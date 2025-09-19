Amazon ने सवा लाख बढ़ा दी कर्मचारियों की सैलरी! दीवाली से पहले ही दे दिया बड़ा तोहफा
Amazon Salary Hike: फेस्टिव सीजन की शुरुआत में ही ई-कॉमर्स कंपनी Amazon ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है. कंपनी ने सैलरी में बढ़ोतरी करते हुए हेल्थकेयर और एजुकेशन बेनिफिट्स को भी और बेहतर बना दिया है. इस कदम से लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी सालाना कमाई में बड़ा इजाफा होगा.

 

Sep 19, 2025
Amazon Salary Hike: दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने फेस्टिवल सीजन में अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है. कंपनी ने वेयरहाउस और डिलीवरी स्टाफ की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया है. इसके लिए अमेजन ने 1 बिलियन डॉलर का निवेश किया है. इस फैसले से फुल-टाइम कर्मचारियों की सालाना कमाई में औसतन 1,600 डॉलर का इजाफा होगा. साथ ही Amazon ने हेल्थकेयर खर्च कम करने से लेकर फ्री शिक्षा और दूसरी सुविधाओं में भी बड़े बदलाव किए हैं.

फेस्टिवल सीजन में Amazon ने अपने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए 1 बिलियन डॉलर यानी करीब 8,300 करोड़ रुपये का निवेश कर कर्मचारियों की सैलरी और बेनिफिट्स बढ़ाने का ऐलान किया है. यह बढ़ोतरी खासतौर पर वेयरहाउस और डिलीवरी स्टाफ के लिए कंपनी ने की है.

नई बढ़ोतरी के बाद Amazon के फुलफिलमेंट और ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ की सैलरी औसत प्रति घंटा $23 यानी लगभग ₹1,900 से भी ज्यादा हो जाएगी. वहीं बेनिफिट्स मिलाकर यह 30 डॉलर प्रति घंटा यानी लगभग ₹2,500 से भी ऊपर पहुंच जाएगी. फुल-टाइम काम करने वाले कर्मचारियों की सालाना कमाई में करीब 1,600 डॉलर यानी ₹1.3 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी. काफी समय से काम कर रहे स्टाफ को भी 1.10 डॉलर से 1.90 डॉलर प्रति घंटा ज्यादा मिलेगा.

Amazon के मुताबिक यह बढ़ोत्तरी पिछले कुछ सालों से लगातार जारी सैलरी ग्रोथ का ही हिस्सा है. कंपनी के अनुसार जो भी कर्मचारी तीन साल से ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी में अब तक 35% तक की बढ़ोत्तरी हो चुकी है.

हेल्थकेयर भी हुआ सस्ता

अमेजन ने सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ाई बल्कि कर्मचारियों के हेल्थकेयर खर्च भी कम कर दिए हैं. अब एंट्री-लेवल हेल्थ प्लान सिर्फ 5 डॉलर यानी 420 रुपये प्रति हफ्ता में मिलेगा और डॉक्टर विजिट के लिए सिर्फ 5 डॉलर देना होगा. यह पहले के मुकाबले 34% कम है और को-पे फीस में 87% की गिरावट हुई है. खास बात यह है कि यह सुविधा नई नौकरी के पहले ही दिन से लागू होगी.

ये भी पढ़ेंः लैपटॉप-स्मार्टफोन सब होगा एक साथ चार्ज, मार्केट में आ गया 30,000mAh बैटरी वाला पावरबैंक, कीमत सिर्फ इतनी

अन्य सुविधाएं भी हुईं बेहतर

100% फ्री ट्यूशन की सुविधा 475 एजुकेशन संस्थानों के साथ साझेदारी में

कंपनी मैचिंग के साथ 401(k) रिटायरमेंट सेविंग प्लान.

फ्लेक्सिबल टाइम ऑफ, पेड पेरेंटल लीव और 24/7 मेंटल हेल्थ सपोर्ट उपलब्ध रहेगा.

अमेजन के वर्ल्डवाइड ऑपरेशंस एसवीपी उदित मदान ने कहा कि छोटी-छोटी चीजों जैसे फ्लेक्सिबल टाइम को आसान बनाना हो या बड़ी अपडेट्स जैसे एजुकेशन प्रोग्राम और हेल्थकेयर कवरेज, हम लगातार कर्मचारियों की जरूरतें सुन रहे हैं और उन्हें बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं. अमेरिका का फेडरल मिनिमम वेज अभी भी 7.25 डॉलर प्रति घंटा है वहीं अमेजन का औसत पे इससे काफी ज्यादा है.  

पहले हुआ था विरोध

हालांकि कंपनी को पहले कर्मचारी का विरोधा का सामना करना पड़ा है. साल 2024 में 7 अमेरिकी फैसिलिटीज़ के कर्मचारी छुट्टियों के सीजन में हड़ताल पर चले गए थे और बेहतर ट्रीटमेंट और उचित कॉन्ट्रैक्ट्स की मांग की थी.

ये भी पढ़ेंः चीन की चाल उसी पर पड़ी भारी... भारत की होगी मौज! पलटी मारने जा रहा है AI का खेल

 

