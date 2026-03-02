Advertisement
trendingNow13127763
Hindi NewsटेकIran-US Conflict: दुबई में Amazon के डेटा सेंटर में लगी आग, बिजली हुई बंद; इंटरनेट सर्विस पर पड़ा असर

Iran-US Conflict: दुबई में Amazon के डेटा सेंटर में लगी आग, बिजली हुई बंद; इंटरनेट सर्विस पर पड़ा असर

AWS UAE Data Centre Fire: मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने अब इंटरनेट की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) में टेक कंपनी अमेजन के वेब सर्विसेज (Amazon Web Services) में अचानक आग लगने की घटना ने दुनिया में हड़कंप मचा दिया है. इस घटना के बाद खाड़ी देशों सहित दुनिया के कई हिस्सों में क्लाउड सेवाएं ठप हो गईं. इसका असर डिजिटल पेमेंट से लेकर मनोरंजन तक के क्षेत्रों पर पड़ा है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 02, 2026, 01:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Iran-US Conflict: दुबई में Amazon के डेटा सेंटर में लगी आग, बिजली हुई बंद; इंटरनेट सर्विस पर पड़ा असर

AWS UAE Data Centre Fire: मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने अब इंटरनेट की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दी है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में स्थित दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) के एक डेटा सेंटर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. यहां सेंटर में किसी बाहरी वस्तु (unknown object) के टकराने के बाद चिंगारी उठी और हालात बिगड़ गए. जिसके चलते खाड़ी देशों सहित दुनिया के कई हिस्सों में क्लाउड सर्विसेज ठप हो गईं. सुरक्षा कारणों से पूरे सेंटर की बिजली काटनी पड़ी, जिससे कई ऑनलाइन सर्विसेज कुछ समय के लिए ऑफलाइन हो गईं. अचानक हुए इस आउटेज (Outage) ने डिजिटल पेमेंट से लेकर मनोरंजन की दुनिया में हड़कंप मचा दिया है.

क्या हुआ उस काली रात को?

रिपोर्ट्स की मानें तो यह घटना रविवार सुबह की है, जब उड़ते हुए कोई अननोन ऑब्जेक्ट ने डेटा सेंटर की मुख्य इमारत को निशाना बनाया. देखते ही देखते परिसर आग की लपटों में घिर गया. AWS ने आधिकारिक बयान में पुष्टि की है कि उनके मिडिल ईस्ट रीजन के एक डेटा सेंटर में एक्सटर्नल इम्पैक्ट के कारण आग लगी, जिससे कूलिंग सिस्टम और पावर सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई. हालांकि आग ज्यादा फैलने से पहले ही रोक ली गई, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे सेंटर की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई थी. यही वजह रही कि वहां चल रही कई डिजिटल सेवाएं प्रभावित हो गईं.

यह भी पढ़ें:- यूट्यूब का मास्टर स्ट्रोक! बिना शूटिंग किए दूसरों के वीडियो से बनाएं अपना नया शॉर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

किन सर्विसेज पर पड़ा असर?

AWS के इस डेटा सेंटर से कई कंपनियों की वेबसाइट, ऐप और डाटा सर्विसेज जुड़ी हुई हैं. बिजली कटते ही कई यूजर्स को लॉगिन में दिक्कत, वेबसाइट स्लो होने और डाटा एक्सेस न होने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा. हालांकि कंपनी का कहना है कि बाकी जोन सामान्य रूप से काम कर रहे थे, इसलिए असर सीमित रहा. टेक्निकल टीम ने तेजी से काम करते हुए सर्विसेज को दूसरे सर्वर पर शिफ्ट किया, जिससे कुछ घंटों में स्थिति काबू में आ गई.

क्या किसी हमले से जुड़ा है मामला?

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कोई बाहरी हमला था या सिर्फ एक हादसा. फिलहाल कंपनी ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है. जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं. United Arab Emirates के अधिकारियों ने भी कहा है कि सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और डेटा सेंटर जैसी संवेदनशील जगहों की निगरानी और बढ़ाई जाएगी.

कंपनी ने क्या कहा?

AWS की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ग्राहकों का डाटा पूरी तरह सुरक्षित है. आग सीमित हिस्से में लगी थी और बैकअप सिस्टम के चलते कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ. कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा इंतजाम और मजबूत किए जाएंगे.

डिजिटल दुनिया के लिए चेतावनी

यह घटना एक बार फिर दिखाती है कि आज की डिजिटल दुनिया कितनी हद तक डेटा सेंटर पर निर्भर है. एक छोटी सी गड़बड़ी भी हजारों कंपनियों और लाखों यूजर्स को प्रभावित कर सकती है. फिलहाल हालात सामान्य हो चुके हैं, लेकिन इस घटना ने क्लाउड सिक्योरिटी और इमरजेंसी तैयारी पर नए सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें:- मिडिल ईस्ट में 'महायुद्ध' का साया! TCS, Infosys और HCL Tech ने रोकीं यात्राएं...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

AWS UAE Data Centre FireAmazon Web Services outageCloud services down Middle East

Trending news

'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत