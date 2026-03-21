10 साल पहले मिली थी करारी हार, अब 1400 करोड़ के नुकसान का बदला लेने आ रहा है Amazon; लाएगा अनोखा AI फोन!

Amazon AI Phone: एक ओर जहां पूरी दुनिया नए-नए फीचर्स वाले स्मार्टफोन्स की रेस में है तो वहीं ई कॉमर्स दिग्गज Amazon एक अलग ही गेम प्लान तैयार कर रहा है. आज से लगभग 10 साल पहले फायर फोन की हार से सबक लेते हुए अमेजन इस बार न सिर्फ एक शक्तिशाली बल्कि AI फीचर्स वाला फोन बल्कि एक दमदार स्मार्टफोन लाने की सोच रहा है. क्या अमेजन का यह नया दांव टेक इंडस्ट्री के दिग्गजों की नींद उड़ाने वाला है? आइए जानते हैं अमेजन के इस स्पेशल मिशन की पूरी जानकारी...

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon करीब 10 साल पहले Fire Phone की असफलता के बाद अब Transformer कोडनेम वाले एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर कंपनी की रणनीति में कोई बदलाव आता है, या फिर वित्तीय कारणों से, तो इस प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद भी किया जा सकता है.

क्या है प्रोजेक्ट Transformer?

बताया जा रहा है कि Amazon के Transformer प्रोजेक्ट की अगुवाई, Amazon के डिवाइस डिवीजन की एक नई टीम कर रही है, जिसका नाम ZeroOne है.

इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा डिवाइस तैयार करना है जो यूजर की जरूरतों को समझकर Alexa के साथ आसानी से सिंक हो सके. अमेजन की इस फोन की सबसे बड़ी खास बात इसका बिना ऐप स्टोर वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है. कंपनी का टारगेट एक ऐसा AI इंटरफेस तैयार करना है जहां यूजर्स को अलग-अलग ऐप्स डाउनलोड करने या रजिस्टर करने की झंझट न रहे.

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बेजोस का स्टार ट्रेक वाला सपना

अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस काफी समय से एक ऐसे वॉयस-ड्रिवेन कंप्यूटर का सपना देख रहे हैं जैसा साइंस फिक्शन सीरीज स्टार ट्रेक में दिखाया जाता है. यह नया फोन इसी विजन का हिस्सा है जो शॉपिंग, प्राइम वीडियो, म्यूजिक जैसी सर्विस को एक ही वॉयस कमांड पर उपलब्ध कराएगा.

स्मार्टफोन या डंबफोन?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेजन दो तरह के मॉडल्स पर अभी विचार कर रहा है-

ट्रेडिशनल स्मार्टफोन

जो सीधे तौर पर iPhone और Samsung को टक्कर देंगे.

मिनिमलिस्ट डंबफोन

अमेजन का यह फोन लाइट फोन की तरह होगा, जिसमें केवल कॉल, कैमरा और मैप्स जैसे जरूरी फीचर्स होंगे. इसे उन लोगों के लिए डिजाइन किया जा सकता है जो स्क्रीन की लत से बचना चाहते हैं या इसे दूसरे फोन के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं.

कम नहीं है चुनौतियां

हालांकि अमेजन के लिए यह काम आसान नहीं होने वाला है. साल 2014 में लॉन्च हुए अमेजन के Fire Phone जिसकी कीमत लगभग 60,000 रुपये थी, बैटरी ओवरहीटिंग और ऐप्स की कमी की वजह से बंद हो गया था जिससे कंपनी को 170 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था. Amazon ने सितंबर 2015 में इस मॉडल की बिक्री बंद कर दी थी.

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ऐसे समय में जब स्मार्टफोन मार्केट में Apple और Samsung जैसी दिग्गज कंपनी का मार्केट पर 40% कब्जा है, साथ ही, OpenAI और Google जैसी कंपनियां भी AI हार्डवेयर पर तेजी से काम कर रही हैं तो अमेजन का नया स्मार्टफोन मार्केट में कितना जगह बना पाएगा यह तो वक्त ही बताएगा.

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