीब 6 लाख लोगों की जगह रोबोट लाने वाला है और ये तो कम आंकड़ा है. दस साल बाद ये सोचना भी अजीब लगेगा कि कोई इंसान बॉक्स पैक और शिप कर रहा है, सब खत्म हो जाएगा.' Jason का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.

AI and robots will replace all jobs. Add Zee News as a Preferred Source Working will be optional, like growing your own vegetables, instead of buying them from the store. — Elon Musk (@elonmusk) October 21, 2025

इस पर अब Tesla के CEO Elon Musk ने भी रिएक्ट करते हुए कहा, 'AI और रोबोट्स सभी नौकरियों की जगह ले लेंगे.' मस्क ने आगे यह भी अंदाजा लगाया कि आने वाले समय में काम करना लोगों की मर्जी पर निर्भर होगा. उन्होंने अपने कमेंट में लिखा, 'काम करना एक ऑप्शन हो जाएगा, जैसे आप चाहें तो खुद सब्जियां उगाएं या फिर दुकान से खरीद लें.'

रिपोर्ट्स में चौंकाने वाला दावा

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने Amazon के कुछ अंदरूनी डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, जिनसे पता चलता है कि कंपनी अपने ऑटोमेशन प्लान को कैसे आगे बढ़ा रही है. हालांकि, Amazon ने इस रिपोर्ट को गलत बताया है जिसमें कहा गया था कि कंपनी करीब 6 लाख लोगों की नौकरियां रोबोट्स से बदलने वाली है. Amazon ने अपने एक बयान में कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो दस्तावेज देखे हैं वो अधूरे हैं और कंपनी की पूरी हायरिंग रणनीति को सही तरीके से नहीं दिखाते.

कंपनी की हायरिंग करने की प्लानिंग

दूसरी ओर Amazon की प्रवक्ता Kelly Nantel ने बताया कि कंपनी आने वाले त्योहारों के सीजन में 2.5 लाख लोगों को नौकरी देने की योजना बना रही है. साथ ही, कंपनी ने यह भी साफ किया कि वह अपने अधिकारियों को किसी भी तरह के खास टर्म्स के इस्तेमाल से नहीं रोक रही है और कम्युनिटी से जुड़ाव का कंपनी के ऑटोमेशन प्लान से कोई लेना-देना नहीं है.

मस्क ने दिया था ऐसा बयान

मार्च 2025 में टेड क्रूज को दिए एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से लोगों का जीवन स्तर पहले से काफी बेहतर होगा. उन्होंने कहा कि AI इंसानों की जिंदगी को आसान बनाएगा और इससे लोगों को ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक जीवन जीने का मौका मिलेगा. एलन मस्क ने कहा था कि आने वाले समय में चीजें और सेवाएं लगभग मुफ्त जैसी हो जाएंगी.

अरबों रोबोंट्स करेंगे हर काम

मस्क के मुताबिक, लोगों को सामान या सेवाओं की कमी नहीं होगी क्योंकि अरबों रोबोट्स मौजूद होंगे जो आपके लिए कुछ भी बना सकते हैं या कोई भी सेवा दे सकते हैं, वो भी बहुत ही कम कीमत पर. ऐसा नहीं होगा कि लोगों का जीवन स्तर नीचे चला जाएगा, बल्कि उनका रहन-सहन पहले से कहीं ज्यादा अच्छा हो जाएगा. चुनौती यह होगी कि लोग अपने जीवन में संतोष और मतलब कैसे ढूंढेंगे. असली सवाल यही होगा कि इंसान को खुशी और जीने का मकसद कैसे मिलेगा.