₹25,000 से कम में 55 इंच टीवी नहीं 'सिनेमा हॉल' घर लाएं, Amazon Sale खत्म होने से पहले लपक लें डील

Amazon Sale Last Day Offers on 55 inch Tv: अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का आज आखिरी दिन है. ग्राहक सेल के लास्ट कुछ घंटों में 55 इंच के बेहतरीन स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं. ये टीवी आपके घर में सिनेमा होल वाली लुक देंगे, वो भी सस्ते में. तो देर किस बात की चलिए जानते हैं इन बंपर ऑफर्स के बारे में.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 24, 2025, 01:45 PM IST
Amazon Sale Deals on 55 inch Smart Tv: अगर आप कम कीमत में घर के लिए बड़ा 55 इंच स्मार्ट टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके पास आज आखिरी मौका है. Amazon पर काफी समय से चल रही फेस्टिव सेल आज खत्म होने जा रही है. अमेजन सेल में 30,000 रुपये से भी कम में 55 इंच के स्मार्ट टीवी पर तगड़ी छूट मिल रही है. कीमत में भारी गिरावट और बैंक ऑफर का फायदा उठाकर आपक कई गुना बचत कर सकते हैं. ये बड़ी स्क्रीन वाले टीवी आपके घर को बिलकुल सिनेमा होल वाला अनुभव देंगे. चलिए बिना किसी देरी तुरंत जानते हैं इन स्मार्ट टीवी की डिटेल्स.

30,000 रुपये से कम में मिल रहे 55 इंच के स्मार्ट टीवी

Amazon फेस्टिव सेल में कई ब्रांडेड कंपनियों के 55 इंच के 4K स्मार्ट टीवी पर जबरदस्त डील्स मिल रही है.

Acer 55 inch G Plus Series Smart TV  
Amazon पर Acer का ये 55 इंच स्मार्ट टीवी 28,999 रुपये में उपलब्ध है. साथ ही HDFC बैंक के डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर 10% का इस्टेंट डिस्काउंट यानी करीब 1750 तक रुपये मिल सकते हैं. जिसके बाद इस तगड़े स्मार्ट टीवी की कीमत 27,249 रुपये रह जाएगी.

TCL 55 inch Metallic Bezel Less Smart TV  
TCL के 55 inch टीवी का एमआरपी प्राइस 77,990 है, लेकिन अमेजन सेल में 62% छूट के बाद यह मात्र 29,990 रुपये में मिल रहा है. HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं. इस ऑफ के बाद 55 इंच टीवी की कीमत केवल 28,240 हो जाएगी. 

VW 55 Inch Pro Series 4K Ultra HD Smart TV  
इस 55 इंच स्मार्ट टीवी का दाम 59,999 रुपये है, लेकिन अमेजन सेल के दौरान 58% की छूट के बाद यह सिर्फ 24,999 रुपये में मिल रहा है. बैंक ऑफर में HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 10% का तुरंत डिस्काउंट मिल सकता है. इसका फायदा लेकर टीवी की कीमत 23,249 रह जाएगी.  

Xiaomi 55 inch FX Ultra HD 4K Smart TV
शोओमी के इस 55 इंच स्मार्ट टीवी पर अमेजन सेल के चलते 45% छूट के बाद यह 29,999 में लिस्टेड किया गया है. वहीं पहले इस टीवी की कीमत 54,999 रुपये थी. साथ ही HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट यानी 1750 रुपये तक की छूट मिल सकती है. इसके बाद यह स्मार्ट टीवी 28,249 में आपके घर की रौनक बन सकता है. 

Toshiba 55 C350NP Series Smart TV
अमेमन पर 55 इंच के इस स्मार्ट टीवी पर 50% छूट मिल रही है, जिसके बाद यह 29,999 में खरदीने के लिए लिस्टेड है. वहीं पहले इस टीवी का एमआरपी प्राइस 59,999 रुपये था. बैंक ऑफर में HDFC क्रेडिट कार्ड से पेमेंट पर 10% का इंस्टेंट ऑफ मिल रहा है. इसके बाद टीवी की कीमत 28,249 रुपये हो जाएगी.

