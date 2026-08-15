/न्यूयॉर्क में नए कानून पर बवाल! Amazon ने दी शहर छोड़ने की धमकी, खतरे में 10,000 नौकरियां; क्या बंद होगी Fast Delivery?

मेयर ममदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी राय रखते हुए सबकांट्रैक्टिंग मॉडल पर निशाना साधा. उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर यह अमेजन डिलीवरी जैसी दिखती है और अमेजन डिलीवरी की तरह चलती है, तो यह अमेजन डिलीवरी ही है ना? लेकिन अमेजन के अनुसार ऐसा नहीं है. अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों ने सबकांट्रैक्टर्स का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है, जो उनके पैकेज डिलीवर करते हैं, लेकिन कंपनियां खुद किसी जिम्मेदारी या जवाबदेही से बच जाती हैं. इससे हमारे कर्मचारी बिना किसी सुरक्षा के रह जाते हैं और हमारी सड़कें कम सुरक्षित होती हैं. अब बदलाव का समय आ गया है. मुझे डिलीवरी प्रोटेक्शन एक्ट का समर्थन करने पर गर्व महसूस हो रहा है, जो शोषणकारी सबकांट्रैक्टिंग पर रोक लगाने का काम करेगा.