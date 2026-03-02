Iran-US Conflict: दुबई में Amazon के डेटा सेंटर में लगी आग, बिजली हुई बंद; इंटरनेट सर्विस पर पड़ा असर

AWS UAE Data Centre Fire: मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने अब इंटरनेट की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में स्थित दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) के एक डेटा सेंटर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. यहां सेंटर में किसी बाहरी वस्तु (unknown object) के टकराने के बाद चिंगारी उठी और हालात बिगड़ गए. जिसके चलते खाड़ी देशों सहित दुनिया के कई हिस्सों में क्लाउड सर्विसेज ठप हो गईं. सुरक्षा कारणों से पूरे सेंटर की बिजली काटनी पड़ी, जिससे कई ऑनलाइन सर्विसेज कुछ समय के लिए ऑफलाइन हो गईं. अचानक हुए इस आउटेज (Outage) ने डिजिटल पेमेंट से लेकर मनोरंजन की दुनिया में हड़कंप मचा दिया है.

क्या हुआ उस काली रात को?

रिपोर्ट्स की मानें तो यह घटना रविवार सुबह की है, जब उड़ते हुए कोई अननोन ऑब्जेक्ट ने डेटा सेंटर की मुख्य इमारत को निशाना बनाया. देखते ही देखते परिसर आग की लपटों में घिर गया. AWS ने आधिकारिक बयान में पुष्टि की है कि उनके मिडिल ईस्ट रीजन के एक डेटा सेंटर में एक्सटर्नल इम्पैक्ट के कारण आग लगी, जिससे कूलिंग सिस्टम और पावर सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई. हालांकि आग ज्यादा फैलने से पहले ही रोक ली गई, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे सेंटर की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई थी. यही वजह रही कि वहां चल रही कई डिजिटल सेवाएं प्रभावित हो गईं.

किन सर्विसेज पर पड़ा असर?

AWS के इस डेटा सेंटर से कई कंपनियों की वेबसाइट, ऐप और डाटा सर्विसेज जुड़ी हुई हैं. बिजली कटते ही कई यूजर्स को लॉगिन में दिक्कत, वेबसाइट स्लो होने और डाटा एक्सेस न होने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा. हालांकि कंपनी का कहना है कि बाकी जोन सामान्य रूप से काम कर रहे थे, इसलिए असर सीमित रहा. टेक्निकल टीम ने तेजी से काम करते हुए सर्विसेज को दूसरे सर्वर पर शिफ्ट किया, जिससे कुछ घंटों में स्थिति काबू में आ गई.

क्या किसी हमले से जुड़ा है मामला?

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कोई बाहरी हमला था या सिर्फ एक हादसा. फिलहाल कंपनी ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है. जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं. United Arab Emirates के अधिकारियों ने भी कहा है कि सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और डेटा सेंटर जैसी संवेदनशील जगहों की निगरानी और बढ़ाई जाएगी.

कंपनी ने क्या कहा?

AWS की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ग्राहकों का डाटा पूरी तरह सुरक्षित है. आग सीमित हिस्से में लगी थी और बैकअप सिस्टम के चलते कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा इंतजाम और मजबूत किए जाएंगे.

डिजिटल दुनिया के लिए चेतावनी

यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि आज की डिजिटल दुनिया कितनी हद तक डेटा सेंटर पर निर्भर है. एक छोटी सी गड़बड़ी भी हजारों कंपनियों और लाखों यूजर्स को प्रभावित कर सकती है. फिलहाल हालात सामान्य हो चुके हैं, लेकिन इस घटना ने क्लाउड सिक्योरिटी और इमरजेंसी तैयारी पर नए सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.

