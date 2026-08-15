/न्यूयॉर्क में नए कानून पर बवाल! Amazon ने दी शहर छोड़ने की धमकी, खतरे में 10,000 नौकरियां; क्या बंद होगी Fast Delivery?

ई-कॉमर्स कंपनी Amazon और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर प्रशासन के बीच तनातनी लगातार बढ़ती ही जा रही है. अब अमेजन और न्यूयॉर्क शहर प्रशासन के बीच एक नए कानून को लेकर तनातनी चरम पर पहुंच गई है. न्यूयार्क के नए डिलीवरी प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो अब आर-पार की जंग में बदलता नजर आ रहा है. एक ओर जहां शहर के मेयर जोहरान ममदानी ममदानी डिलीवरी ड्राइवरों को सीधे रोजगार देने और कंपनियों की जवाबदेही तय करने के लिए सख्त नियमों की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेजन ने साफ कह दिया है कि अगर न्यूयॉर्क का नया डिलीवरी प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ, तो वह अपना डिलीवरी नेटवर्क शहर से बाहर समेटने पर मजबूर हो जाएगा.
नौकरियों पर मंडराते संकट, डिलीवरी धीमी होने के डर और आम लोगों की जेब पर सालाना भारी आर्थिक बोझ पड़ने की आशंकाओं ने इस पूरे मामले को एक बड़े न्यूयार्क बिजनेस संकट का रूप दे दिया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे इसका सीधा असर आम यूजर्स पर पड़ सकता है...
न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने टीमस्टर्स यूनियन समर्थित डिलीवरी प्रोटेक्शन एक्ट का समर्थन किया है. यह कानून Amazon जैसी बड़ी कंपनियों के लिए अपने थर्ड-पार्टी कांट्रैक्टर्स के बजाय सीधे तौर पर हजारों डिलीवरी ड्राइवरों को फुल-टाइम कर्मचारी के रूप में काम पर रखना अनिवार्य करने की बात कही गई है. वहीं दूसरी तरफ, Amazon ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि यह कानून लागू होता है, तो उसे न्यूयॉर्क शहर में अपना डिलीवरी ऑपरेशन पूरी तरह से बंद करके शहर से बाहर ले जाना पड़ सकता है.
मेयर ममदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी राय रखते हुए सबकांट्रैक्टिंग मॉडल पर निशाना साधा. उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर यह अमेजन डिलीवरी जैसी दिखती है और अमेजन डिलीवरी की तरह चलती है, तो यह अमेजन डिलीवरी ही है ना? लेकिन अमेजन के अनुसार ऐसा नहीं है. अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों ने सबकांट्रैक्टर्स का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है, जो उनके पैकेज डिलीवर करते हैं, लेकिन कंपनियां खुद किसी जिम्मेदारी या जवाबदेही से बच जाती हैं. इससे हमारे कर्मचारी बिना किसी सुरक्षा के रह जाते हैं और हमारी सड़कें कम सुरक्षित होती हैं. अब बदलाव का समय आ गया है. मुझे डिलीवरी प्रोटेक्शन एक्ट का समर्थन करने पर गर्व महसूस हो रहा है, जो शोषणकारी सबकांट्रैक्टिंग पर रोक लगाने का काम करेगा.
डिलीवरी प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, लास्ट-माइल वेयरहाउस और डिलीवरी सुविधाओं में कोर डिलीवरी काम को थर्ड-पार्टी कंपनियों को आउटसोर्स करने पर रोक होगी. सुविधा चलाने वाले ऑपरेटरों को इन सभी वर्कर्स को सीधे तौर पर नियुक्त करना होगा.
कंसल्टेंसी फर्म AKRF के एक रिसर्च के अनुसार, इस कानून के लागू होने से न्यूयॉर्क के आम परिवारों पर सालाना 664 डॉलर का अतिरिक्त डिलीवरी खर्च आ सकता है. बिजनेस काउंसिल ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट ने भी चेतावनी दी है कि इससे सिर्फ यूजर्स के लिए कीमतें बढ़ेंगी.
Amazon अभी न्यूयॉर्क में 40 से ज्यादा स्थानीय डिलीवरी सर्विस पार्टनर्स के साथ काम करता है, जो 5,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं. Amazon की स्पोकपर्सन के मुताबिक, यह बिल छोटे बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा, 5,000 से ज्यादा नौकरियों को खतरे में डालेगा और डिलीवरी को धीमा और महंगा बना देगा.
विरोध कर रहे न्यूयॉर्क डिलीवर्स गठबंधन के मुताबिक, शहर भर में करीब 10,000 डिलीवरी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं. इनमें से 82% कार्यबल के पास कॉलेज की डिग्री नहीं है और 84% गैर-श्वेत समुदाय से आते हैं, जिनके पास दूसरे रोजगार के ऑप्शन सीमित हैं.
उपभोक्ता और कार्यकर्ता संरक्षण विभाग यानी DCWP के डिप्टी आयुक्त कार्लोस ओर्टिज ने कहा कि शहर इस कानून के खतरनाक दुष्परिणामों से बचना चाहता है. काउंसिल स्पीकर जूली मेनिन ने कहा है कि सभी पक्षों की राय लेने के बाद ही इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.