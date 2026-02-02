Advertisement
Amazon पर शॉपिंग करना पड़ सकता है भारी, आपकी एक छोटी सी गलती और अकाउंट हमेशा के लिए बंद

Amazon पर शॉपिंग करना पड़ सकता है भारी, आपकी एक छोटी सी गलती और अकाउंट हमेशा के लिए बंद

कंपनी ने रिटर्न प्रोसेस के दौरान कुछ यूजर्स को मैसेज दिखाना शुरू किया है, जिसमें बताया गया है कि रिटर्न, कैंसिलेशन और रिफंड का बार-बार गलत इस्तेमाल करने पर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. हालांकि Amazon पहले भी रिटर्न एक्टिविटी पर नजर रखता था, लेकिन यह नई चेतावनी दिखाती है कि अब कंपनी पहले से ज्यादा सख्ती बरतने वाली है और गलत पैटर्न को बर्दाश्त नहीं करेगी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 02, 2026, 10:51 AM IST
Amazon पर शॉपिंग करना पड़ सकता है भारी, आपकी एक छोटी सी गलती और अकाउंट हमेशा के लिए बंद

अगर आप Amazon से अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. Amazon ने अब अपने ग्राहकों को साफ शब्दों में चेतावनी देना शुरू कर दिया है कि कुछ शॉपिंग आदतें उनके अकाउंट को जोखिम में डाल सकती हैं. कंपनी ने रिटर्न प्रोसेस के दौरान कुछ यूजर्स को मैसेज दिखाना शुरू किया है, जिसमें बताया गया है कि रिटर्न, कैंसिलेशन और रिफंड का बार-बार गलत इस्तेमाल करने पर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. हालांकि Amazon पहले भी रिटर्न एक्टिविटी पर नजर रखता था, लेकिन यह नई चेतावनी दिखाती है कि अब कंपनी पहले से ज्यादा सख्ती बरतने वाली है और गलत पैटर्न को बर्दाश्त नहीं करेगी.

कौन-सी गलती पर मिल रहा है अलर्ट
Amazon खास तौर पर ज्यादा या असामान्य रिटर्न बिहेवियर को फ्लैग कर रहा है. इसका मतलब है बार-बार सामान वापस करना, ऑर्डर शिप होने के बाद कैंसिल करना, डिलीवरी के समय पार्सल लेने से मना करना या ऐसे प्रोडक्ट के लिए रिफंड मांगना जो नॉन-रिटर्नेबल कैटेगरी में आता हो. भले ही हर बार रिटर्न की वजह सही लगे, लेकिन अगर आपका कुल ऑर्डर के मुकाबले रिटर्न रेट बहुत ज्यादा है, तो सिस्टम आपको संदिग्ध मान सकता है. यानी समस्या एक बार की नहीं, बल्कि आपके पूरे व्यवहार के पैटर्न से जुड़ी है.

Amazon कैसे ट्रैक करता है आपकी एक्टिविटी
Amazon का सिस्टम किसी एक घटना के आधार पर फैसला नहीं करता. यह लंबे समय तक आपके अकाउंट की एक्टिविटी को ट्रैक करता है. उदाहरण के लिए, अगर आप एक ही प्रोडक्ट के कई वेरिएंट मंगवाकर ज्यादातर वापस कर देते हैं या अक्सर “अब जरूरत नहीं” जैसे कारण चुनते हैं, तो आपका अकाउंट निगरानी में आ सकता है. चाहे आपने सही तरीके से रिटर्न किया हो, फिर भी लगातार ऐसा करने पर सिस्टम आपको फ्लैग कर सकता है.

कंपनी ने क्यों उठाया यह कदम
रिटर्न ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए काफी महंगे साबित होते हैं. हर रिटर्न में लॉजिस्टिक्स, क्वालिटी चेक, दोबारा पैकिंग, रीसेल लॉस या कभी-कभी प्रोडक्ट का नष्ट होना शामिल होता है. इससे कंपनी और सेलर्स दोनों को नुकसान होता है. इसी वजह से Amazon अब चाहता है कि ग्राहक रिटर्न को आदत न बनाएं. कंपनी पॉलिसी का पालन करवाने और बेवजह रिटर्न को रोकने के लिए सख्त रुख अपना रही है. ध्यान देने वाली बात यह है कि चेतावनी रिटर्न का कारण चुनने से पहले ही दिख जाती है, जिससे साफ है कि यह आपके पुराने रिकॉर्ड के आधार पर दी जा रही है.

अकाउंट ब्लॉक होने पर क्या होगा
अगर चेतावनी के बाद भी यही व्यवहार जारी रहता है, तो Amazon आपके रिटर्न अधिकार सीमित कर सकता है. इसके अलावा रिफंड रोकना या पूरा अकाउंट ब्लॉक करना भी संभव है. अकाउंट ब्लॉक होने का मतलब है कि आप अपने ऑर्डर, रिफंड, Amazon Pay बैलेंस, गिफ्ट कार्ड और Prime, Music जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. कई मामलों में ब्लॉक अकाउंट को दोबारा चालू कराना भी मुश्किल हो सकता है.

क्या सावधानी बरतें
Amazon सलाह दे रहा है कि ग्राहक बिना जरूरत के रिटर्न और कैंसिलेशन से बचें. ऑर्डर करने से पहले प्रोडक्ट की डिटेल, स्पेसिफिकेशन और रिटर्न पॉलिसी ध्यान से पढ़ें, खासकर नॉन-रिटर्नेबल सामान के लिए. अगर कोई सामान खराब या डैमेज हो, तो रिटर्न की जगह रिप्लेसमेंट या एक्सचेंज चुनना बेहतर विकल्प हो सकता है. सोच-समझकर खरीदारी करने से अकाउंट सुरक्षित रहेगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

