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न्यूयॉर्क में नए कानून पर बवाल! Amazon ने दी शहर छोड़ने की धमकी, खतरे में 10,000 नौकरियां; क्या बंद होगी Fast Delivery?

न्यूयॉर्क प्रशासन और Amazon के बीच डिलीवरी प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर तनातनी बढ़ गई है. मेयर ममदानी जहां ड्राइवरों के सीधे रोजगार पर अड़े हैं, वहीं Amazon ने शहर से ऑपरेशन्स समेटने की चेतावनी दे डाली है. इससे फास्ट डिलीवरी, 10,000 नौकरियों और आम जनता की जेब पर गहरा संकट मंडरा रहा है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 15, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:33 PM IST
न्यूयॉर्क में नए कानून पर बवाल! Amazon ने दी शहर छोड़ने की धमकी, खतरे में 10,000 नौकरियां; क्या बंद होगी Fast Delivery?
Image Credit: न्यूयॉर्क में नए कानून पर बवाल!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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