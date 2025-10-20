Snapchat Down: दुनिया में मचा हड़कंप, Amazon-Google-Snapchat ठप, क्या है वजह?

Amazon Web Services Down: दिवाली के खास दिन पर कई लोकप्रिय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अचानक से बंद हो गए, जिससे यूजर्स को दिक्कत को सामना करना पड़ा. ये समस्या Amazon Web Services (AWS) के US-EAST-1 क्षेत्र में तकनीकी खराबी के कारण हुई थी. इसके दौरान Amazon.com, Prime Video, Snapchat, Alexa, Robinhood, Venmo और Perplexity जैसी कई सेवाएं ठप हो गई.

Amazon Web Services (AWS), जो Amazon की एक सहायक कंपनी है. लोगों, व्यवसायों और सरकारों को क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं और APIs की सुविधा देती है. ये सेवाएं पे-एज-यू-गो यानी कि यूज के हिसाब से चार्ज होती हैं. AWS का कहना है कि उनके डेटा सेंटर में ज्यादा एरर और देरी के कारण से सर्विसेज में रुकावट आई है. कंपनी का कहना था कि उनकी टीम इसे जल्द से जल्द सुधारने पर काम कर रही है.