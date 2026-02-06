Amazon की 'Fresh' छंटनी: 60 स्टोर्स पर लटका ताला, 3900 लोग एक साथ बेरोजगार; जानें आप पर क्या होगा असर?

Amazon layoffs: Amazon ने हाल ही में घोषणा की है कि वह अपनी Amazon Fresh सुपरमार्केट चेन को बंद कर रहा है. कंपनी का यह फैसला अमेरिका में हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका साबित होने वाला है. Amazon ने साफ कर दिया है कि वह करीब 60 Fresh स्टोर्स को बंद कर देगा. इसके साथ ही पिछले छह सालों से चल रही इस रिटेल ग्रोसरी पहल पर पूरी तरह ब्रेक लग जाएगा.

Business Insider की रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग राज्यों में दाखिल किए गए WARN नोटिस से साफ हो गया है कि बड़े पैमाने पर छंटनी होने वाली है. खासकर कैलिफोर्निया में स्थिति ज्यादा गंभीर है, जहां अकेले 20 Fresh स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं. इससे लगभग 3,900 कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित होंगी. ज्यादातर स्टोर 1 फरवरी से आम लोगों के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि कैलिफोर्निया के स्टोर राज्य के कानूनों की वजह से मार्च के मध्य तक खुले रहेंगे.

कर्मचारियों को क्या विकल्प दे रही है कंपनी

Amazon ने प्रभावित कर्मचारियों के लिए दो बड़े विकल्प पेश किए हैं. पहला, वे चाहें तो कंपनी से सेवरेंस पे यानी मुआवजा लेकर नौकरी छोड़ सकते हैं. दूसरा, वे कंपनी के अंदर किसी अन्य विभाग या स्टोर में ट्रांसफर ले सकते हैं. कंपनी ने यह भी कहा है कि स्टोर बंद होने की घोषणा के बाद कर्मचारियों को 90 दिनों तक उनका सामान्य वेतन और सभी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे. यानी अप्रैल के आखिर तक उन्हें सैलरी और सुविधाएं मिलेंगी. मुआवजे की राशि कर्मचारियों की कैटेगरी और पिछले 60 दिनों में काम किए गए औसत घंटों के आधार पर तय की जाएगी, जिसमें जो रकम ज्यादा होगी वही दी जाएगी.

सेवरेंस पैकेज की डिटेल

रिपोर्ट के मुताबिक, जो कर्मचारी अप्रैल के आखिर तक कंपनी में कोई नई भूमिका हासिल नहीं कर पाएंगे, उन्हें सेवरेंस पैकेज दिया जाएगा. यह पैकेज Amazon Fresh में बिताए गए समय के आधार पर तय होगा. हर छह महीने की सेवा पर एक हफ्ते की सैलरी दी जाएगी. साथ ही, कर्मचारियों को कम से कम चार हफ्तों की सैलरी की गारंटी होगी. लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों को अधिकतम 20 हफ्तों तक का भुगतान मिल सकता है. इस तरह कंपनी कोशिश कर रही है कि नौकरी जाने के बाद भी कर्मचारियों को कुछ आर्थिक सुरक्षा मिल सके.

ट्रांसफर के मौके भी खुले

जो कर्मचारी Amazon में ही बने रहना चाहते हैं, उनके लिए भी रास्ता खुला है. कंपनी Fresh कर्मचारियों को Whole Foods स्टोर्स या Amazon के ग्रोसरी वेयरहाउस में समान पदों के लिए आवेदन करने को कह रही है. इसके लिए कंपनी का इंटरनल A to Z पोर्टल इस्तेमाल किया जा सकता है. Amazon के प्रवक्ता के मुताबिक, सभी प्रभावित कर्मचारियों को कंपनी के अंदर उपलब्ध नौकरियों के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा और करियर ट्रांजिशन सेवाएं भी दी जाएंगी. आम तौर पर Fresh स्टोर्स में काम करने वाले कर्मचारियों को 16 से 20 डॉलर प्रति घंटा वेतन मिलता था. उनका काम डिलीवरी ऑर्डर तैयार करना, स्टॉक संभालना और चेकआउट ऑपरेशन देखना होता था.

आखिर क्यों बंद हो रहे हैं Amazon Fresh और Go स्टोर्स

Amazon Fresh और Amazon Go स्टोर्स को “Just Walk Out” टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया गया था, जहां ग्राहक बिना लाइन में लगे शॉपिंग कर सकते थे. लेकिन यह मॉडल ग्राहकों के बीच खास पहचान नहीं बना सका और आर्थिक रूप से भी टिकाऊ साबित नहीं हुआ. इसके उलट, Amazon द्वारा 2017 में खरीदा गया Whole Foods Market तेजी से बढ़ा है. हाल के वर्षों में उसकी बिक्री 40 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी है. साथ ही Amazon का ऑनलाइन ग्रोसरी बिजनेस भी मजबूत हुआ है. जनवरी 2025 से Same-Day Delivery के जरिए खराब होने वाली ग्रोसरी की बिक्री 40 गुना बढ़ गई है. यही वजह है कि कंपनी अब फिजिकल स्टोर्स की जगह ऑनलाइन और सफल ब्रांड्स पर ज्यादा फोकस कर रही है.